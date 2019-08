Havel v Plzni, Sedláková v Ostravě. Úspěšní advokáti si zabírají další regiony | info.cz

Nejvýznamnější české advokátní kanceláře sídlí zcela bez výjimky v Praze. I druhé největší město Brno je ale pro právníky vítanou destinací, kromě poboček největších firem v něm najdeme také sídla řady středně velkých a opravdu inovativních kanceláří, jako je například netradičně rychle rostoucí Sedláková Legal. V poslední době se právě takovéto firmy vydávají i do dalších českých měst. Vůbec největší česká advokátní kancelář Havel & Partners tak nedávno po Olomouci přidala ke svým adresám rovněž Plzeň, zmíněná Sedláková zase rozvíjí svou novou ostravskou pobočku. Co si právě od dalších českých měst slibují?

Necelý měsíc už funguje plzeňská kancelář Havel & Partners. Logicky využívá relativní blízkosti Německa, má být ale kontaktním místem rovněž pro jižní Čechy. „Jednou z našich strategických priorit je rozvoj služeb orientovaných na významné klienty, kteří jsou obchodně spjati s německy mluvícími zeměmi, zejména s Německem a Rakouskem. Ať už jde o společnosti a privátní investory přímo z těchto zemí, nebo české subjekty, které do těchto zemí exportují či tam investují. Těmto klientům chceme být k dispozici i poblíž jejich působiště,“ říká k tomu řídící partner kanceláře Jaroslav Havel.

Značka Havel & Partners je tak nyní k vidění z firem tohoto typu a velikosti na vůbec nejvíce místech. Vedle obligatorních Prahy a Brna a rovněž Ostravy a Olomouce má Havel & Partners kancelář rovněž na Slovensku, konkrétně v Bratislavě.

Nové plzeňské pobočce, která sídlí v centru Ypsilonka, šéfuje partner kanceláře Marek Lošan, manažersky ale patří pod pražskou centrálu. Pro jižní Čechy jsou pak hlavními kontaktními osobami další partneři Marek Vojáček, František Korbel a Lukáš Syrový.

Sedláková chce mít v Ostravě 10 právníků

Do regionů se ale vydávají rovněž další kanceláře, například Sedláková Legal, která rychle získává stále více prostoru na trhu. Jeho další kus si chce od května ukousnout z Ostravy. „Založit pobočku v Ostravě bylo částečně rozumové a částečně srdeční rozhodnutí. Sama jsem původem od Ostravy, je to tedy pro mě tak trochu návrat 'domů'. Zároveň ale v Ostravě vidím obrovský potenciál. Je to město, ve kterém jsou vzdělaní a přímí lidé, kteří se nebojí práce a mají chuť své město rozvíjet. V Ostravě vnímám silný patriotismus, což je v kombinaci s odhodláním místních podnikatelů podle mého recept na úspěch tohoto kraje. A my u toho úspěchu Ostravy chceme být také,“ popisuje svou motivaci pro INFO.CZ Jana Sedláková.

Pobočce se podle jejích slov dobře daří už teď: „Povedlo se nám navázat spolupráci s několika středně velkými firmami v regionu, na podzim plánujeme sérii školení a rovněž v Ostravě spouštíme náš projekt na podporu start-upů a inovativních podnikání. Dohromady je to krásný mix práce, která nás baví.“

„Slibujeme si spolupráci se středními a menšími firmami z regionu, které se nebojí ve svých oborech vyčnívat. Naše kancelář je celá postavená na principu jednoduchosti, osekáváme na maximum byrokracii, nepotrpíme si na právní řeči, šetříme náš i klientův čas, co se dá. Tento způsob práce ale není pro každého, oproti jiným kancelářím jsme opravdu specifičtí v přístupu k právničině. A vzhledem k tomu, že v Ostravě mají lidi zkracování rádi, doufám, že si tam sedneme o to víc. Bo není čas (smích).“

Sedláková každopádně nemá s Ostravou zrovna malé plány: „Doufám, že se nám povede zopakovat růst, jaký zažilo Brno. Do konce příštího roku bych na místě chtěla 10 právníků, kteří pomůžou rychleji a efektivněji odbavovat práci pro klienty z celého kraje, nejen Ostravy. Máme klienty i v Opavě, ve Frýdku, Jeseníku, Hranicích a dalších větších městech. Je proto potřeba, aby naše pobočka dokázala dostatečně rychle reagovat na jejich potřeby.“

Právě tato odpověď může ukázat rovněž další cestu, kterou se středně velké advokátní kanceláře vydají. Řeknou si o práci i v menších městech, které mohou do budoucna rovněž růst.

Zmíněné dvě kanceláře nezvolily takovouto strategie zdaleka jako jediné. Vysloveně na sílu v regionech sází třeba stále ještě nová skupina Arrows, která spojuje vůbec největší síť advokátních kanceláří v Česku. Pod touto značkou fungují od roku 2018 firmy Dohnal Pertot Slanina, Legalcom a HSL legal.