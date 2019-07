Hromadná žaloba po Česku: ničivé důsledky pro firmy, nepatrné zisky pro spotřebitele | info.cz

Ministerstvo spravedlnosti pozvolna otáčí a připravuje změny v chystaném zákoně o hromadných žalobách. Původní návrh se setkal s tvrdou kritikou odborníků, kterým vadí vznik takzvaných spekulativních žalobců. V Česku se s ničím podobným prakticky nesetkáme, oproti tomu například ve Spojených státech jde o neodmyslitelnou, nikoliv však pozitivní součást systému. Pokud ministerstvo námitky promítne do chystaných změn, lze očekávat, že k rozmachu spekulativních žalobců a hromadných žalob nedojde, alespoň ne ve větším rozsahu.

V případě, že by původní návrh uspěl, spekulativní advokát by získal až 30procentní provizi z vysouzeného odškodnění. Částka pro samotného spotřebitele je často o poznání menší, jak ukazuje praxe v USA. Žalující hradí náklady a jejich podíl na odškodnění se umenšuje úměrně jejich počtu. V hromadné žalobě může být několik set, ale i třeba několik tisíc žalujících.

Cílem spekulativních advokátů často není samotný proces, který by měl napravit škody způsobené spotřebiteli, ale mimosoudní dohoda. Pro mnoho firem je to jednodušší řešení než dlouhý a vyčerpávající proces, který se navíc kvůli své nákladnosti dříve či později zákonitě promítne do cen služeb nebo produktů.

Dopady na firmy a spotřebitele

Řada firem si může myslet, že se hromadné žalobě vyhne. Zkušenost ze Spojených států ukazuje opak. V USA někdy podobné žalobě čelilo 83 procent společností, v Česku jich je přitom aktivních zhruba 370.000. Vzniká tak potenciální zátěž nejen pro samotné firmy, ale i pro soudy.

Náklady na vedení obhajoby jsou pro podnikatele enormní. Podle posledních dostupných dat to v roce 2018 byly přes dvě miliardy dolarů. O jednotkách miliard korun můžeme bez větších obav mluvit i v Česku. Stejné je to i s počtem přidělených právníků. Na jednu hromadnou žalobu americké společnosti vyčleňují v průměru tři advokáty.