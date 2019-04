Hromadné žaloby měly zničit šmejdské výrobky. Jejich provedení ale odborníci silně kritizují | info.cz

Ministerstvo spravedlnosti právě vypořádává připomínky k návrhu zcela nového zákona o hromadných žalobách. Ten by umožnil zejména spotřebitelům snadněji se domáhat vlastních práv, například při reklamaci vadných výrobků. Jeho kritici se ale zároveň bojí možného zneužití celého institutu či jeho přílišných a nežádoucích dopadů do podnikatelského prostředí. Resort tak před sebou jednoznačně nemá lehký úkol. Finální boj o podobu nové normy se navíc svede až ve sněmovně.

„Hromadné žaloby vznikly v USA, kde jsou dodnes pod názvem class action velmi rozšířené. Smyslem hromadné žaloby je zajistit, aby stejné nároky různých osob byly projednány společně. Toto hromadné řízení by mělo být pro všechny zúčastněné jednodušší a levnější než několik paralelních řízení,“ vysvětlují podstatu hromadných žalob v chystaném textu pro INFO.CZ Eliška Miklíková a Martina Vodičková z kanceláře Eversheds Sutherland.

„Zároveň by měly zabránit tomu, aby o stejné věci různé soudy rozhodly různě, protože tím se oslabuje právní jistota stran. Za hromadnými žalobami tedy stojí bohulibá myšlenka, bohužel české provedení této myšlenky pokulhává,“ dodávají.

Vadí jim například mnohé nedotaženosti i načasování návrhu zákona, který přichází ještě před vytvořením zcela nových pravidel pro rozhodování soudů a dokonce i před související evropskou směrnicí.

Počkejte na evropskou úpravu

Na podobné problémy pak včera v rámci diskusního setkání upozornili také advokáti z kanceláře Císař, Češka, Smutný. „Máme velké obavy z neopatrností, které se v legislativním návrhu objevují. Návrh, v podobě, ve které je, se mi jeví jako cizorodý českému právnímu řádu a jako velmi nebezpečný s nedomyšlenými souvislostmi a důsledky,“ uvedl společník kanceláře Jaromír Císař.

I podle něj by měl český zákonodárce počkat na nadnárodní úpravu hromadných žalob: „Česká tvořivost většinou vede k tomu, že nejde o kvalitní normy. Evropský legislativní proces je kultivovanější, odborně způsobilejší a také opatrnější.“ Už nyní je přitom podle kanceláře jasné, že návrh české zákona není zcela v souladu s připravovanou evropskou úpravou a je také daleko extenzivnější.

Jejich názory rozhodně nejsou ojedinělé. Kritika zavedení hromadných žalob do českého právního prostředí naopak postupně sílí.

Řešte problémy jinak než hromadnými žalobami

V rámci desátého ročníku ankety Zákon roku, jejíž výsledky vyhlásila společnost Deloitte toto úterý, byly dokonce hromadné žaloby zvoleny za jeden z takzvaných vykřičníků. S apelem, aby bylo dodržování právních předpisů zajištěno jinak než právě tímto způsobem.

„Uzákonění hromadných žalob je nebezpečné, navíc aktuální návrh ministerstva spravedlnosti předbíhá teprve připravovanou evropskou legislativu. Statistiky ze zahraničí ukazují, že hromadné žaloby představují byznys, který ve výsledku zvyšuje ceny, aniž reálně pomáhá spotřebitelům. Z hromadných žalob by se nemělo stát výdělečné specializované odvětví právní praxe. Dojem, že čím více je žalob, tím více je systém funkční, je nesprávný. Je třeba využívat jiná řešení, jako jsou například. ombudsmani, odškodňovací fondy, veřejnoprávní pokuty a podobně,“ zní oficiální zdůvodnění vykřičníku.

Proti se staví i Česká advokátní komora. Její předseda Vladimír Jirousek totiž v nedávném rozhovoru pro INFO.CZ uvedl, že jej, stejně jako zákon o lobbingu, považují za nadbytečný. I podle něj jsou našemu právnímu systému cizí.

Firmy si vytvářejí rezervy na hromadné žaloby

Vraťme se ale ještě k diskusi, kterou uspořádala kancelář Císař, Češka, Smutný. Podle advokátky Kateřiny Šveřepové mohou problémy způsobit také navrhovaná ustanovení týkající se zpřístupňování důkazů, tedy například i listin obsahujících obchodní tajemství. Ty by pak mohla poměrně snadno zneužít konkurence. Nebezpečné problémy se podle ní vyskytují například i v paragrafech o takzvaném správci skupiny. Zvláštní je rovněž to, že podle zákona by bylo možné postupovat také zpětně.

„Hromadná žaloba je institutem, který má napravovat nespravedlivý stav. Ve své podstatě může být smysluplným nástrojem. Je potřeba ji brát jako realitu, připravit se na ni a třeba ještě vstoupit do diskuse s navrhovatelem zákona a do legislativního procesu a pokusit se zajistit větší ochranu nástrojům a institutům, které vedou k poškození žalovaných,“ uvedla Šveřepová.

„Ve Spojených státech se říká, že největší rozdíl ceny mezi značkovým a neznačkovým zbožím tvoří skutečnost, že je možné podávat hromadné žaloby. Velké společnosti si musí nutně vytvářet finanční rezervy pro to, že jednou za čas nějaká hromadná žaloba přijde a ony budou muset někoho odškodnit. Malá společnost dnes ví, že pokud na ni přijde hromadná žaloba, může leda tak podat insolvenční návrh,“ uvedl pak Jan Sůra, partner kanceláře Císař, Češka, Smutný.

Ministerstvo se ke kritice chystaného zákona průběžně vyjadřuje. Už loni pak politický náměstek Jeroným Tejc v souvislosti se schvalováním jeho věcného záměru naznačoval, že se resort bude snažit hledat kompromis.