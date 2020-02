I největší české advokátní firmy jsou oproti zahraničí moc malé. Jen dvě mají přes sto právníků | info.cz

Jen dvě advokátní kanceláře mají v České republice více než 100 právníků: Havel & Partners a Deloitte Legal. A i mezi nimi je obrovský rozdíl, prvně jmenovaná firma je oproti té druhé co do počtu právníků téměř dvojnásobná a pracuje pro ni skoro 200 z nich. Ostatní velké kanceláře na trhu se pak v průměru pohybují někde kolem 50 právníků. Podle řídícího partnera Havel & Partners Jaroslava Havla je ale český trh při porovnání se srovnatelnými zeměmi abnormální a všechny zdejší právní firmy jsou příliš malé. Soudě z informací, které má INFO.CZ k dispozici, ale nelze očekávat, že by se tato situace v budoucnu výrazněji změnila.

„Přední advokátní kanceláře v České republice a na Slovensku vzniklé po roce 1990 a často až po roce 2000 jsou stále neúměrně malé, měly by nadále růst a budovat komplexitu a takový obchodní přístup, aby byly adekvátními partnery pro své velké klienty,“ říká řídící partner největší české právní firmy Havel & Partners v rozhovoru pro INFO.CZ, který vyjde zítra.

„Když se podíváme na srovnatelné trhy, jsme stále ještě malí. Téměř na všech srovnatelných menších trzích v Evropě, s výjimkou regionu střední a východní Evropy, bychom nebyli jednička,“ popisuje pak vlastní firmu se skoro 200 právníky a více než 100 advokáty.

„Tržní podíl jakékoliv kanceláře ale nikdy nemůže být výrazně vyšší než 12–15 procent, jinak by skutečně měla neustálé konflikty zájmů. Ty jsou konečné limity růstu advokátních kanceláří. Určitě ale nejsme limitováni hranicí 220 právníků a daňových poradců. Například v nordických zemích, ale třeba i v Portugalsku působí hned několik kanceláří, které mají 200 až 400 právníků. Tomu jsme se zatím ještě nepřiblížili,“ dodává v rozhovoru Havel.

Co do počtu právníků dvojka trhu Deloitte Legal vyrostla velmi rychle v posledních třech letech a většinu svých konkurentů tím značně překvapila. Právní firmy spadající pod velkou čtyřku totiž byly donedávna chápány spíše jako doprovodné „servisy“ poradenských firem, Deloitte Legal z tohoto stínu v poslední době mohutně vykročila. Podle informací, které má INFO.CZ k dispozici, ale nyní již další skokový růst neplánuje.

Otázkou je, jaké záměry má česká kancelář globálně největší právní firmy Dentons, která se ostatně i na konci loňského roku stala mezinárodní Právnickou firmou roku a v současnosti má v České republice asi 65 právníků. Její řídící partner Michal Hink totiž mluví o tom, že chce v České republice změnit status quo.

„Velikost je klíčem ke kvalitě, platí to ale i globálně či evropsky. Abychom mohli být dobří, musíme být dostatečně velcí. Chceme-li dávat klientovi radu ve specifickém případě, potřebujeme experta, který to již někdy dělal, a to nejen jednou, ale vícekrát. Tento fakt je součástí naší vize. V Praze nechceme růst jen pro to, abychom tabulkově někoho předháněli, kvůli klientům ale potřebujeme ten správný tým. Určitě nás tedy zajímá rozšiřování týmu v dalších atraktivních oblastech práva. Nechci prozrazovat detaily, ale můžete se těšit na další překvapení, které bude naplněním naší vize: měnit status quo advokátních kanceláří,“ popsal Hink na začátku února v rozhovoru pro INFO.CZ.

Podle informací, které má INFO.CZ nyní k dispozici, není pravděpodobné, že by některá z dalších právních firem mimo zmíněnou trojici nyní usilovala o to, aby počítala své právníky do budoucna na stovky. Zároveň se ale v menším měřítku chce zvětšovat většina z nich. Někteří šéfové právních firem pak mluví také o tom, že současné velikosti jejich kanceláří jsou pro ně ještě dobře řiditelné a při větších počtech lidí by ztratili kontakt s jednotlivými klienty a kauzami, což podle svých slov nechtějí.

Výrazněji pak hodlá v příštích měsících podle informací INFO.CZ růst například česká pobočka DLA Piper, která by se ráda co do počtu právníků zvětšila zhruba o polovinu, i poté by ale měla mít do 40 právníků. Prakticky všechny advokátní kanceláře na trhu v současné době hledají personální posily, poptávka je zejména po začínajících juniorních, ale i seniorních koncipientech. Ekonomika je totiž stále ještě v dobré kondici, což znamená i výrazný příliv advokátní práce.