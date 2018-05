I právníci si připomínají osmičky: Advokáti se sjedou do Luhačovic, k vidění je i první československý zákon

Čeští a slovenští advokáti si letos velkolepě připomenou vznik samostatného Československa a oslaví tak 100 let české a slovenské advokacie. V září se sjedou do Luhačovic, podobně jako to na konci roku 1918 udělali jejich předchůdci. V připomínání osmičkových výročí ale nebudou jediní. Tento týden významné milníky mapuje ve spolupráci s Petrem Pithartem Jednota českých právníků, příští týden plánují historické reflexe zase někteří účastníci konference Olomoucké právnické dny. A v Bratislavě vystavují vůbec nejstarší československý zákon.