Jak se daří Holáskovi bez Havla? Chystá miliardový fond a dál se věnuje právu a nemovitostem

Na čem v současnosti pracujete?

V současné době se věnuji 15 až 20 projektům v různé fázi dokončení. Pracuji s partnery, zpravidla řídím právní stránku, strukturaci, spolupráci s investory a financování. Vesměs jde o realitní oblast, na volné private equity platformě, pracujeme s investory, architekty, developery a s dalšími zástupci realitního trhu. Zejména jde o rezidenční projekty v Praze. Zaměřujeme se na centrum i na širší centrum, typově jsme realizovali projekty na Masarykově nábřeží, Hanspaulce, Kampě, Vinohradech, Vršovicích či Starém městě. Vedle toho pracujeme i na komplexnějších projektech, na realitních fondech a investování do nich, jde zejména o Fond průmyslových nemovitostí Accolade, na jehož založení jsem se podílel.

Jak jsem uvedl, věnuji se zejména právní stránce, právo je mi tak stále velmi blízké a zůstávám v něm, s přesahem do realit a investování. Jsem nadále členem kontrolní rady České advokátní komory, věnuji se rovněž rozhodcovské činnosti, kde se snažím zaměřovat na spory z investiční výstavby. Stále také v omezenějším rozsahu provozuji bezplatnou právní poradnu, kterou jsem založil před necelými dvěma lety při své kandidatuře do Senátu.

Mluví se o novém stavebním zákonu. Jak současnou úpravu, která nedávno prošla i významnou novelizací, hodnotíte?

Jde dobrým směrem. Obrovské téma je samozřejmě rychlost a případné zjednodušení jednotlivých řízení, povolení by měla být vydávána rychleji, hlavně v Praze. Souvisí to s postavením úředníků, ale i obcí, pro které může být v těchto věcech velmi obtížné rozhodovat. Někdy nemusí být jasné, jaké kroky mají přesně činit, aby dostáli povinnostem, které mají, a řízení se pak velmi prodlužují. Poslední úpravy stavebního zákona jsou pozitivní, i když je pravdou, že v regionech může být oproti Praze řízení daleko rychlejší. Regiony jsou navíc s ohledem na ceny bydlení v Praze stále zajímavější.

Za důležitý institut zavedený novelou stavebního zákona je z pohledu praxe určitě třeba považovat například možnost sloučení jednotlivých povolovacích procesů do jednoho řízení, zejména společné územní a stavební řízení, které na některých projektech určitě využijeme a které může vést k podstatnému urychlení povolovacích procesů.

Vaše pozornost se zaměřuje také na regiony. Jde o nejbližší okolí Prahy, nebo i vzdálenější místa?

Je to kombinace, i tyto lokality mohou být zajímavé. Jak se v Praze zvyšují ceny, region hlavního města se pro účely bydlení svým způsobem rozšiřuje. Lidé zvažují dojezdovou vzdálenost až hodinu od Prahy, do dojezdové vzdálenosti se tak s ohledem na dopravu dostávají i místa, která nejsou hned zřejmá. Ale také v jiných regionech je poptávka po bydlení vysoká. Realizace projektu v regionech je však specifická, zejména je třeba mít lokálního partnera, nemůžete tam bez dalšího přijít z Prahy. To činí projekt složitější, ale může to i vytvářet příležitost.

O jaké regiony jde?

Pokud se bavíme o rezidenčním bydlení, díváme se zejména na Středočeský kraj a východní Čechy, odkud pocházím a ke kterým mám úzký vztah. Pracujeme také na projektu nového nemovitostního fondu, který bude pokrývat regiony komplexně, v zásadě bude relevantní jakékoliv město s pěti, 10 tisíci obyvatel. Do spuštění fondu, ke kterému dojde během krátké doby, nechci ještě o detailech hovořit.

O jak velké peníze v těchto plánech jde?

Možná jsme hodně skromní, zajímají nás i projekty, které nemusí být investičně závratné. Je pro nás důležité, že přispějí k rozvoji lokality a zkvalitňování života. Může to znít jako klišé, ale my to tak určitě vnímáme. Díváme se na projekty od dvou, třech milionů euro výše. Samozřejmě nejde dělat velmi mnoho malých projektů, teď ale třeba diskutujeme se skupinou mladých a umělecky zaměřených lidí o jednom komunitním konceptu bydlení v Brně. Tam to vůbec není o objemu, ale o zajímavosti toho konceptu a rekonstrukci bývalé tovární haly. Jde tak o kombinaci ekonomické zajímavosti, ale také inovativního přístupu a obecného přínosu pro daný region. Pokud pak hovoříme o nově zakládaném nemovitostním fondu, tam samozřejmě počítáme, že v dlouhodobém horizontu bude mít fond pod správou vysoké stovky milionů až miliardy korun.

Delší dobu také chystáte volnočasové zábavní parky pro celou rodinu. Jak to s nimi vypadá?

Opět spolupracuji s partnery, projekt je specifický a netradiční, ale věřím, že pokud se podaří, bude přínosem pro mnoho rodin s dětmi, které si třeba nemohou dovolit návštěvu zahraničních zábavních parků. Jde o koncept, který vychází z nejúspěšnějších rodinných volnočasových a zábavních center umístěných primárně v Beneluxu a Německu. Ve srovnání s outdoorovými parky jde o parky menší, celoroční, kryté, umístěné v hale o rozměrech zhruba 70 krát 130 metrů, na výšku má nějakých 17 metrů. Investiční náročnost činí řádově 10 až 15 milionů euro dle lokality.

V současné době jsme ve velmi pokročilé fázi jednání ohledně dvou lokalit v Čechách, je předjednáno bankovní financování a řešíme detaily obchodního a smluvního rámce s partnery. Potvrzuje se, na co nás upozorňovali zahraniční majitelé konceptu a to, že tyto parky nemusí být nezbytně nutně v blízkosti velkých měst, ale i jinde, kde již nějaké aktivity tohoto typu jsou a vytvářejí tak přirozené volnočasové centrum. Obě lokality tak jsou v regionech a na místě, kde funguje synergie s jiným konceptem. V řádu měsíců budu věřím moci být konkrétnější.

Půjde tedy o dva parky?

O dva a více, v tuto chvíli máme podrobně rozpracované dvě lokality. Zastávám názor, že na území České republiky je při vhodném umístění prostor až pro čtyři. Máme zaměřeno i několik pozemků v blízkosti Prahy, rádi bychom projekt realizovali i zde, ale k pokročilejší fázi jsme se zatím dostali v regionech.

Když by vše šlo dobře, kdy by mohly být parky otevřeny?

Projektově vyjdeme z konceptu, který už funguje v zahraničí, je ale třeba počítat s přibližně rokem přípravných prací, realizace zabere rok až dva. Od uzavření obchodních a smluvních podmínek tak půjde o dva až tři roky.

Stále platí, že parky budou spojeny s postavičkou včelky Máji?

Je to jedna z tematických postav, která je součástí licence, kterou jsme pro účely realizace parku získali, ale ne jediná. Ověřovali jsme si, že dětem u nás jsou tyto postavy známé.

Na začátku letošního roku se kancelář Havel, Holásek & Partners přejmenovala na Havel & Partners. Jak to berete?

Měli jsme dohodu o použití jména na tři roky, uplynula koncem minulého roku. Došlo tak ke změně. Beru to neutrálně, věnuji se svým aktivitám. Dohodli jsme se, že to uděláme takto, já si pracuji na svých záležitostech, bývalí kolegové se věnují svým věcem.

Naopak vás ale stále zajímá Senát, do kterého jste při posledních volbách neúspěšně kandidoval. Chystáte se na další kandidaturu?

Veřejný prostor a veřejná sféra mě dlouhodobě zajímají. Na dvou úrovních, a to je komunální a senátní. Senát vnímám jako podstatný prvek ústavního systému, jako horní komoru, která kontroluje ústavnost, kvalitu legislativy, rovněž poskytuje prostor pro diskutování dlouhodobých témat na odborné bázi. Proto jsem před dvěma lety akceptoval nabídku se o Senát pokusit. Tehdy jsem jako nezávislý kandidát se ziskem 16,3 % hlasů zůstal o pár hlasů před druhým kolem, a nakonec se to nepodařilo, ale byla to velmi zajímavá zkušenost. Příjemně mne překvapilo i to, že celá řada obchodních partnerů vnímala tuto aktivitu velmi pozitivně. Někteří jsou teď zapojeni i do projektů, na kterých pracuji, a před tím jsme se neznali.

Senát pro mě zajímavý pořád je. To, že jsme tenkrát nevyhráli, mě nijak neodradilo. Bylo to poprvé, kampaň byla myslím vynikající, ale sbírali jsme zkušenosti. Nadále jsem v kontaktu se spektrem středopravých, demokratických subjektů a pokud by byl prostor pro práci v Senátu na bázi podpory nestranického odborníka v oblasti práva s podporou více demokratických stran či hnutí, tak si to dokážu představit. Práce v Senátu bych si vážil.

Do letošních voleb už se tedy nezapojíte?

Měli jsme nějaké úvodní diskuse stran senátních voleb tento rok, ale velmi záhy se ukázalo, že myšlenka širší podpory nestranického kandidáta by byla obtížně realizovatelná. Diskuse teď nepokračuje a nemyslím si, že by to bylo aktuální.

A třeba volby do Evropského parlamentu příští rok vás nelákají?

V současné době nikoliv. Zajímá mě spojování více subjektů. V Senátu je asi šest nebo sedm právníků, což je z 81 senátorů, s ohledem na to, jaké má Senát kompetence, žalostně málo. Pokud bych měl někdy zvažovat veřejné působení na vyšší úrovni, šlo by s největší pravděpodobností opět o Senát, i když jak jsem uvedl, teď to není aktuální.