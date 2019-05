Jak velký trh ovládá největší právní firma a kolik má klientů? Prozradila to s významnou personálií | info.cz

Vladek Krámek se má jako counsel věnovat privátním klientům, kterých má kancelář podle svého šéfa Jaroslava Havla už 250.

„Vzhledem k tomu, že těchto nejbohatších klientů v posledních letech neustále přibývá, posilujeme průběžně i náš právně-daňový tým, který momentálně čítá přes 20 seniorních právníků. Vladek se ale zapojí také do projektů dalšího z našich největších a nejzkušenějších týmů – poradenské skupiny pro oblast bankovnictví a financí,“ uvedl řídící partner kanceláře.

Havel & Partners pracuje pro třetinu nejbohatších

V souvislosti s Krámkovým příchodem ale kancelář o svém podílu na trhu prozradila daleko víc. „Vladek je výrazná posila našeho týmu zaměřeného na poradenství privátním klientům. Těch máme dohromady kolem 250 a patří mezi ně nejvýznamnější čeští a slovenští podnikatelé, vlastníci rodinných firem, vrcholoví manažeři a významné osobnosti veřejného života, včetně umělců a špičkových sportovců,“ říká Havel.

Podle něj služby kanceláře využívá zhruba třetina nejbohatších Čechů a Slováků a jejich rodin.

Obratově i do počtu lidí je Havel & Partners dlouhodobě jedničkou trhu. Jen za právní služby firma loni utržila téměř 647 milionů korun. Například v České republice šlo meziročně o více než 17procentní růst. Výsledek celé skupiny včetně spolupracující inkasní agenty Cash Collectors pak činil více než 800 milionů korun.

Havel & Partners patří k jedněm z mála kanceláří na českém trhu, které aktivně zveřejňují a komunikují své výsledky. Porovnání s ostatními tak není jednoduché, i když údaje těch největších bývají v poslední době dostupné v rámci žebříčku Právnická firma roku, výsledek ale může být zkreslen tím, že se soutěže neúčastní všechny firmy na trhu.

Kancelář zároveň směřuje významnou část svého rozpočtu do marketingu. „V současnosti investujeme do oblasti marketingu, business developmentu a international zhruba 3 procenta z obratu, což je z našeho pohledu optimální,“ uvedla začátkem roku pro INFO.CZ marketingová ředitelka kanceláře Veronika Dvořáková.

Kancelář už má přes 200 právníků

Pro kancelář v současnosti pracuje přes 200 právníků, toto číslo tak rovněž neustále roste. Zhruba 100 z nich jsou přitom advokáti, dohromady má ale Havel & Partners podle údajů, které uvádí, 500 spolupracovníků. U největších konkurentů působí zhruba polovina právníků, proti průměrně velkým kancelářím je pak toto číslo rovnou několikanásobné.

Vedle České republiky, kde má kanceláře v Praze a Brně a kontaktní místa v Ostravě a v Olomouci, pak funguje rovněž na Slovensku.

„Mezi naše klienty patří zejména velké mezinárodní společnosti, nejvýznamnější české a slovenské firmy, včetně strategických státních podniků a orgánů veřejné správy, ale i střední podniky, individuální podnikatelé a investoři. Je mezi nimi také cca 70 z 500 největších světových společností podle publikace Fortune 500 a téměř 50 společností zařazených do žebříčku největších českých firem Czech Top 100. Kancelář má v současné době více než 1000 klientů,“ uvádí o sobě rovněž kancelář.

Po Josefovi Adamovi teď tedy získala další významnou posilu, dlouholetého manažera Fincentra Vladka Krámka, který v této firmě pracoval už od roku 2007. Ještě před tím působil v advokacii, kdy pracoval v další velké a významné kanceláři PRK Partners.

„Se svým týmem měl na starosti komplexní právní agendu společností skupiny Fincentrum v Čechách i na Slovensku, včetně agendy compliance a AML. Jeho hlavním úkolem bylo udržovat nastavení společností v souladu s neustále se vyvíjející národní i evropskou legislativou a implementovat veškeré změny do obchodních procesů jednotlivých společností,“ uvádí Havel & Partners.

Kancelář přitom výrazné osobnosti nabírá dlouhodobě. Aktuálně v ní působí třeba bývalí náměstci ministra spravedlnosti František Korbel či Filip Melzer. Svého času, po odchodu firmy Norton Rose Fulbright z českého trhu, kancelář dočasně získala například i Pavla Kvíčalu a také jeho tým.

Jana Buršíková v bnt

Havel & Partners naopak před nějakou dobou přišla o Janu Buršíkovou, která v ní jako Professional Support Lawyer mimo jiné koordinovala know-how ohledně rekodifikace soukromého práva. Buršíková tehdy odešla do byznysového prostředí, jako právnička působila ve farmacii.

Nyní ale nově nastoupila do advokátní kanceláře bnt attorneys in CEE, kde má mít opět jako Professional Support Lawyer na starosti rozvoj know-how a také interní vzdělávání.

„Jana je špičková profesionálka s dlouholetými zkušenostmi v řízení právního know-how v advokátní praxi i praktickou zkušeností s poskytováním právních služeb v pozici advokáta i podnikového právníka. To je pro nás při současném rozvoji našich právních služeb velmi cenné,“ říká partner kanceláře Tomáš Běhounek.

„Advokátní kancelář bnt attorneys in CEE je na českém trhu aktivní 15 let a je jedním ze zakládajících členů mezinárodní advokátní kanceláře bnt. V současné době je zároveň největší pobočkou, pražský tým tvoří více než 40 odborníků, kteří nabízí právní, účetní a daňové poradenství jak zahraničním investorům, tak i českým klientům. V České republice má nejsilnější klientskou základnu vybudovanou zejména v oblasti corporate, M&A a real estate. V posledních letech bnt úspěšně poskytuje poradenství privátním klientům, a to jak v otázkách souvisejících s jejich podnikatelskými nebo investičními aktivitami, tak v oblasti rodinných vztahů,“ představuje se pak sama kancelář.

Ta nedávno ohlásila rovněž povyšování v interních řadách.