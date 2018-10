Jakou kancelář si vybral Robert Pelikán? A Holásek i Korbel uspěli ve volbách. Týden v právu komentuje Jan Januš

V komunálních volbách slavili úspěchy i zástupci velké advokacie: František Korbel se stal zastupitelem v Táboře, Jan Holásek zase v Hradci Králové. Aleš Gerloch naopak neuspěl v souboji o Senát. Barbara Pořízková je nově číslem dvě Nejvyššího správního soudu. A Robert Pelikán se vrátil do advokacie. Jakou si vybral kancelář, ale mnohé překvapilo. Co přinesly poslední dny v právu?

Zatímco v Praze se, alespoň pokud jde o magistrát, advokáti do voleb příliš nehrnuli, v jiných městech se na kandidátkách objevila i řada zajímavých tváří z vrcholové advokacie. Například bývalý náměstek ministra spravedlnosti, nynější partner kanceláře Havel & Partners a člen Legislativní rady vlády František Korbel obhájil svůj zastupitelský post v Táboře. Kandidoval za Tábor 2020. Jan Holásek, jeden ze zakladatelů kanceláře Havel, Holásek & Partners, která se po jeho odchodu z firmy přejmenovala na již zmíněnou Havel & Partners, uspěl v Hradci Králové, a to za Hradecký demokratický klub.

Stanislav Servus, další ze zástupců velké advokacie a partner kanceláře Dvořák Hager & Partners, kandidoval neúspěšně za ODS v Mělníku, strana tam celkově ale slavila úspěch. Do olomouckého zastupitelstva se pak neprobojoval ani další ze známých právníků: Robert Runták, který šéfuje Exekutorkému úřadu Přerov. Jeho hnutí spOLečně získalo tři zastupitele.

Prorektor Univerzity Karlovy, dlouholetý děkan pražské právnické fakulty a profesor ústavní práva Aleš Gerloch pak neuspěl v boji o Senát, když na Praze 12 skončil na čtvrtém místě. Šlo o velmi těžký obvod, ve kterém vítězství slavil letošní prezidentský kandidát Pavel Fischer.

Tak tedy, kdy pro známé právníky, které si prvoplánově nespojujeme s veřejným angažmá už v současnosti, začne být zajímavé i hlavní město?

Pořízková bude číslo dvě Nejvyššího správního soudu

Prezident Miloš Zeman v úterý konečně jmenoval novou místopředsedkyní Nejvyššího správního soudu Barbaru Pořízkovou. Ta svou bezprostřednost, a patrně i to, jak se do nové práce těší, dokázala už chňapnutím po deskách s dekretem. A to ještě před tím, než se dostaly do rukou samotnému Zemanovi. Evidentně zaskočený prezident si je ale vyžádal zpátky a ceremoniál pokračoval v obvyklých mezích. Formě se tak učinilo zadost.

Sympatické je, že se jmenování účastnil vedle předsedy Nejvyššího správního soudu Michala Mazance i jeho předchůdce Josef Baxa. Samozřejmě to rovněž ilustruje mimořádné postavení, kterému se bude tento právník, který stál v čele správní justice 15 let, i do budoucna těšit.

„Agendy si teprve budeme rozdělovat, ale určitě jsem číslo dvě, takže moje hlavní agenda bude podpora pana předsedy a snažit se, aby ten soud neztratil to, co má,” uvedla pak Pořízková pro Českou televizi. I to je sympatické, předseda a místopředsedkyně skutečně musí táhnout za jeden provaz a oba by si jasně měli uvědomovat svoje místo.

„Přetíženi jsou nejen soudci Nejvyššího správního soudu, ale i soudci krajských soudů, takže je to o koncepci správního soudnictví. A zatím neříkám, že je to ten nejlepší lék a nejlepší cesta, ale jiný nemáme a je to návrh novely na rozšíření nepřijatelnosti,” reagovala pak nová místopředsedkyně na další otázku České televize. Tak tedy, s čím se do budoucna vlastně dostaneme až ke Nejvyššímu správnímu soudu? Připravované novele bychom měli věnovat pozornost všichni.

Robert Pelikán pracuje pro Wolf Theiss

Už na začátku léta se mluvilo o tom, že se bývalý ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO) vrátí do velké advokacie. Kam jeho kroky povedou, ale nebylo vůbec jasné. A že se spojí s Jitkou Logesovou, dřívější partnerkou v Kinstellaru, která v posledních měsících pracovala pro Nejvyšší státní zastupitelství a v této spolupráci by měla nadále pokračovat, by nenapadlo snad nikoho.

Stejným překvapením tak bylo i to, že se začátkem října oba objevili v advokátní kanceláře Wolf Theiss, kde budují nový tým s mezinárodní působností, konkrétně pro střední, východní a jihovýchodní Evropu, zaměřený na korporátní investigace. Šéfkou přitom bude nová partnerka kanceláře Logesová, Pelikán ji má jako spolupracující advokát a counsel podporovat.

„Korporátní investigace jsou důležité téma budoucnosti. S Jitkou Logesovou jakožto přední expertkou v oblasti compliance a korporátní trestní odpovědnosti a Robertem Pelikánem s jeho mimořádnými praktickými znalostmi a akademickým základem budeme schopni naše klienty v celé střední, východní a jihovýchodní Evropě připravit a pomoci jim reagovat na neočekávaná reputační rizika. Jsme hrdí na to, že si Jitka Logesová vybrala právě naši firmu jako platformu pro obsluhu klientů v regionu, kde korporátní investigace nabývají na významu,” říká Horst Ebhardt, ředitel korporátní divize kanceláře.

Wolf Theiss nepatří k těm nejznámějším a ani největším advokátním kancelářím. O to více je slibné angažmá těchto dvou právních hvězd. Firma se tím každopádně ubírá správným směrem.

Návštěvy Jana Kněžínka

Ministr spravedlnosti Jan Kněžínek (ANO) pokračoval i tento týden ve svých důležitých schůzkách, za které jsme ho už v minulosti chválili. Tentokrát zamířil na Nejvyšší státní zastupitelství (NSZ) a Ústavní soud (ÚS). Postupně se tak sešel zejména s nejvyšším státním zástupcem Pavlem Zemanem a předsedou Ústavního soudu Pavlem Rychetským.

„S nejvyšším státním zástupcem Pavlem Zemanem nejdříve hovořili o chodu NSZ a výsledcích činností této instituce za uplynulá období. Ministr Kněžínek následně představil chystané změny v oblasti státních zastupitelstvích, které přinese novela zákona o státním zastupitelství. Tu plánuje Ministerstvo spravedlnosti zpracovat s důrazem na doporučení skupiny státu proti korupci GRECO, předložit by ji chtělo v prvním kvartálu příštího roku,” uvedl následně tiskový mluvčí ministerstva Vladimír Řepka.

Tak tedy uvidíme, jak se to se státním zastupitelstvím, které se v mnoha ohledech nachází už řadu let v jakémsi legislativním očekávání, nebo možná rovnou vakuu, ještě vyvine.

Kněžínek se se Zemanem shodli na vhodnosti častějšího využití peněžitých trestů, namísto posílání lidí do vězení. „Bavili jsme se také o problematice efektivity trestních sankcí, především o aktuálně projednávané novele zákona, která by měla vytvořit podmínky pro četnější ukládání peněžitých trestů a zjednodušit tak řízení. V zahraničí funguje tento alternativní trest, na rozdíl od České republiky, poměrně dobře. Slibujeme si, že se může snížit počet osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody,” řekl pak Kněžínek.

„Další tématem byly elektronické náramky, dekriminalizace a možné zapojení NSZ do přípravy zákona o státním zastupitelství,” dodává pak Řepka, který doplňuje i to, co se následně odehrávalo v Joštově ulici: „Odpoledne pokračovalo jednání na Ústavním soudě. Ministr spravedlnosti Jan Kněžínek zde představil vizi reforem v oblasti justice. Předsedu ÚS Pavla Rychetského a soudce ÚS ujistil, že Ministerstvo spravedlnosti, potažmo současná vláda, nechystá žádné změny, které by se měly dotknout činnosti ÚS či Ústavy ČR.”

Soudci v Táboře

Na konci tohoto týdne se pak sjeli představitelé Soudcovské unie ČR do Tábora na svůj další sněm. Řešit by měli například etické otázky, spojené s rozhodováním o osudech těch druhých. Tomu už se ale budeme věnovat zase jindy.