Jaký byl první rok kanceláře Arrows? Spojila přes 100 lidí, utrží asi 50 milionů. Teď se chystá na mezinárodní trhy

Arrows existuje skoro rok. Jaký byl?

Pro mě osobně plný organizační práce, která se týkala provozu a procesů kanceláře. Finalizovali jsme totiž všechny procesy, a to primárně v prvním čtvrtletí. Ty fungují a na to jsem asi nejvíce pyšný. Vedle toho, jak se nám podařilo poskládat opravdu skvělý kolektiv. Máme velmi dobře nastavený vnitřní řád, snažíme se, aby každý co nejpřesněji věděl, co se od něj očekává.

Nastupují k nám noví, velmi schopní lidé a vědí, co mají dělat, bez toho, aniž by provozními věcmi zaměstnávali seniornější kolegy. Každý při nástupu dostane manuál, knihu našich zkušeností. Zároveň check list s úkoly, které má udělat a také takzvaného buddyho, který ho při prvních krocích provází. Interní manuál obsahuje naše zkušenosti, takže se už jen jeho přečtením sdílí know-how.

Jak tedy funguje tento váš vnitřní mechanismus?

V budoucnu bychom rádi vyvinuli systém na správu kanceláře, který by postupně uváděl kolegy do provozu. Po každém týdnu by je pustil dál, systematicky by se tak rozšiřovala jejich působnost. Rozsah činností na ně tedy nespadne rovnou celý najednou. Flow se aktuálně stále vyvíjí. Procesy nás naučilo dřívější působení v několika městech, kde jsme neseděli pohromadě a museli dobře koordinovat společný postup. Já v Olomouci, Lukáš Slanina v Hradci Králové a ostatní členové týmu v Praze. Museli jsme tak sladit týmy, které pracovaly každý jinde. Jak co týká právních oblastí, tak měst.

Co jsou ty první úkoly, které u vás člověk dostane?

Nejprve jde o věci související s HR, následně o záležitosti spojené se zadáváním a realizací úkolu a poté i jednání s klientem. Manuálu říkám pracovně Kniha zkušeností. Vedoucí advokáti do ní doplňují aktuální znalosti a pravidelně ji obnovují. Všichni tak získávají obraz o tom, co už se událo v minulosti, a nemusí tak třeba opakovat stejné chyby.

Co pro vás bylo ve chvíli, kdy jste se spojovaly, tím největším úkolem?

Byli jsme tři nezávislé kanceláře, společníci pak sedm velkých individualit. Museli jsme tak dopředu nastavit procesy a role, které jsou typické ve velkých firmách, ale které se v advokacii leckdy neřeší. Mám na mysli například marketingové oddělení, finanční řízení. Ve výsledku jsme v úvodu zjistili, že jsme měli v těchto věcech podstav. Museli jsme tak přibrat zaměstnance i v mimoprávních oblastech na provozní a manažerské pozice. Manažerské pozice jsou dle mého v dnešních velkých kancelářích nutností. Rolí partnerů je pak, podle mne, business development a dlouhodobé řízení.

Když se vrátíme k situaci před rokem, nebo patrně ještě před delší dobou, jak jste přišli na to, že se chcete spojit?

Nemůžu mluvit za ostatní, ale jak jsem řekl v jiném rozhovoru, největší motivace pro mě osobně vždy bylo to, že bych v 60 letech rád cestoval, a ne se honil po rozvodech v soudních síních. Mým primárním motivem bylo, aby bylo možné úspěšnou firmu v budoucnu někomu předat. Nejlépe jednomu z budoucích partnerů. Budu to ale ještě tak 25 let dělat, protože dcera má teprve dva roky a tu bych také v budoucnu rád zapojil (smích). Do té doby se samozřejmě dál budu osobně věnovat klientům, kteří si vyžádají přímo mé služby.

Ale proč se spojily právě tyto tři firmy?

Lukáš Slanina jednu dobu inicioval schůzku s Vojtěchem Suchardou. Všichni jsme se znali z olomouckých práv. Chtěli jsme spojit naše kanceláře v Praze, kde Vojtěch působil s Jáchymem Petříkem a my zde měli menší pobočku. V době, kdy jsme již byli dohodnuti, nás oslovila kancelář Legalcom a dohromady nám to dalo logický celek pro větší působení právě v metropoli, která má být naší vlajkovou lodí.

Ta ambice spočívala ve snaze rozjet velký byznys v Praze a zároveň být největší v regionech?

Abych to upřesnil, tak spíše rozvinout podnikání, protože v Praze už jsme působili a naši právní předchůdci už daleko dříve. V podstatě ale ano. Poskytovat právní poradenství vedení korporací, jejichž střediska jsou v regionech. Zároveň nabízet top poradenství lokálním manažerům i investorům. V regionech je také značné množství kapitálu. Do Olomouce tak já osobně chci přinášet pražskou specializaci. Lokální advokáti totiž například nedělají tolik korporátní věci a další specializované služby.

A jak se vám to daří?

Výborně, největší procentuální růst v regionech jsem zaznamenal právě v Olomouci. Značka, a to, že tam mohu prezentovat naši velikost, mi strašně pomáhají. Mohu tam ale rovněž nabízet znalost věcí, které se v regionech reálně nedělají. Někteří poradci sice říkají, že běžně nakupují a prodávají firmy, ale není to leckdy tak úplně pravda. A my tyto služby můžeme poskytovat z Prahy s lokální znalostí. Například, když chce klient jednou za rok něco v oblasti kapitálových trhů, můžeme použít právníka z Prahy v reálném čase.

Regionálně jste tedy nejsilnější v Olomouci?

Olomouci se velmi daří, z regionů procentuálně roste nejvíc, ale je v tandemu s Hradcem Králové, který je úspěšný dlouhodobě. Z poboček nejvíce fungují Plzeň, Pardubice a Liberec. Ostatní města jsou kontaktními místy.

Jak jste v současnosti velcí?

Čísla stabilně rostou, z hlavy neřeknu přesný počet, protože i v tomto měsíci přijdou nové posily. Včetně poboček máme přes 60 právníků a k nim realizační tým. Dohromady je to aktuálně už přes 100 lidí. Další členy pak tvoří personál daňového a účetního poradenství a pojišťovnictví, se kterými spolupracujeme a kterých je kolem 20. Primární je ale advokacie.

A nejvíce lidí působí v Praze?

Teď už ano.

Chcete ještě růst? Otevřete pobočky ještě v dalších městech?

Aktuálně posilujeme Plzeň, kde je kancelář o 10 lidech, což je ve městě paradoxně jedna z největších. Budeme dále rozšiřovat Prahu, kam se nám stále hlásí velmi kvalitní uchazeči o spolupráci. Obecně hledáme lidi, kteří chtějí mít samostatnost a naplno využívat svůj potenciál. Na druhé straně musí být schopni unést odpovědnost za své kroky. To je ostatně prapůvod myšlenky Arrows. Hledáme posily, které jsou schopné samostatného rozhodování a sebezodpovědnosti.

Říkáte, že nemáte problém s dostatečným množstvím nových lidí. Čím to je?

Cílové lidi u nás nevybírá HR oddělení, ale přímo my sami. Nesouhlasím s tím, když se uměle hlásá, že firma je jedna velká rodina. Společníci mají motivy, zaměstnanci jiné. U nás je ale rozhodně dobrá parta lidí. V jednotlivých městech jsou sice typově jiné kolektivy, ale dohromady si všichni právníci sedí. Je to stejné jako s klienty. Nejlepší jsou osobní doporučení. Je to také ale agendou. Neděláme masové věci, ale klasickou advokacii v celém jejím rozsahu, s výhodami i nevýhodami.

A co dominuje?

Veřejné zakázky, transakce a korporace, pracovní právo. A pak to, čemu říkám korporátní obsluha, tedy zajištění kompletních věcí pro obchodní společnosti. Příští rok bych se chtěl zaměřit zejména na veřejné zakázky, bankovnictví, fintech a rozšít bychom chtěli i daně. To jsou některé z oblastí, kde vidíme prostor pro rozvoj.

Jaký máte obrat?

Za rok 2018 bude obrat kolem 50 milionů korun a konkrétní čísla chceme zveřejnit počátkem příštího roku. Nebudu zastírat, že na některé tradičnější značky na trhu zatím reálně nedosáhneme (smích). Úkolem prvního roku trvání značky byla etablování procesů a ustálení značky. Zajímavější čísla budou v příštím roce, kdy po roce aktualizujeme samozřejmě i finanční plán. Čísla jsou dána také tím, že výrazné posílení přišlo až v druhé polovině roku 2018.

Pokud jste si nastavili postupně role v kanceláři, obsadili jste již pozici řídícího partnera?

Zatím ne, protože máme jiný systém řízení. Exekuci chodu kanceláře má v kompetenci tříčlenný řídící výbor, nebo také výkonná rada, kde jsem já, Pavel Staněk a Jáchym Petřík.

A o další fúzi či akvizici neuvažujete?

Aktuálně ne, ale nelze to samozřejmě vyloučit. Mluvím za sebe a svojí roli ve výkonném výboru, když říkám, že se chci v příštím roce zaměřit na další zkvalitnění procesů a podmínek pro naše lidi. Stále se ale dívám po trhu a komunikuji s advokáty, kteří myslí jako my.

Jsou klienti v některých regionech specifičtí?

Ve výsledku ne. Dříve jsem si přitom dlouho myslel, že tomu tak je, že zde například nemůžeme požadovat určité ceny, ale není to pravda. Oprostil jsem se od toho, že musíme brát všechno, pak nám to jde daleko lépe. I v regionech jsou klienti, kteří požadují špičkové služby ze specializovaných oblastí. I tam potřebují lidé například vysoce specializované korporátní služby, taky specialisty na veřejné zakázky.

Máte mezinárodní ambice?

Určitě, už teď máme vlastní mezinárodní síť Arrows international, která je oproti tuzemské kanceláři takovou spíše Popelkou, ale rozhodně počítám s tím, že na mezinárodním trhu budeme ve větším rozsahu. V tom je budoucnost.

Proč jste vlastně zvolili název Arrows?

Zvolili jsme tuhle značku jako nejlepší ze všemožných společných návrhů (smích). Abstraktní název jsme zvolili i proto, aby společnost byla prostupná pro naše právníky z hlediska kariérního postupu až k partnerství. Osobně se domnívám, že je lepší stát se partnerem firmy s abstraktním názvem než stát se společníkem firmy, kde ani není jméno nového partnera.