Jaký obrat má právnická firma roku PRK Partners a co dalšího plánuje? Prozrazuje to Robert Němec | info.cz

Jako domácí kancelář jste letos zvítězili v žebříčku Právnická firma roku. Jakou prací jste toho dosáhli?

Dařilo se nám v celé řadě oblastí. Vedle transakcí v oblasti fúzí a akvizic či real estate se nám podařilo zviditelnit oddělení, které se věnuje sporové agendě, a to díky několika velkým a mediálně poměrně sledovaným mandátům. Zastupovali jsme například jednu ze žalovaných stran ve sporu o byty OKD. Šlo o pokus na uplatňování práv nájemců v podobě hromadné či reprezentativní žaloby. V první instanci soud žalobu zamítl. I když to byl poměrně malý spor, šlo o určující žalobu pro posouzení této právní otázky u dalších zhruba 40 tisíc bytů. Druhá velká kauze se týká VW a Škody Auto, vlastně dalšího pokusu o hromadné žaloby. K této práci jsme se dostali díky naší dlouhodobé spolupráci s mezinárodní advokátní kanceláří Freshfields.

Vedle složitých kauz jsou další kritériem úspěchu hospodářské výsledky. Jakých čísel dosahujete?

Loni jsme obratově rostli asi o 19 až 20 procent. Letos bude růst pomalejší, v řádu jednotek procent. Probíhá totiž zásadní rekonstrukce celého domu, v němž sídlíme. Nechtěli jsme hledat alternativní prostory, a tak rekonstrukce probíhá za provozu. Máme tak obrovské náklady, nicméně byznys je stejně intenzivní jako loni, ale výsledky tím budou ovlivněny.

Obratově se pohybujete ve stovkách milionů?

Náš obrat se pohybuje zhruba na úrovni 300 milionů korun ročně. S asi 75 právníky na plný úvazek. Máme tu ale také 10 až 15 kolegyň, které jsou jednou nohou na rodičovské dovolené a s kanceláří spolupracují. Naše firemní filozofie je ale zaměřená spíše na spokojeného klienta než na to, kolik právník odpracuje hodin a za jakou sazbu. Klást na lidi přílišné ekonomické požadavky jde podle mne na úkor kvality i etiky.

Projevuje se to rovněž ve vaší spolupráci s akademickou sférou. V souvislosti s rekodifikací soukromého práva jste angažovali například hlavní autory občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích Karla Eliáše a Bohumila Havla. Budete tímto směrem pokračovat?

Nejprve jsme si řekli, že je třeba v průběhu rekodifikačních prací zohlednit zkušenosti z oborů, na kterých pracujeme, a zapojit se do nich. Následně jsme navázali spolupráci s Bohumilem Havlem, Petrem Bezouškou a následně profesorem Karlem Eliášem. Nebylo to ani tak tím, že bychom byli takovými zastánci nových zákonů. Měli jsme k nim konzervativní přístup, k předešlé úpravě existovala judikatura, věděli jsme, jak se bude vykládat. Bylo pro nás ale zásadní moci s těmito lidmi přímo konzultovat jednotlivé problémy, připravovali jsme společně i školení a semináře.

Jako místopředseda České advokátní komory jsem navíc spoluodpovědný za legislativu v civilní oblasti, podílím se na legislativě i takto. A právě občanský zákoník nás naučil, že je třeba legislativu sledovat daleko dříve, než když už je schválena.

Co vaše mezinárodní ambice? Mluvil jste o spolupráci s Freshfields, sami máte kancelář ještě na Slovensku. Neplánujete další zemi?

Být na českém a slovenském trhu je logické. Právní řády jsou podobné, podobně se vyvíjí, i jazykově jsme si blízcí. Dříve jsme byli ještě v Maďarsku, není to ale ideální cesta. Podstatnou část našich klientů tvoří zahraniční kanceláře, které potřebují špičkovou právní službu v širokém právním rozmezí. A právo je dnes natolik specifické a složité, že nikdo už nemůže rozumně tvrdit, že je expertem na pracovní právo, hospodářskou soutěž, financování i spory. Je tak pro nás lepší spolupracovat s místními nejlepšími firmami, než abychom tam byli sami. Vedle bilaterální spolupráce se nám ale rovněž osvědčuje také členství v asociaci Lex Mundi. Náš plán je tedy zůstat nezávislou lokální československou firmou. Stát se fixním členem globálního řetězce nechceme.

Vedle Prahy jste v Ostravě. Další město neplánujete? I velké kanceláře v poslední době stále častěji míří do regionů…

V tuto chvíli nemáme žádný konkrétní plán na takovouto expanzi. Pokud bychom se ale pustili do oblasti spotřebitelského práva, bylo by to něco jiného. Pobočková síť pak může mít svou relevanci. Nedá se to vyloučit. Může se to ukázat jako výhodná možnost, a to zejména v souvislosti s rozvojem technologií, který dnes umí málokdo odhadnout. Máme na to řadu projektů. Díky technologiím jsme například schopni dramaticky zrychlit prodej nemovitosti, stále ale ještě potřebujeme podpis daného člověka. Pak mohou dávat pobočky smysl, stejně jako spolupráce s regionálními kancelářemi.

Pokud jde o technologické novinky, vyvíjíte si související věci sami?

Jdeme několika cestami a experimentujeme. Zatím toho moc neexistuje v češtině. Na automatické tvorbě dokumentů například pracujeme sami, respektive s partnerem, který to pro nás zajišťuje. Spolupracujeme i s jinými advokátními kancelářemi, naučit již vyvinuté systémy právní češtinu ani jinak nejde. Spolupracujeme rovněž s nakladatelstvím Wolters Kluwer na projektu Vzorné právo, prostřednictvím kterého se prodávají vzory právních dokumentů. Zodpovídáme za kvalitu vzoru a za to, že je správný, jeho využití ale nemá podobu právní služby. Překvapivé je, že tuto službu nakonec více než neprávníci využívají menší advokáti a podnikoví právníci.

Co dalšího plánujete na příští rok?

Po určité době jsme se vrátili k modelu, že kancelář vede profesionální ředitel, konkrétně ekonomka Gabriela Csontosová se zkušenostmi z McKinsey. Naším úkolem je teď dosáhnout v kanceláři vyšší efektivity, zlepšit spolupráci mezi jednotlivými týmy.

Jste také místopředsedou České advokátní komory. Co vás čeká tam?

Myslím si, a pokládám to ve vší skromnosti i za svou zásluhu, že se nám podařilo zvýšit účast velkých advokátních kanceláří na činnosti České advokátní komory. Do budoucna budeme muset obhájit postavení advokacie v českém právním systému, minimálně v Evropské unii je totiž trendem snaha narušovat principy, na kterých advokacie stojí. Zejména pokud jde o otázku mlčenlivosti či advokátního tajemství. Dalším tématem je pokračující vzdělávání advokátů, kteří by měli nějakým způsobem do budoucna prokazovat komoře, že vzdělávání nezanedbávají. Komora pak řeší a bude řešit digitalizaci, ze současného pasivního seznamu advokátů na internetu mohou vzniknout digitální platformy, na nichž budou klienti hledat své advokáty.

Nějakou dobu se také řeší, zda nebudete mít chuť ucházet se o pozici předsedy České advokátní komory. Jak se k tomu teď stavíte?

Momentálně o tom neuvažuji. Rád se podílím na té činnosti, rád pomůžu. Ale když vidím předsedu Vladimíra Jirouska, kterého si extrémně vážím, je to myslím práce na plný úvazek. A já se chci ještě nějakou dobu věnovat právní praxi.