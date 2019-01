Januš: Ať je novou ombudsmankou Wagnerová. Křečka vyřazují jeho spory se Šabatovou

Současným zástupcem Anny Šebatové je dřívější výrazný poslanec ČSSD Stanislav Křeček. Tomu letos vyprší mandát, Šabatová ve funkci skončí v příštím roce.

Procedura je taková, že svého kandidáta navrhuje prezident a Senát, vybírá jej Poslanecká sněmovna. A v Senátu se bude patrně na konci ledna rozhodovat ze třech různých jmen. K Elišce Wagnerové totiž přidávají Parlamentní listy s odkazem na Senát ještě advokátku Kláru Samkovou a končící děkanku brněnské právnické fakulty Markétu Seluckou.

Dovoluji si tímto jednoznačně vyjádřit podporu Elišce Wagnerové. Byla-li v roli ústavní soudkyně často kritizována za určitý aktivismus a za to, že jí „o lidi“ šlo podle některých až moc, je to teď zcela ideální kvalifikace pro zástupkyni ombudsmana. A ideálně rovněž i pro novou veřejnou ochránkyni práv. Lepší kvalifikaci už ani mít nemůže.

Pokud bych totiž někdy potřeboval pomoc této instituce, věřím, že právě Eliška Wagnerová by se za mě bila, jak by to jen šlo. Do posledních sil a do posledního dechu. A stejně tak za kohokoliv jiného. Pokud by tedy samozřejmě byl, podle jejího mnohdy nesmlouvavého a přísného pohledu na svět, v právu. Svědčí o tom její nálezy i disenty, stejně jako její aktivita ve veřejném prostoru.

V roli veřejného ochránce práv postupně působili legenda českého práva Otakar Motejl (který byl mimochodem předchůdcem Wagnerové v čele Nejvyššího soudu), někdejší ústavní soudce Pavel Varvařovský a nynější Anna Šabatová. Eliška Wagnerová by mohla svou razancí, nezpochybnitelnou autoritou i hlubokou erudicí vrátit tento úřad do časů Motejla, nebo jej spíše posunout ještě dál.

Dřívější místopředsedkyně Ústavního soudu opustila podle svých slov senátorské křeslo i kvůli únavě z dojíždění do Prahy. Je zkrátka přirostlá k Brnu, kde po léta působila a kde i bydlí. Aby se ale úplně vytratila z veřejného prostoru, zvláště má-li chuť ještě něco dělat pro české právo, by byla nesmírná škoda. A tohle je ideální cesta, jak může zůstat v Brně a v odpovídající pozici dál pracovat.

A tak senátoři, vybírejte 30. ledna, kdy se patrně všechno rozsekne, opravdu svědomitě. A vy poslanci, postavte se prezidentovi. I silný úřad veřejného ochránce práv totiž může být do budoucna jeho významnou protiváhou. A patrně ji budeme potřebovat stále více a více.

Klíčové rovněž je, aby se veřejný ochránce práv a jeho zástupce shodli. Sledovat půtky mezi nimi, jako se to dlouhodobě děje mezi Annou Šabatovou a Stanislavem Křečkem, je směšné a nedůstojné. I proto by Křeček neměl svůj mandát opakovat. A platilo by to i pro Šabatovou, která ovšem v rozhovoru pro INFO.CZ před časem řekla, že už funkci obhajovat nebude. Výše zmíněné je opodstatněné zvláště ve chvíli, kdy máme takovou kandidátku, která je může okamžitě vystřídat.