Januš: Ištvan porušuje pravidla, Drahoš nezvládá. Vysmát by se jim teď mohl Čtvrtníček

TÝDEN V PRÁVU JANA JANUŠE | Petr Čtvrtníček by mohl vzít vyjádření olomouckého vrchního státního zástupce Iva Ištvana z poslední doby a zdramatizovat je ve stylu legendárního Ivánku, kamaráde. Pokud by nestačila na samostatnou divadelní hru, přispět by mohl ještě dřívější prezidentský kandidát Jiří Drahoš se svým senátním výborem. Dění v právu totiž v tomto týdnu v mnohém připomínalo frašku.

„My nevnímáme nic, my přece konáme,“ odpovídá na jednu z otázek olomoucký vrchní státní zástupce Ivo Ištvan v pozoruhodném rozhovoru, který s ním tento týden přinesl iRozhlas.cz.

Právě tato věta ilustruje nulovou sebereflexi, k níž evidentně u žalobce, jenž má na svědomí zásah na Úřadu vlády, který prakticky pozměnil politické poměry v zemi, došlo a dochází. Je to špatně už jen proto, že státní zástupci nejsou policisté a mají, minimálně v první fázi řízení, dbát o práva podezřelých. Nad lidskými osudy nemohou tedy jen tak mávat rukou.

Je zajímavou náhodou, že k zatím poslednímu velkému zásahu orgánů činných v trestním řízení a jmenovitě Iva Ištvana, souvisejícímu s firmou Kapsch, Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a rovněž druhým mužem hnutí ANO Jaroslavem Faltýnkem, došlo v den, kdy na INFO.CZ skončil několikatýdenní seriál Státní zástupci – čas na změnu?

Zmapovali jsme v něm možné excesy státních zástupců, které bychom měli mít pořád na očích. Došli jsme k tomu, že státní zástupci musí nést více odpovědnost za své jednání, měli by svědomitěji šetřit lidská práva a také lépe komunikovat. Už kvůli výše uvedenému jim totiž nemůžeme odpouštět vůbec žádné přešlapy.

Přešlapy Iva Ištvana

Těch se ale právě Ivo Ištvan evidentně dopouští. Třeba když ve zmíněném rozhovoru naznačuje, že k oné smutně proslulé tiskové konferenci, kde se mluvilo třeba o milionech a zlatě, došlo na základě veřejné poptávky po informacích: „My jsme v průběhu řízení informovali veřejnost prostřednictvím tiskových zpráv, to se ale různým osobám jevilo jako nedostatečné a požadovaly další informace. Ta konference byla chtěná.“

Přitom zákon o státním zastupitelství žalobcům výslovně zakazuje, aby se ve výkonu své funkce nechali ovlivnit právě veřejným míněním. Stačí se podívat do paragrafu 24 odstavce 2 zmíněného zákona.

Státní zástupce musí všem takovýmto tlakům, spojeným třeba i s pouhou lidskou zvědavostí, odolat. Upozorňuje na to ostatně i Ištvanova pražská kolegyně Lenka Bradáčová, podle níž nikdo nemá právo na informace o trestních kauzách právě a jen kvůli zvědavosti či bulvárnímu zájmu.

„Právo informovat veřejnost a právo veřejnosti být informována se může dostat do kolize se stejně důležitými veřejnými a soukromými zájmy, které jsou chráněny zákazem zveřejňování důvěrných informací o trestním stíhání,“ uvedla státní zástupkyně loni na konferenci Karlovarské právnické dny.

Jak komunikují státní zástupci

S komunikací státních zástupců je to vůbec složité. Když chtějí, mluví s veřejností i médii. Když ale nechtějí, argumentují svou povinnou mlčenlivostí, nebo se brání výtkám tím, že jsou tendenční. Toto slovo ostatně používá ve zmíněném rozhovoru i Ivo Ištvan.

Do seriálu INFO.CZ Státní zástupci – čas na změnu? se žalobci téměř nezapojili, i když měli tu možnost. Reagovali pak na něj ale v jiných médiích. Ištvan mluví na iRozhlasu třeba o tom, že „někteří říkali, že jsme mohli rozeslat obálky s modrým pruhem“, což je citace prezidenta Unie obhájců a místopředsedy České advokátní komory Tomáše Sokola, který se v našem seriálu vyjádřil.

Co změnit u státních zástupců? Musí dodržovat pravidla a nést více odpovědnosti, vyplývá ze seriálu INFO.CZ

Mluvčí Unie státních zástupců Ondřej Šťastný zase napsal článek do Lidových novin, v němž právě zásah na Úřadu vlády obhajuje a v rámci výtek, kterým státní zástupci čelili, používá i termín „nejtemnější doba polistopadové justice“, který pochází od člena prezidia Unie obhájců Petra Tomana a rovněž z našeho seriálu.

Jistě, státní zástupci s námi mluvit nemusí, mohou komunikovat třeba i výlučně s médii, které jejich pohledem stojí v rámci protikorupční války na „správné straně“, a to bez výhrad. Tady pravidla určují oni a mohou si je nastavit tak, jak jim vyhovuje. Nikoliv ale už v trestním řízení. Tam musí postupovat vždy podle zákona.

Fraška sehraná výborem profesora Drahoše

Jak jsme tento týden podrobně informovali, prorektor Univerzity Karlovy Aleš Gerloch učinil několik dalších kroků při své kandidatuře na ústavního soudce. V úterý získal doporučení důležitého Ústavně-právního výboru Senátu, kdy jej z deseti senátorů podpořilo sedm. O tom, jak je celá volba zpolitizovaná, jsme už psali a ještě psát budeme.

Teď se ale musíme vrátit k atmosféře na Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, který vede loňský neúspěšný kandidát na prezidenta a bývalý předseda Akademie věd ČR Jiří Drahoš (za KDU+Z+STAN+TOP). Jeho jednání mělo začít v 8:30 hodin. Výbor, v němž zasedá celkem osm členů – z nichž jsou jen tři řadoví, protože vedle předsedy má tento orgán ještě čtyři (!) místopředsedy – nebyl usnášeníschopný. Na místě seděli v půl jen čtyři senátoři, Václav Chaloupek (OPAT), známý především díky večerníčku Méďové, sice dorazil o dost později, situaci ale zachránil už tím, že vůbec přišel. Tři další senátoři se pak neúčastnili vůbec.

Otázky, které následně padly, vyznívaly dosti absurdně. Zejména když senátor Pavel Štohl (za ČSSD), jinak daňový poradce, u něhož bychom patrně logicky očekávali alespoň nějaký obecný právní základ, pátral po tom, jak řešit situace, kdy má na českou Ústavu více právníků více názorů. Na což zvládl celkem fundovaně odpovědět i prezidentův kancléř Vratislav Mynář.

Ten v Senátu zastupoval Miloše Zemana – navrhovatele Gerlocha na zmíněný úřad. K čemuž se hodí ještě dodat, že Hrad nemohl v situaci, kdy Gerlochovi život nejvíce komplikuje rychle odeznívající aféra spojená s údajným ovlivňováním soudců právě Mynářem a spol., zvolit horší aranžmá.

Ale zpátky k členům výboru pro vzdělání. Profesor Drahoš se zeptal třeba na to, jak to Gerloch myslí s tím národem v Ústavě, ale nevypadalo to, že by ho odpověď skutečně nějak zajímala. Z ničeho nic pak prohlásil jednání výboru za uzavřené s tím, že se bude hlasovat a čekalo se, až všichni odejdou za dveře.

Senátoři ale nezvládli časový harmonogram, a tak Gerloch nemusel jen za dveře, ale do zcela jiných prostor na jednání dalšího výboru, a to aniž by mohl počkat na výsledky toho prvního. V Kolovratském paláci totiž na něj už netrpělivě čekali členové v tomto ohledu daleko důležitějšího Ústavně-právního výboru. Jeho jednání pak začal předseda Miroslav Antl (za ČSSD) silnou kritikou Drahoše a jeho nekolegiálního jednání. Mluvil i o tom, že výbor pro vzdělání začal jindy, než bylo původně ohlášeno, což si původně vyžádalo přesun i toho Ústavně-právního.

Účastnil jsem se prakticky všech slyšení současných ústavních soudců na těchto výborech. Podobně nedůstojnou atmosféru jsem ale nezažil. Ať už to tento týden bylo jakkoliv, vina padá – vzhledem k jeho předsednictví – na hlavu profesora Drahoše. Jednomu se až chce zeptat, jak by zvládl prezidentský úřad či předsednictví Senátu, což bylo loni rovněž ve hře.

Jak to bude dál s ombudsmanem

Důležitá hlasování probíhala i ve středu, tentokrát v Poslanecké sněmovně. Po nich je jasné, že zástupcem veřejné ochránkyně práv Anny Šabatové se nestane ani Zdeněk Koudelka, ani Eliška Wagnerová. Do dalšího kola, které však má proběhnout až příští měsíc, postoupila končící děkanka brněnské právnické fakulty Markéta Selucká a stávájící zástupce ombudsmanky Stanislav Křeček.

Ten mimochodem už v neděli vyzval na svém Facebooku, aby se volba odložila: „Pokud si rozhodující politické síly ve Sněmovně chtějí zachovat vliv na přijatelné fungování úřadu ombudsmana, neměl by v nadcházejících volbách být nikdo zvolen zástupcem, když již jen za 10 měsíců se bude volit samotný ombudsman, tedy ten, koho má zástupce zastupovat. Tato volba nového ombudsmana má podle zákona začít již 14. 12. Jednak několik z těch, kteří dnes kandidují na zástupce, se bude za pár měsíců ucházet o zvolení ombudsmanem a tak dnešní volby zástupce se zdají být zbytečné.“

„Ale hlavně: přerušení dnešní volby do doby volby prosincové se stejnými kandidáty by, po té, co Senát a president navrhnou v prosinci další osobnosti na funkci ombudsmana, vytvořil stav, kdy se bude moci politickým vyjednáváním zvolit vyvážená dvojice osobností, která by přivedla úřad ombudsman zpět na „motejlovskou“ cestu a zvýšila jeho vážnost u spoluobčanů. Dnešní volby zástupce, který případně nebude konvenovat s v prosinci zvoleným ombudsmanem, jen vytvoří současný konfliktní stav. Platný zákon o Veřejném ochránci takový odklad voleb umožňuje a práce ochránce bude až do nové volby pokračovat stejně jako dosud….“

Křečkovo prohlášení zasluhuje pozornost. Že se skutečně ze současných kandidátů někteří budou ucházet i o „hlavní“ post, je více než jasné. A je rovněž pravda, že zcela nekonzistentní dvojice by mohla tento úřad ještě dále oslabovat. Je ale také otázkou, nakolik se jedná o Křečkovu strategii, jak na postu zástupce ombudsmanky prozatím zůstat a neriskovat souboj se Seluckou – upozornili jsme na to v tomto textu.

Petrov do RRTV

Dodejme ještě, že do Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) by měl nastoupit konzultant Vadim Petrov, s nímž INFO.CZ přineslo už loni v prosinci exkluzivní rozhovor.

„Nástupem internetu se audiovizuální trh zásadně změnil a všechny zainteresované čeká debata o tom, jestli současná legislativa odpovídá prudkému rozvoji technologií. Určitě je na stole také otázka, jak veřejnoprávní média dále financovat. Zatím čerpají peníze z koncesionářských poplatků. Lidé platí za přístroj, ale mnoho z nich televizi ani rádio nemá, stačí jim počítač nebo mobil. Zákony, které tuto oblast pokrývají, běží za vozem. Jsem přesvědčen, že RRTV by v tomto procesu měla hrát daleko výraznější roli,“ říkal v něm mimo jiné. Tak uvidíme, co se teď bude s mediálními zákony dít.