Januš: Jak Krtek o kamaráda Pandu a kalhotky přišel a zjistil, že je lepší se nesoudit | info.cz

KOMENTÁŘ JANA JANUŠE | Vnučka výtvarníka Zdeňka Milera Karolína Milerová nikdy nedržela licenční práva na Krtka a tím pádem nemohla oblíbenou postavičku nikomu prodávat. To je nekompromisní verdikt pražského vrchního soudu a právní událost tohoto týdne, kterou ostatně INFO.CZ odhadlo už v lednu . Znovu se tak potvrzuje, že je lepší se nesoudit. Dokonce je to normální, což loni deklaroval i Ústavní soud. Zvláště pokud jde o rodinný spor. Zapojení právníků celou věc totiž většinou nejen prodlouží a prodraží, ale zhorší i na normální lidské úrovni.

Karolína Milerová vypadala svého času jako zdatná obchodnice, žena 21. století, která zvládá rodičovství i úspěšný byznys. Krtek se díky jejím dohodám dostal až do Číny, kde poznal i nového kamaráda, Pandu. Tento seriál znají vzhledem k vysílání televize Barrandov i čeští diváci. Podivují se hlavně tomu, jak se v něm Krtek vizuálně změnil. Nejdivnější ale je, že hrdí Číňané dovolili, aby tupého Pandu všechno učilo právě české zvířátko. Kdo se o tom ještě nepřesvědčil na vlastní oči, měl by si pospíšit.

Klidně se totiž může stát, že se ze seriálu brzy stane trezorové dílo a už se nebude vysílat, dostupné nemusí být ani na žádných jiných nosičích. Nepůjde ale jen o tyto animované filmy, zákaz se může týkat i dalšího zboží s Krtkem, které se prodává třeba v hračkárnách. Ne ale všeho. Řada výrobků totiž existuje na základě platné licence udělené správkyní dědictví Milenou Fišerovou. Udělat v tom všem pořádek nebude vůbec jednoduché a ke slovu opět přijdou právníci. Důležité je si také uvědomit, že Karolína stále není mimo hru. Podle všeho je totiž i ona Milerovou dědičkou, i když ani to nemusí být vzhledem k existenci více závětí úplně jasné.

Jinými slovy, spor o Krtka je tak komplikovaný, že se všichni zúčastnění budou muset nějak dohodnout mezi sebou. Soudy za ně všechny otázky nevyřeší. „Pro dílo by bylo nejlepší, kdyby se byli dědicové schopni dohodnout. Zkrátka by se vedle sebe položily všechny smlouvy, které dnes existují a buď se sjednotí princip udělování licence a ceny za ně a partneři se znovu přesmlouvají, nebo se smlouvy vypoví a nově se vše bude dělat z jednoho místa,“ popisoval pro INFO.CZ možné řešení už dříve advokát Jiří Matzner, který zastupuje právě správkyni autorských práv Milenu Fišerovou. Dohodnout se ale všichni mohli a měli už před lety. Ušetřili by peníze, čas a hlavně vlastní nervy.

„Nyní je jediným oprávněným k udílení licencí správkyně autorských práv paní Fišerová, a to až do ukončení dědického řízení. Pro licenční partnery, stejně jako pro dědice je to dobrá zpráva, protože do budoucna není sporu o tom, kdo může danou licenci udělit a komu se má platit,“ rekapituluje pak současný právní stav věci Jiří Matzner.

„V této chvíli tedy máme pravomocně skončený spor, který byl rozhodující pro další řízení, jako je dodatečná odměna, oprávnění jiných smluvních partnerů k nakládání s Krtkem. Z pohledu možné dohody dědiců se na věci nic nemění a dědicům nic nebrání, aby došlo k dohodě, ale takovou věc soud v tomto sporu vůbec neřešil,“ dodává.

V zájmu Krtka by se ale všechny souvislosti těchto sporů měly dořešit co možná nejrychleji. Pokud se totiž znovuobjeví jakákoliv pochybnost, může to postavičku jako takovou úplně zničit. Kvůli právní nejistotě, pokud by se dále měla jakkoliv prodlužovat – třeba právě vzhledem k dědictví či dalším možným soudním podáním –, může být o licence menší zájem. A dokonce se mohou najít i ti, kteří se budou snažit nejasností využít a na trh uvedou zcela nelegální výrobky s Krtkem, za něž Milerovým nikdo nezaplatí. Na takovéto riziko ostatně v minulosti upozorňoval i Jiří Matzner.

Pokud budeme parafrázovat jednu z Milerových pohádek, Krtek by pak nemusel přijít jen o kamaráda Pandu, ale také o kalhotky. A kvůli tomu by nezaplakal jen on, ale možná i celá Milerova rodina.