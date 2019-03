Januš: Kdy nás stát přestane obtěžovat nesmyslnými zákony? Zatím o tom můžeme jen snít | info.cz

KOMENTÁŘ JANA JANUŠE | Už po desáté se letos koná anketa Zákon roku, za níž stojí společnost Deloitte. Veřejnost může vítěze vybírat do konce příštího týdne ze tří nominací. Je to také dobrá příležitost zamyslet se nad úrovní legislativy a nad tím, jak kvalitu českých zákonů zlepšit. INFO.CZ bude právě ve spolupráci se Zákonem roku v příštích týdnech publikovat několik textů, které se těmto tématům věnují.

O českých zákonech a právu jako takovém se bavím s mnoha lidmi. A prakticky všichni se shodují, že máme velký problém. Jedna novela vytlačuje druhou, základní kodexy jsou rozbity množstvím nesourodých a mnohdy nedomyšlených změn. Ve Sbírce zákonů se každý rok objevují stovky nových předpisů. Třeba v roce 2018 se jejich příliv zastavil na čísle 336. Když jsme se následně, v souvislosti se Zákonem roku, zamysleli nad tím, zda bychom některý z nich označili za opravdu výjimečný, nastalo výmluvné mlčení.

Není divu, že předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal, jinak také hlavní autor současného trestního zákoníku, mluví v této souvislosti o legislativní džungli. „Parlament přijímá neuvěřitelné množství zákonů a zejména jejich dílčích novel. Poslanci se hodnotí podle toho, kolik navrhli novelizací, což je naprosto zcestné. Novely by se měly přijímat po analýze, po zjištění, že je to skutečně potřeba. A ne pro maličkosti nebo jen pro určité dílčí změny,“ řekl mi profesor v rozhovoru pro INFO.CZ. S jeho slovy nelze než souhlasit.

Začněme zákony i rušit, ne jen přijímat. Výsledek se dostaví rychle, říká Tomáš Babáček

„Soudcem jsem celý život a to, co se děje nyní, je nejnáročnější období, jaké jsem kdy zažil. Těch novel je tolik, že se to stává neúnosným a zcela nepřehledným,“ zhodnotil pak Šámal aktuální situaci, která podle něj začíná být kritická: „Trvám na tom, že je to 'džungle'. Po lidech se ale chce, aby se tím řídili, a neustále se zdůrazňuje, že neznalost zákona neomlouvá. Sbírku zákonů mám v tištěné podobě, zabírá skoro celou stěnu v mé kanceláři. To přece nikdo nemůže znát“.

Osobně nevím, zda je řešením „úřad pro legislativu“, který ve zmíněném rozhovoru navrhuje profesor Šámal. Spíš se obávám, že budeme muset dříve či později přistoupit k radikálnímu řezu a k dobře připravenému, ale přesto skokovému, nahrazení současného práva něčím novým. Nevím ale čím.

A tak pojďme zatím snít. O legislativcích, kteří začnou všechny ty odborníky poslouchat a přestanou připravovat stohy nových a mnohdy zcela zbytečných pravidel. O zákonech, v nichž se půjde přímo k věci a budou srozumitelné. Nepřečtou si je tedy s obtížemi jen odborníci, ale všichni, kdo budou chtít. A bez problémů je pochopí.

Pojďme snít rovněž o době, kdy bude moci opět platit pravidlo, že neznalost zákona neomlouvá, protože seznámit se s ním, ideálně z oficiálních zdrojů, nebude vůbec nic složitého.

Také o tom, že pravidla, jimiž budeme do budoucna vázáni, dokonale poznáme dlouho před tím, než se jimi budeme muset začít řídit. Nebo o tom, že budou existovat jen jeden nebo dva dny v roce, v nichž nastane účinnost nových předpisů. A hlavně o tom, že regulace nastoupí jen v nevyhnutelných případech a jinak nás všechny – podnikatele, zaměstnavatele i zaměstnance – nechá volně dýchat a vlastně i být.

Ano, je to naivní. Ale takové už sny bývají. Neuspějí nakonec mnohdy právě ti, kdo se za nimi vydají?

