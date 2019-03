Januš: Kolik stojí právníci a kolik za ně platíme? Překvapivě málo

Celkem 66 procent dotázaných odhaduje, že do právních služeb investovalo do pěti tisíc korun, vyplývá z průzkumu agentury Ipsos pro D.A.S. pojišťovnu právní ochrany. Více než 20 tisíc korun pak zaplatilo pouhých pět procent lidí.

V cenách advokátů samozřejmě panují obrovské rozdíly. Většina z nich se chce stále domluvit na hodinové sazbě. Ta bude mimo Prahu začínat v řádu stokorun, aby se v hlavním městě vyšplhala u nejvýznamnějších mezinárodních kanceláří do vysokých tisíců. Ale pozor, právě do těchto firem člověk s běžnými starostmi nikdy nepůjde a dost možná by se tyto kanceláře jeho případu ani nevěnovaly. Cílí totiž na podnikatele a úplně jiný typ práce. Není tedy potřeba se znepokojovat jejich cenami.

Hodinové sazby platit nemusíte

Stále častěji pak bývají právníci ochotni ustoupit od hodinových sazeb a stanovit klientovi i celkovou cenu, kterou se dozví dopředu. Vše pak probíhá ve stylu: „Potřebujete rozvést? Bude vás to stát tolik a tolik a je jedno, kolik na tom strávíme času. Potřebuje prodat pozemek, nebo vyřešit dědictví? Zaplatíte tuto částku a hodinová sazba se vás nebude týkat.“

A už z výše uvedeného je patrné, že často nepůjde o žádné horentní sumy. Navíc existují právní e-shopy, kde standardní právní úkony pořídíte za pevně danou částku, a to aniž byste museli svého právníka vidět. Na trhu už nějakou dobu funguje například Dostupný advokát, podobnou službu ale začal loni nabízet i Tomáš Sokol a jeho kancelář Brož & Sokol & Novák. A stojí řádově tisícikoruny. Navíc je pravděpodobné, že s nástupem umělé inteligence do právních služeb a standardizování hlavních a často opakovaných úkonů budou tyto služby ještě dále zlevňovat.

Lidé nevědí, co mají čekat

Ale zpátky k průzkumu, protože se z něj dozvídáme i další zajímavé věci. Právníka podle něj někdy angažovalo téměř 70 procent lidí, 20 procent dotázaných dokonce v posledním roce. Logicky se tato zkušenost s přibývajícím věkem zvyšuje, z lidí ve věku do 26 let ale má tuto zkušenost už 52 procent, což je překvapivě hodně.

A opět k penězům. Lidé totiž často opravdu neví, na kolik je právník vyjde. „Třetina Čechů přiznává, že netuší, kolik stojí právní služby. Nejméně se, jak sami připouští, v problematice cen za právní služby orientují starší lidé (54+). V této skupině uvádí více než třetina dotázaných (35 %), že netuší, kolik hodina u právníka stojí. Co se týče regionů, vyčnívá Praha, kde jen 18 % lidí říká, že by cenu neodhadli, zároveň tam lidé ceny odhadují vyšší než v regionech. 30 % respondentů v Praze se domnívá, že hodina právních služeb stojí více než 2 500 na hodinu. V průměru za celou ČR toto uvádí každý pátý dotázaný. Jako drahé vnímá právní služby ponejvíce starší generace (54+),“ uvádí pojišťovna s tím, že skoro 60 procent lidí ze starší generace právě kvůli penězům služeb právníka nevyužilo, a to přes existenci právního sporu.

„Jak se prokázalo, ještě o něco větší strach z ceny mají také lidé, kteří nikdy právní spor neřešili. Téměř dvě třetiny z nich uvedlo, že by si právníka kvůli obavě z vysokých cen nenajalo, což je do značné míry způsobeno právě nedostatkem informací,“ dodává pak generální ředitelka D. A. S. Jitka Chizzola.

Nové byznys modely?

Advokáti by měli podobné průzkumy pozorně sledovat a přizpůsobit jim své byznys modely a rovněž marketing. A cílit na lidi, kteří jejich služby potřebují, ale zároveň se je bojí – zejména kvůli nejasným finančním souvislostem – objednat. Advokáti by mohli být v tomto ohledu i transparentnější, pokud jde o zveřejňování cen, jejich další komunikaci a vysvětlení. Mohli by se snažit své možné klienty uklidnit. O tom, že právě oni by pak z jejich služeb měli těžit, snad není sporu.

Znovu a z druhé strany: netýká se to tak úplně těch největších právních firem, které ze své podstaty cílí na zcela jinou klientelu. Na byznys a podnikatele, kteří řeší sofistikovanější, dlouhodobější a složitější problémy, či se jim v ideálním případě snaží předcházet. Je logické, že takováto služba musí stát více než poradenství při běžném rozvodu nebo sepsání závěti. I tyto kanceláře ale musejí vzít prezentovaná data velmi vážně.

Ostatně příkladem v tomto ohledu jde právě Brož & Sokol & Novák. Na koho totiž svou online platformou cílí? „Na všechny ty, kteří doposud nevyužívali právních služeb, protože je to pro ně příliš složité, možná se advokátů bojí, nechtějí se vzdálit z pohodlí domova, případně kanceláře, a trávit svůj další čas cestou k advokátovi. A také chtějí dopředu vědět, kolik je to bude stát,“ uvedl už loni vedoucí společník kanceláře Jiří Novák ml. pro INFO.CZ. Firma pak na tuto službu navázala ještě dalším online poradenstvím, spojeným s realitami.

Stále totiž platí také rok stará slova Ondřeje Preusse, který založil projekt Dostupný advokát, pro INFO.CZ: „Lidé budou lidé více dbát o svá práva a třeba i maličkosti budou častěji řešit s odborníkem, bude to pro ně díky aplikacím v mobilu daleko jednodušší. Klasická advokacie určitě zůstane, ale bude daleko více specializovaná. Mnohem častěji se ale bude využívat robotů a pokvete online advokacie.“