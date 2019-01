Januš: Místo politiky může jít Soukup do vězení. Zneužívá lidské hlouposti, i to je trestné

Jaromír Soukup oznámil v „Mých zprávách“, že zakládá politické hnutí LIST Jaromíra Soukupa. Už jeho první programový bod z něj dělá krále všech populistů, kam se hrabou Tomio Okamura a Andrej Babiš dohromady. Oligarcha Soukup, který se podle svých slov staví právě proti oligarchům, si ale možná neuvědomuje, že nemůže plácat o čem chce donekonečna. Volá-li po trestní odpovědnosti, měl by si uvědomit, že ji nese rovněž on sám. I když… V posledních hodinách se skoro hodí si položit otázku, zda je pořád ještě svéprávný a příčetný.

„Pojďme prosadit trestní odpovědnost politiků za to, že nám zdražují život. Za nedostatek bytů, za drahé energie, za předražené účty za mobilní internet a telefon, za to, že stát vyplácí miliardy solárním baronům nebo oligarchům za věci, které by měl dělat sám. Za to všechno mohou vždy konkrétní lidé a politici. V tomto neexistuje žádné „oni“. Pojďme tyto lidi, již se pakují na náš účet, postavit před soud. Stejně jako ty, kteří tento hyenismus umožňují,“ cituje Soukupova slova z „Mých zpráv“ rovněž jeho zpravodajský web Týden.cz.

Jak je u pana generálního ředitele běžné, míchá jablka s hruškami, to však teď nechme být. Podstatné je, že trestní odpovědnost politiků za „zdražování“ našeho života, alespoň v těch rozměrech a souvislostech, které Soukup naznačuje, dávno existuje.

Mluví-li v náznacích o korupci, ať se podívá do trestního zákoníku. Pokud má na mysli malé domů, fíčka, službičky a podobné nepravosti, takto pojmenované je v kodexu opravdu nenajde, protože odborně jde opět o korupci. Tedy o úplatkářství – pod ním se skrývá přijetí úplatku, podplacení či nepřímé úplatkářství. To všechny jsou dnes trestné činy s poměrně vysokými sazbami.

Zdá se tedy, že první bod programu staronového politika, který se tak rád staví do role spasitele, byl splněn ještě před tím, než jej vůbec oznámil. Soukup využívá jen toho, že většina lidí – a zvláště jeho oddaných diváků, stejně jako potenciálních voličů – vůbec neví, která bije. Netuší, zda by onu „trestní odpovědnosti politiků“ měla hledat v zákoníku občanském, nebo pracovním. A neví ani, kde najít ty zákoníky.

Pokud ale pan moderátor volá po extrémní trestní odpovědnosti, ať jí čelí také on sám. Třeba za šíření fake news. Za nahrávání Milošovi Zemanovi a možné přibližování se k hranicím velezrady či vlastizrady. Za chvástání se, v čem všem je nejlepší a o čem mluvil jako první, i když by bylo velmi jednoduché dokázat, že tomu tak opravdu nebylo a není.

Činí tak totiž při své obchodní a podnikatelské činnosti, a to už může být, na rozdíl od běžného politického mlžení a populismu, za hranou. To všechno tedy může mít svou trestní podstatu. Opět ji lze najít v trestním zákoníku, pokud by měla vzniknout pochybnost, kde že se má hledat.

Tak jen aby nešel pan generální ředitel spíš do vězení než do politiky. Jeho zmatené vyjádření, kterým se vymezil proti původní informaci INFO.CZ, že bude kandidovat do Evropského parlamentu – což mimochodem následně v Mých zprávách konstatováním, že se bude ucházet o zájem voličů, potvrdil – zachytil iRozhlas takto: „Tohle tam neřeknu, že budu kandidovat do Evropského parlamentu. Byly to fámy, které mi nestálo za to vyvracet. Já to neřeknu, já jsem svůj pořad předtáčel. Nevylučuji to, ale kandidovat byste mohl klidně i vy.“

Není už ta zmatenost na hranici svéprávnosti? Pokud by tedy pan Soukup fakticky nevěděl, co říká, mohl by se případné trestní odpovědnosti vyhnout.

To, jak Jaromír Soukup rozumí právu, ilustruje celá série jeho vyjádření. Aktuálně třeba to, že ve stejné relaci zaměnil svěřenský fond za svěřenecký fond. A to se přitom právě tento pojem pořád, všude a dokola omílá. A pak mu něco věřte.