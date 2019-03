Januš: Právní esa přetahují menší a dravé firmy. Porazí tak zavedené advokátní kanceláře?

TÝDEN V PRÁVU JANA JANUŠE | Na advokátním trhu můžeme v poslední době sledovat další zřejmý trend. Menší, či dosud ne tolik výrazné advokátní kanceláře získávají ta největší právní esa, která jsou právě volná. Nejčerstvěji se to projevuje na angažmá Bořivoje Líbala, jenž přešel z PwC Legal do Noerru, či Jana Kotouse, který se přesunul z Wolf Theiss do Deloitte Legal. Naopak ti z tradičního pohledu nejvýznamnější hráči, až na několik výjimek, vyklízejí marketingové a komunikační pole, na což mohou z dlouhodobého hlediska doplatit.

Tento týden vyšly najevo hned dvě klíčové personálie. Bořivoj Líbal a někteří jeho lidé přešli z PwC Legal do Noerru. A Jan Kotous, rovněž s několika svými lidmi, nastoupil do Deloitte Legal. Tato informace se přitom objevila na veřejnosti jen krátce poté, co jejich původní kancelář, Wolf Theiss, uvedla, že ji začala řídit Jitka Logesová a taktéž oznámila nové příchody a povýšení. Zejména jmenovala bývalého ministra spravedlnosti Roberta Pelikána partnerem.

Vzhledem k tomu, že do Deloitte Legal přechází příští týden podle informací INFO.CZ další člověk, není tato firma, oproti dosavadním dostupným informacím, personálně v úplně jednoduché situaci.

Pojďme si to ale zobecnit. Výrazní advokáti - ať již jde o Líbala nebo dříve právě o Logesovou a Pelikána, kteří hledají nové angažmá - nyní nemíří do těch dlouhodobě nejvýznamnějších značek na trhu. Samozřejmě se najdou výjimky, z poslední doby jde zejména o Marii Talašovou, jež koncem loňského roku vyměnila dosavadní místo na ministerstvu financí za pozici ve White & Case. Opravdu jde ale jen o výjimku, která potvrzuje pravidlo. To, co nyní můžeme ilustrovat právě na výše uvedených příkladech, se bude podle všeho stále více potvrzovat.

Firmy, které se na trhu postupně etablují a často jsou podporovány výraznými zahraničními matkami, totiž využívají současné ekonomické situace a usilují o to, aby si mohly z trhu ukousnout co možná nejvíce. Nemají také problém s přizpůsobením svých struktur novým příležitostem. Postupně se tak mohou stát udavači trendů a významně posílit, a to na úkor těch největších hráčů.

Zatímco největší advokátní kancelář Havel & Partners neusíná jako jedna z mála na vavřínech, neustále komunikuje a podporuje svou značku, zdá se, že mnohé další velké firmy získaly pocit, že už něco takového nepotřebují.

Nechávají se patrně ukolébat tím, že se jim díky kondici ekonomiky daří, svou roli jistě hraje také konzervativnost právního prostředí. Práce se značkou je ale nikdy nekončící koloběh. A pokud ji zanedbají, mohou to pocítit právě ve chvíli, kdy se ekonomice dařit přestane a objeví se první problémy.

Jan Kotous v Deloitte Legal

Jan Kotous působí v Deloitte Legal již od ledna, firma se ale s novinkou pochlubila až tento týden. „Do Deloitte Legal postupně přešel celkem pětičlenný tým, který do loňského roku tvořil jádro advokátní kanceláře Wolf Theiss. Jan Kotous se vedle Jana Spáčila a Martina Bohuslava stal třetím partnerem v nejužším vedení advokátní kanceláře Deloitte Legal,“ uvedla kancelář a přímo jmenovala dva další advokáty, které z Wolf Theiss získala: Martina Koláčka a Davida Šimka.

„Jan Kotous se specializuje na oblast fúzí a akvizic, bankovnictví a financí a také na korporátní právo. Má mimo jiné bohaté zkušenosti s transakcemi a právním poradenstvím v sektorech energetiky, telekomunikací a finančních služeb. Řady Deloitte Legal spolu s ním posilují také zkušení advokáti Martin Koláček, specializující se na fúze a akvizice místních i mezinárodních firem a související financování, a David Šimek, zaměřující se na oblast nákupů a prodejů aktiv, závodů a účastí ve společnostech různé velikosti,“ uvedla dále firma.

Nutné je zkoušet různé cesty

Zajímavé jsou ale také různé protiklady, které můžeme v těchto personáliích vysledovat. Odchod Líbala z velké čtyřky a naopak příchod Kotouse do tohoto prostředí, jdou zdánlivě proti sobě.

Ale i ony mnoho říkají o současné situaci jednotlivých aktérů trhu, kteří se snaží přizpůsobit novým podmínkám a vykonávat práci podle požadavků 21. století, tedy co možná nejneefektivněji. Nutné je tak zkoušet různé cesty a nebát se vydat na dosud neprozkoumané stezky.

Roli v tom samozřejmě hrají i osobností předpoklady. Líbalovi, který se v PwC Legal silně etabloval a vybudoval si vlastní značku, nemohla nutně ona svázanost dlouhodobě vyhovovat. V Noerru dostává naplno šanci ukázat, co všechno v něm je.

„Deloitte Legal se díky jedinečnému propojení s dalšími poradenskými a technologickými službami a globálnímu zázemí rychle stává novou hybnou silou v prostoru právních služeb a my jsme rádi, že jsme u toho,“ uvedl pak ke svému přestupu Jan Kotous. Výše popsané tím jen potvrzuje.

Eversheds v plné síle

Kancelář Dvořák Hager & Partners už opravdu vystupuje pod značkou Eversheds Sutherland, což tento týden oznámila i klientům e-mailem, který má INFO.CZ k dispozici.

Mimo jiné v něm stojí, že „od 4. 3. 2019, po 15 letech od založení naší advokátní kanceláře, začínáme působit na právním trhu pod značkou Eversheds Sutherland. Obchodní firma naší kanceláře se mění na Eversheds Sutherland Dvořák Hager, advokátní kancelář, s.r.o. (v České republice) a Eversheds Sutherland Dvořák Hager, advokátska kancelária, s.r.o. (na Slovensku)“ či „místo 50 právníků jich našim klientům pod novou značkou můžeme nabídnout 2 800. Včetně našich kanceláří v Praze a Bratislavě jsou našim klientům k dispozici v 67 pobočkách Eversheds Sutherland po celém světě“.

Kancelář tuto změnu odrazila i na nových webových stránkách, které jsou k dispozici na adrese eversheds-sutherland.cz.

Advokátní trh se tak opět silně mění, což budeme dále sledovat.

Bude méně exekutorů?

Ve čtvrtek pak představila Exekutorská komora ČR aktuální čísla spojená s exekucemi. Věnovali jsme se tomu již na Twitteru, ale připomeňme ty hlavní informace:

Počet zahájených exekucí se loni meziročně snížil o 17 procent na 505 120. Došlo však k ukončení celkem 540 tisíc exekucí, což znamená, že se odbavila i část z těch nakupených.

Celkový počet evidovaných exekucí není nyní dostupný, řádově ale patrně platí číslo 4,5 milionu, uvedl pak viceprezident komory Jan Mlynarčík. Čísla budou podle něj jasná během několika týdnů, exekutoři chtějí dbát na jejich správnou interpretaci.

Budeme tak do budoucna potřebovat méně exekutorů? i na tuto otázku odpovídá ve svém komentáři pro INFO.CZ, který vyšel včera, přerovský exekutor Lukáš Jícha.