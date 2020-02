Jaroslav Bureš rezignuje na funkci soudce, urychlily to zdravotní důvody | info.cz

ČESKÁ JUSTICE | Jaroslav Bureš, do konce minulého roku předseda Vrchního soudu v Praze (VS), podal rezignaci na funkci soudce. Bureš skončí v justici posledního května poté, co dokončí práci na přidělených případech. Oznámení VS na síti Twitter potvrdil České justici sám Bureš.

Jaroslav Bureš o svém úmyslu odejít s Českou justicí mluvil již na sklonku roku s tím, že bude věc ještě zvažovat. Rozhodnutí uspíšily náhlé zdravotní důvody, Bureš nedávno prodělal operaci srdce. „Zdravotní důvody jen urychlily rozhodnutí rezignovat,“ sdělil k tomu České justici Bureš.

Vysoce ceněný odborník zejména na civilní proces absolvoval v roce 1979 Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a v justici působí od 80. let, kdy začínal u Obvodního soudu pro Prahu 2. V roce 1986 byl přeložen na Městský soud v Praze, kde působil do roku 1991. Byl členem KSČ, do níž vstoupil v roce 1986 a odešel z ní 20. listopadu 1989. Od roku 1991 byl soudcem tehdejšího Nejvyššího soudu České republiky, od roku 1993 pak soudcem VS v Praze. K Nejvyššímu soudu přešel v roce 1995 a stal se předsedou jeho občanskoprávního a obchodního kolegia. V roce 2000 se stal předsedou VS v Praze.

V únoru 2001 se stal ministrem spravedlnosti ve vládě Miloše Zemana, od července 2002 byl prvním místopředsedou Legislativní rady vlády. V roce 2003 se ucházel o post prezidenta republiky. Předsedou VS v Praze byl opět od roku 2013. Na konci minulého roku mu skončilo sedmileté funkční období a nahradil jej Luboš Dörfl.

