Jde advokátům jen o peníze? I mezi právníky se najdou příběhy, které dojímají

Advokáti a obecně právníci jsou často chápáni jako bezskrupulozní, všehoschopní a jen penězchtiví dravci. Mnozí z nich takoví jistě jsou, jiní ale ne. Měsíčník Právní rádce letos opět upozornil na ty, kteří se věnují dobročinnosti, charitě a společenské odpovědnosti. Neboli pro bono aktivitám a CSR. Jejich angažmá dojímá a příběhy, které jsou za tím vším, by mnohdy vydaly na film nebo román. Kdyby to ale všechno nebyl hlavně život, často tak krutý, že se skoro ani nedá snést.

Je těžké o takovýchto tématech nepsat s patosem. Zvlášť poté, co na galavečeru Pro bono a CSR 2018 sedíte u jednoho stolu s dámami z Cesty domů, které provozují Domácí hospic a radí s péčí o nevyléčitelně nemocné a umírající. S těmi, které se neustále potkávají s pomíjivostí života a lidským utrpením, a přesto jsou veselé a optimistické. S těmi, které se věnují zcela tabuizovanému tématu. A sedíte rovněž s advokáty, kteří jim nezištně pomáhají, s Markétou Pravdovou a Janem Šafránkem.

A navíc jde jen o jednu stranu stolu. Po pravici jsem měl Lindu Hurdovou z obecně prospěšné společnosti Nadání a dovednosti, která pomáhá mladým lidem z dětských domovů a dalším sociálně znevýhodněným. A i ji na večeru jistily advokátky, Jitka Linhartová a Lucie Oršulová, mimochodem nominované na hlavní ocenění.

Navíc se k šéfce zmíněné společnosti v jednu chvíli přitočila jedna ze servírek a řekla jí, že sama vyrůstala v dětském domově a že by se do jejích aktivit také ráda zapojila. Co dodat?

Získali jsme vzdělání, tak pomáhejme

Promiňte ten osobní úvod. Ale když nejprve slyšíte při předávání jednotlivých cen o opuštěných dětech, matkách samoživitelkách a těch nejtěžších zdravotních obtížích a následně během navazující společenské konverzace posloucháte o legislativních absurditách, spojených třeba s nejasnostmi ohledně DPH, a o tom, jak stát háže klacky pod nohy lidem, kteří chtějí pomáhat, ale s paragrafy si zrovna netykají, začne vám být ještě více úzko.

A tak si v hlavě přehráváte ty jednotlivé příběhy, snažíte se jimi inspirovat a říkáte si, že něco udělat bychom měli skutečně všichni. A potěší vás, že opravdu hodně právníků si bere k srdci parafrázi slov, která pronesla na galavečeru prezidentka Unie podnikových právníků Marie Brejchová: Získali jsme vzdělání, a tak bychom jeho prostřednictvím měli i pomáhat.

Dětské domovy i nemocní

Tak třeba letošní ceny. Dvě putovaly přímo do advokátních kanceláří, pro tři si přišly osobně oceněné právničky.

Zuzana Čeňková pomáhá neziskové organizaci Loono, neboli zajišťuje komplexní právní pomoc třeba pro kampaně #prsakoule či Žiješ srdcem. Martina Slaninová podporuje organizaci Zlatá rybka, která plní přání vážně nemocným dětem. Veronika Válová zase hlídá, aby nezavřeli zakladatelky spolku Fandi mámám, které jsou tak trochu střelkyně, ale pro matky samoživitelky dělají obdivuhodnou práci.

A právní firmy? Kancelář Bříza & Trubač pomáhá Nadaci Terezy Maxové dětem a významně se zapojila do projektu To dáš!, o kterém jsme už psali. PwC Legal si odnesla cenu za to, že její advokáti „dlouhodobě poskytují pro bono právní služby v oblasti zdravotnického práva za ceny odpovídající pouze provozním nákladům”. Dosáhli tak například proplácení určitých léků, které některé zdravotní pojišťovny odmítaly.

Mezi nominovanými se objevila třeba i Právní poradna města Kladno, a to s tímto odůvodněním: „Právní poradna téměř 70tisícového města již několik let dokazuje, že spolupráce mezi městem, neziskovými organizacemi a právníky může být prospěšná a dobře fungující. Krátké 30minutové a orientační právní poradenství se základním právním rozborem včetně následného nasměrování žadatele poskytuje Kladno téměř 30 osobám měsíčně, a to zejména seniorům.”

Kladenská právní poradna sice svou nominaci ve vítězství neproměnila, vlastně je to ale jedno. I díky medializaci jejích aktivit se mohou k podobnému kroku rozhoupat další města. Nejen ta velká a větší, ale klidně i ta malá.

Třeba mají mezi svými obyvateli nebo alespoň rodáky také nějakého toho právníka, který by občas něco pro bono zkonzultoval. A nebo si alespoň otevřel právní okénko v místních novinách, jako to udělal například Jan Holásek.

Co všechno je charita?

Díky této nominaci můžeme naznačit, jak jsou možnosti pomoci široké. A vlastně všichni právníci, podobně jako třeba lékaři, mohou udělat jen drobný úkrok a pomocnou ruku potřebnému nabídnout. Jakého si vyberou, záleží jen na nich, na tom co dělají a čemu se mohou věnovat vedle toho. Skutečně, vzdělání mají a tím drží i potřebný nástroj. Nemusí jít vůbec o peníze.

Během jiné společenské konverzace jsem se ale setkal i s dalším zajímavým postojem. Nelze jako pomoc chápat i fungující firmu, která pomáhá růstu ekonomiky, zaměstnává spousty lidí a sype do státního rozpočtu prostřednictvím daní nezanedbatelné částky?

Advokáti se tu objevují hned na obou stranách: jako ti, co provozují vlastní firmy s oněmi popsanými zásluhami, ale rovněž jako ti, kteří se starají o takové společnosti těch cizích. Jistě, berou za to peníze, ale ty dostává za svou práci skoro každý a rovnou to neznamená, že tím ještě roztáčí ekonomiku.

Tohle už asi zase moc zavání byznysem, ale i na tom se ukazuje, co všechno může znamenat pomoc. Tak co tedy uděláte vy?