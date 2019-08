„Je to slušný člověk a vynikající právník.“ Předseda Vrchního soudu se zastal soudce Zelenky | info.cz

Lata uvedl, že některé Zelenkovy výroky jsou velice nešťastné a ohrožují důvěru v celý justiční systém. Zelenka mimo jiné kritizoval, že se k rozhodnutí vrchního soudu v kauze bývalého ministra Davida Ratha vyjadřoval mluvčí USZ, považoval to za „okopávání“. Rozhovorem se také plánuje zabývat Soudcovská unie na své zářijové republikové radě. Prezident USZ dále uvedl, že vyjádření soudce „v tom smyslu, že on veřejnosti nic vysvětlovat nemusí, je přinejmenším velice nešťastné a ve svém důsledku ohrožující důvěru v celý justiční systém“. Podle Bureše i Sváčka ale Zelenka své rozhodnutí médiím prezentoval naopak trpělivě a novináři dokonce předsedovi soudu za jeho přístup poděkovali.

„Poté, co v jednací síni vyhlásil a odůvodnil rozsudek, pozval následně novináře na improvizované setkání a podrobně jim celé senátní rozhodnutí téměř hodinu vysvětloval. V daném případě tedy udělal více, než mu zákon ukládá pro to, aby prostřednictvím médií laická veřejnost pochopila podstatu složitého právního problému. V tomto smyslu tedy ve vyjádření soudce Pavla Zelenky nespatřuji nic, co by snižovalo důvěru veřejnosti v nezávislé soudnictví,“ napsal Sváček ve vyjádření pro Českou justici. Profesní napětí mezi soudci a státními zástupci by podle něj nemělo přerůstat do osobní roviny.