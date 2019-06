Jedna z největších právních firem se přestěhovala. Jak to v její budově vypadá? | info.cz

Poradenská skupina Deloitte, a tak i personálně jedna z největších advokátních kanceláří Deloitte Legal, se nedávno přesunula z karlínského Nile House do nových prostor, do budovy Churchill mezi pražským hlavním nádražím a Vysokou školou ekonomickou. „Potřebovali jsme větší moderní prostory. Na nové budově nám vyhovovalo, že je v centru a že jsme mohli interiér přizpůsobit našim potřebám,“ popisuje projektová manažerka Deloittu Zuzana Kecová. Čím jsou nové prostory unikátní?

S interiérem firmě radil Ateliér Kunc Architects, konkrétně tým ve složení Michal Kunc, Michal Matějíček, Lucie Eisová a Mirka Fiedlerová, který pro skupinu pracoval už dříve. „Kanceláře dnes mají býti více transparentní. Vše směřuje ke coworkingu,“ vystihuje dva hlavní současné trendy kancelářských budov Lucie Eisová ze zmíněného ateliéru. „Každý vidí na každého, což pomáhá efektivitě práce. Vím, co dělají ostatní, můžu za každým přijít a na něco se ho zeptat, odpadají bariéry,“ popisuje Eislová.

Právě to se odráží i v budově Churchill. Má sedm pater, dvě z nich mohou používat klienti a jsou určeny také pro další byznysové účely. V ostatních fungují týmové zóny, v nichž každý ze zhruba 1200 zaměstnanců může pracovat tam, kde mu to zrovna vyhovuje. V kanceláři, v občerstvovacím prostoru, v odpočinkové zóně, nebo třeba i v úplně jiném patře, než které je určeno právě pro jeho tým.

Stoly jsou také různé, každý si může vybrat, zda bude sedět, nebo stát. I kanceláře, které jsou přiděleny jednotlivým manažerům, mohou využívat jejich kolegové. Všechno zkrátka patří všem. „Jsou tu menší zálivy pro jednotlivé týmy. Fungují tu i uzavřená místa, z nichž může člověk telefonovat, nebo tam jít na formální schůzku,“ shrnuje Eislová.

„Máme centrální schodiště, které vede od prvního až do sedmého patra. Kolem něj jsou huby a společenské prostory, ale rovněž zasedačky a další „social zóny“ které jsou oddělitelné, můžete používat třeba závěsy a získat soukromí,“ popisuje dále Zuzana Kecová.

Trochu přísnější pravidla platí jen v advokátní kanceláři Deloitte Legal. „I právníci si mohou jít sednout kamkoliv, ale jejich kanceláře jsou vyhrazené jen pro ně. Mají také více vlastních kanceláří, prostory jsou zkrátka uzpůsobeny jejich potřebám,“ říká Kecová a dále vyzdvihuje popisovatelné stěny, na které rovněž narážíte prakticky všude a otevírají tak prostor k další spolupráci.

V coworking zónach pak mohou třeba podnikatelé vymýšlet nové projekty a dále na nich pracovat. „Najdeme tu i projektové zóny s mobilními stěnami, které se dají zcela uzpůsobit potřebám klientů nebo jednotlivých projektů. Jsou v nich otevřené stropy, vidíte veškeré technologie,“ popisuje Kecová. Prostory se využívají jak pro externí, tak interní projekty nebo na různé další akce.

„Snažili jsme se tu vystihnout domácí atmosféru. V práci jsou lidé hodně, a tak by to měly být prostory, v nichž se dá žít. Odráží se to pak na efektivitě. Myslím, že se to povedlo,“ shrnuje Lucie Eislová.

V Deloittu teď najdeme třeba i dvě posilovny, množství skříněk a dalších skladovacích možností, ale třeba i důmyslný systém BLOCKS smart lockers na přebírání soukromých balíků a zásilek.