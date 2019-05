Justiční klid v nedohlednu. Baxa nechce vést ani jeden z vrchních soudů | info.cz

Nástup ministryně spravedlnosti Marie Benešové (za ANO) vyvolal u části veřejnosti, která se v posledních týdnech obává ohrožení nezávislosti justice, zděšení. INFO.CZ včera publikovalo komentář , podle něhož by situaci mohlo zklidnit angažmá bývalého předsedy Nejvyššího správního soudu Josefa Baxy v některé z klíčových funkcí. Právě dnes odpoledne se ostatně uzavírá příjem přihlášek na pozici nového předsedy Vrchního soudu v Olomouci a šéf tohoto soudu se bude za pár měsíců měnit rovněž v Praze. Jak ale Baxa uvedl pro INFO.CZ, ani o jednu z těchto pozic nemá zájem. Do výběrových řízení se nepřihlásil a ani nepřihlásí.

Tomu, že Baxa v současnosti nemíří do žádné vrcholové justiční funkci, už včera nasvědčovala jeho reakce na Twitteru na již zmíněný komentář.

Napsal totiž: „Aha, tak mám být pilulkou na uklidnění veřejnosti? Takový justiční Neurol? Děkuju, nechci. Odstranit se mají příčiny zneklidnění, nikoliv příznaky!“

Na reakci, že pilulkou jistě být neměl a otázku, proč by ale neměl být zárukou toho, že justice funguje tak, jak má, pak dodal: „Jeden člověk, ať je to kdokoliv, takovou záruku poskytnout nemůže. Vzpomeňte si na “mušketýry” Otakara Motejla a Karla Čermáka. Jaké to byly osobnosti a co oba prosadili či obhájili a co z toho zůstalo?“

Příjem přihlášek na místo nového předsedy Vrchního soudu v Olomouci se uzavře dnes v 16:00 hodin. Kdo se přihlásil, ministerstvo nezveřejní, uvedlo již nyní pro INFO.CZ.

Oznámí pouze termín, v němž komise vybere vhodného kandidáta na tuto funkci. Toho by následně ministryně Marie Benešová měla navrhnout prezidentovi Miloši Zemanovi ke jmenování.

Výběrové řízení probíhá v době, kdy nová ministryně v rozhovoru pro Lidové noviny řekla, že by mohly být vrchní soudy a s nimi rovněž vrchní státní zastupitelství zrušeny. Jak jsme ale napsali již včera, naplnění takového plánu by zabralo několik let.