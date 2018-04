Kauza Hitlerových projevů: Soudci nejsou podjatí jen kvůli členství v KSČ, rozhodl ÚS

Usnesení zveřejnil na svém blogu právní aktivista Tomáš Pecina. Autenticitu potvrdila mluvčí soudu Miroslava Sedláčková.

Nejvyšší soud dovolání nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana v kauze Hitlerových projevů obdržel už v červnu 2015. Nyní by o něm mohl konečně rozhodnout. Důvodem k vyloučení soudců by podle ÚS byl pouze evidentní vztah k projednávané věci dosahující takové povahy a intezity, že by zjevně nedokázali nezávisle a nestranně rozhodnout. Nic podobného se prý v kauze nezjistilo.

"Výtky stěžovatelky (Guidemedia) mají pouze obecný charakter, váží se především ke komunistické ideologii a jejímu údajně vyhraněnému vztahu k německému nacionálnímu socialismu. Z bývalého členství jmenovaných soudců v KSČ dovozuje pak automaticky jejich inklinaci ke komunistickému světovému názoru," stojí v usnesení.

Podle ÚS je ale obecně známé, že členská základna KSČ nebyla homogenní, do strany lidé vstupovali nejen čistě z ideologických důvodů, ale i z jiných pohnutek. Pro některé bylo členství faktickou podmínkou pro výkon povolání, jiní chtěli dosáhnout lepšího společenského postavení.

V kauze Hitlerových projevů čelili Pavel Kamas, Lukáš Novák a Stanislav Beer obžalobě ze schvalování genocidy. Obžaloba směřovala také proti vydavatelství. Městský i Krajský soud v Brně ale všechny aktéry osvobodily. Nejvyšší státní zástupce reagoval dovoláním, o kterém měl rozhodnout senát ve složení Jan Bláha, Milada Šámalová a Věra Kůrková. Podle seznamu publikovaného ministerstvem spravedlnosti byli všichni před rokem 1989 členy KSČ.

V námitce podjatosti poukazovalo nakladatelství na to, že knižní vydání Hitlerových projevů představuje specifickou právní materii a že rozhodnutí by mohlo být ovlivněno politickou inklinací soudců. Ideologie německého nacionálního socialismu stála vždy k ideologii komunistické v nejostřejší opozici, stálo v neúspěšné námitce.

Lidem, kteří se na vydání Hitlerových projevů podíleli, hrozilo až deset let vězení. U brněnských soudů uváděli, že genocidu neschvalují a vydáním projevů jen čtenářům předložili historické dokumenty. Obžaloba knize vytýkala to, že kromě autentických projevů obsahuje také průvodní texty, které se dostatečně nedistancují od idejí nacionálního socialismu a Hitlerových slov a činů.

Před soudem v minulosti stanul také vydavatel Hitlerovy knih Mein Kampf. Nejprve dostal podmíněný trest, nakonec jej Nejvyšší soud v březnu 2005 zprostil viny.