Kauza privatizace OKD: Soud dokončil dokazování. Tři lidé čelí obžalobě, že se společnost prodala pod cenou

Prodej akcií OKD schválila v roce 2004 vláda Stanislava Grosse (ČSSD). Státní podíl získala za 4,1 miliardy korun skupina Karbon Invest. Podle státního zástupce Tomáše Černého však byla tehdejší cena státního podílu nejméně 9,8 miliardy, státu tak vznikla při prodeji škoda přes 5,7 miliardy korun.

Žalobce tvrdí, že Doucha zpracoval hrubě zkreslený posudek, protože při hodnocení pominul některé složky majetku dolů včetně dceřiných firem či rekreačních objektů a chybně vyčíslil hodnotu téměř 44 tisíc bytů vlastněných OKD. Obžalovaný to odmítá s tím, že neměl posuzovat majetkový podíl státu v dolech, ale pouze ocenit akcie. Dnes se ho zastal další znalec z oboru Vítězslav Hálek, podle nějž byl výpočet zvolený Douchou optimální.

Hálek mimo jiné uvedl, že Fond národního majetku Douchovi v mandátní smlouvě přikázal konkrétní metodu, což prý musel znalec respektovat. Upozornil i na to, že posudek, o nějž se opírá obžaloba, vznikl až několik let po privatizaci, a tedy se znalostmi, které v době transakce Doucha mít nemohl. Na dotaz státního zástupce však Hálek připustil, že se s Douchou zná a že kvůli vypracování svého vlastního posudku nenahlížel do trestního spisu. Vycházel z kopií, které mu poskytl právě obžalovaný.

Soudkyně Iva Fialová po Hálkově výpovědi ukončila dokazování. To se nelíbilo obhájcům obžalovaných. Douchův advokát poukázal na to, že Hálek vyvrátil základní premisu ostatních znalců přibraných k případu, totiž že hodnota majetku se rovná hodnotě akcií.

Právník obžalovaného Škurka pak dokonce přišel s prohlášením, že obžalobě od počátku nerozumí a že doufal, že její text se v hlavním líčení vyjasní, což se nestalo. Vyzval státního zástupce, aby to napravil. Černý se proti tomu ohradil s tím, že nezná žádné ustanovení trestního řádu, které by ho k takovému postupu zavazovalo. Spor zarazila soudkyně s tím, že státní zástupce i obhájci budou mít dostatečný prostor k vyjádření v závěrečných řečech.

Obžalovaní Kuta a Škurek argumentují mimo jiné tím, že Fond národního majetku byl pouhým administrátorem privatizace OKD a odpovědnost za cenu prodávaného státního podílu nesla ministerstva financí a průmyslu. Ministrem financí byl v té době pozdější premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD), který bývá kvůli prodeji OKD terčem kritiky a který má v trestní věci postavení svědka. Výtky odmítá, vláda podle něj OKD prodala za nejvyšší nabízenou cenu. Privatizací se nyní zabývá také sněmovní vyšetřovací komise.

Podnikatelé Viktor Koláček a Petr Otava, kterým patřil Karbon Invest, prodali OKD po dvou měsících od nabytí státního podílu investiční skupině RPG Industries vedené Zdeňkem Bakalou. Tehdejší prodejní cena firmy se podle různých zdrojů pohybovala od devíti do 12 miliard korun.