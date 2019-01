Kdo bude mít nově vliv v české justici? TOP 5 soudců, kteří se letos dostanou naplno ke slovu

1. Michal Mazanec

Předseda Nejvyšší správního soudu Michal Mazanec vystřídal ve funkci loni na podzim Josefa Baxu, který stál v čele tohoto tělesa od počátků jeho existence. Mazanec byl místopředsedou, dříve fungující tandem ale v poslední době už nešlapal tak, jak by měl.

I proto se Baxa proti jmenování Mazance loni stavěl. S oficiálním zdůvodněním, že ve funkci stráví jen velmi omezený čas. Kvůli dosažení věkové hranice 70 let totiž bude muset toto křeslo chtě nechtě opustit už na konci přespříštího roku.

Mazanec má před sebou opravdu dosti omezený mandát. Podle jeho prvních dnů v úřadu se však dá předpokládat, že jej využije skutečně naplno. Po letech, kdy se téměř ztratil z očí a mezi přáteli prohlašoval, že už jej zajímá jen focení, teď často jezdí do Prahy a navštěvuje oficiální akce i odborné konference. A i když je nadále mediálně střídmý, na právních fórech se netají svými názory.

Předseda Nejvyššího správního soudu patří bez pochyb ke třem nejdůležitějším soudcům v zemi. Vrchol správního soudnictví řeší třeba daňové, azylové, volební, nebo politické otázky. To ostatně loni výborně shrnul Josef Baxa. Jak jsme rovněž již psali, jeho předseda tak může být pravým rivalem předsedy vlády.

V příštích měsících se bude bojovat také o to, s čím vším se do budoucna půjde právě na Nejvyšší správní soud obracet. A hlas jeho předsedy bude slyšet možná nejvíce.

2. Barbara Pořízková

Místopředsedkyně Nejvyššího správního soudu Barbara Pořízková se odborně věnuje zejména daňovému právu, vzhledem k jejímu stále ještě novému funkcionaření se ale vliv této ženy postupně významně rozšíří.

Stejně jako patří její šéf Michal Mazanec k top třem českým soudcům, ona náleží k top třem českým soudkyním. Spolu s místopředsedkyní Ústavního soudu Miladou Tomkovou a prezidentkou Soudcovské unie Danielou Zemanovou. A Pořízková může do budoucna ještě výrazně stoupat.

Jak jsme totiž již loni napsali, pokud by v roce 2021, kdy Mazanec v červenci dosáhne věku 70 let a s posledním prosincovým dnem tak bude muset jako soudce skončit, opakoval stejný scénář jako loni a na místo předsedy měl nastoupit jeho zástupce, novou šéfkou správní justice by se pak stala právě Pořízková. Správní soudnictví ve 20. letech 21. století by pak mohla utvářet právě ona. A mohlo by to být zajímavé.

3. Jan Sváček

Ministr spravedlnosti Jan Kněžínek (za ANO) jmenoval novým místopředsedou Vrchního soudu v Praze Jana Sváčka. Dlouholetého předsedu Městského soudu v Praze a dvojnásobného neúspěšného kandidáta na ústavního soudce, kterého do funkce navrhl jak Václav Klaus, tak Miloš Zeman.

Sváček, který v čele největšího soudu v zemi bez pochyb dokázal, že je opravdu dobrý manažer, budí mezi některými právníky a mnohými novináři až nepochopitelnou nevraživost. Když se ucházel o post ústavního soudce, napadaly jej otevřené dopisy a s tvrdou kritikou přispívaly třeba tehdejší předsedkyně Nejvyššího soudu Iva Brožová nebo advokátka a aktivistka Hana Marvanová.

Všem vadí, že se Sváček údajně stýká s lobbisty a má další údajně nevhodné kontakty. Což on popírá a situace, které jsou mu vyčítány, dosti logicky a uvěřitelně vysvětluje.

Schopných justičních manažerů nemá tato země na rozhazování, a tak je dobře, že se Sváček vrací do řídící funkce, kterou ostatně již dříve neoficiálně vykonával.

Zda by mohl v dohledné době vystřídat v čele pražského Vrchního soudu Jaroslava Bureše, kterému brzy vyprší mandát, se nevyplatí odhadovat. Těžko říct, zda by to bylo průchozí přes hlas lidu. Sváčkův další růst by měl jasnou logiku, na všechny ty otevřené dopisy by ale padlo hodně papíru.

4. Jan Eliáš

Jeden pracovní den v nové funkci má za sebou vedle Jana Sváčka rovněž nový předseda občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu Jan Eliáš. K jeho jmenování došlo překvapivě na konci loňského roku, mluvilo se přitom o zcela jiných kandidátech.

Eliáš nahradil v pomyslné funkci hlavního vykladače nového občanského zákoníku emeritního ústavního soudce Vladimíra Kůrku. Ten nebyl příliš výrazný a je na Eliášovi, jak viditelný a vlivný bude on sám.

„Jan Eliáš je člověkem, s nímž se mi dlouhodobě velmi dobře spolupracuje. Je kvalitním a uznávaným soudcem, který má respekt u odborné veřejnosti. Věřím, že občanskoprávní a obchodní kolegium Nejvyššího soudu v jeho osobě získává toho nejlepšího následníka Vladimíra Kůrky, kterému bych chtěl za jeho práci v uplynulých třech letech velmi poděkovat,“ uvedl předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal, který Eliáše do funkce na pět let jmenoval.

Své cíle a priority hodlá Eliáš představit na tiskové konferenci, která by měla proběhnout v první polovině ledna roku 2019, oznámil již v prosinci Nejvyšší soud.

Tak uvidíme.

5. Aleš Gerloch

Prorektor Univerzity Karlovy a dřívější děkan její pražské právnické fakulty Aleš Gerloch zatím soudcem není, dá se ale očekávat, že se jím během příštích týdnů stane. A zasedne rovnou na samém vrcholu tuzemské justice.

Prezident Miloš Zeman jej má totiž po ohlášené rezignaci Jana Musila navrhnout senátorům jako nového kandidáta na ústavního soudce.

Gerloch, expert na teorii práva a ústavní právo, se jistě stane výrazným členem 15členého sboru strážců ústavnosti. O řadě svých ústavních potřehů mluvil rovněž v nedávném rozhovoru pro INFO.CZ. I jeho se tak vyplatí v příštích měsících sledovat.