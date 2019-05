Kdo může být novým soudcem Nejvyššího soudu? Přední odborník na řešení dluhů už je v Brně na stáži | info.cz

Místopředseda Krajského soudu v Ostravě a odborník na insolvenční právo Rostislav Krhut by se mohl podle informací INFO.CZ brzy stát novým soudcem Nejvyššího soudu. Od dubna je totiž na vrcholu české justice na stáži. Ta je sice domluvená jako dočasná, v případě zájmu obou stran ale může znamenat Krhutovo přesídlení do Brna. Nejvyšší soud totiž bude muset, vzhledem k množství změn, k nimž právě v insolvenci postupně dochází, tuto svou agendu rozšířit.

Krhut svůj případný zájem o místo u Nejvyššího soudu nevyloučil. „Možnost stáže mi nabídl Nejvyšší soud, vyrozuměl jsem, že důvodem bylo hlavně větší množství nevyřízených insolvenčních věcí u Nejvyššího soudu a z toho plynoucí delší doba jejich vyřizování,“ uvedl pro INFO.CZ současný místopředseda Krajského soudu v Ostravě, který v celé zemi řeší vůbec nejvíce insolvencí.

Krhutova stáž má podle návrhu předsedy Nejvyššího soudu Pavla Šámala trvat do konce března příštího roku. U kariérních soudců jde o obvyklý postup a obě strany si tak vlastně zkouší, zda jim vyhovuje vzájemný styl práce.

Krhut je přední český odborník na insolvenční právo, o tématu i často přednáší a publikuje. Na nedávném Insolvenčním kongresu například mluvil o aktuálních změnách insolvenčního zákona, podle nichž se začne postupovat od 1. června. Novela zavádí nová pravidla pro oddlužení fyzických osob, jak ale Krhut připomněl, týká se jen nových případů. A tato úprava podle něj naběhne postupně, u Nejvyššího soudu se bude podle něj řešit až tak v roce 2026.

Nejvyšší soud musí své stavy doplňovat i kvůli probíhající generační obměně. Loni odešlo osm soudců. „Čtyři na občanskoprávním kolegiu a čtyři na trestním. Tam působilo do té doby 22 soudců, jde tak o opravdu velký úbytek. Zčásti už jsme tyto soudce nahradili, zčásti je budeme nahrazovat v roce 2019. Pokud se nám podaří všechny příchody, které plánujeme, v průběhu roku by měli být všichni nahrazeni. Vrátíme se tak opět do stabilní polohy, která platila dříve,“ popsal už začátkem roku pro INFO.CZ Pavel Šámal.

„Letos přišli doktoři Pavel Horňák a Aleš Zezula a doktorky Helena Myšková a Hana Tichá. Ti nastoupili k 1. lednu 2019. V civilním kolegiu tak již byli čtyři soudci, kteří odešli, nahrazeni. V trestním kolegiu nastoupila k 1. lednu jen doktorka Marta Ondrušová. Pokud vše proběhne tak, jak má, v dubnu by měl přijít doktor Tomáš Durdík (z Městského soudu v Praze, pozn. red.) a v průběhu roku doktor Michael Vrtek (z Krajského soudu v Brně, pozn. red.) a také současní státní zástupci, doktoři Radek Doležel a Petr Škvain. Tím bychom měli být ve stavu jako dříve, možná i o trochu lepším,“ uvedl pak začátkem roku ke konkrétním jménům Pavel Šámal.