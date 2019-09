Kdo si řekne o půlmilionový plat a prestiž evropského soudce? Může to být Svoboda | info.cz

Jediný český soudce Soudního dvora EU Jiří Malenovský dobrovolně odejde k 6. říjnu příštího roku ze své funkce, potvrdilo ministerstvo spravedlnosti. Resort tak právě sbírá přihlášky jeho potenciálních nástupců. O funkci se možná přihlásí také dřívější lidovecký ministr Pavel Svoboda, kterého označil respektovaný server Politico v roce 2016 coby předsedu právního výboru Evropského parlamentu za jednoho z vůbec nejvlivnějších europoslanců. „Zvažuji to, ještě nejsem rozhodnut,“ uvedl pro INFO.CZ Svoboda. Zájem o tuto funkci naopak vyloučil soudce Nejvyššího správního soudu Zdeněk Kühn, který se v minulosti neúspěšně ucházel o funkci soudce Evropského soudu pro lidská práva.

Pavel Svoboda na jaře vedl lidoveckou kandidátku do evropských voleb, osobně ale neuspěl a nyní si hledá nové angažmá. Dlouhodobě působí jako docent evropského práva na pražské právnické fakultě, v minulosti pracoval například i jako velvyslanec Stálé mise ČR při Radě Evropy či náměstek ministra zahraničních věcí. Patří k výrazným tvářím KDU-ČSL, v letech 2009 až 2013 byl dokonce místopředsedou této strany.

Svobodovy šance na úspěch by jistě nebyly malé, na druhou stranu by ale mohly výběrové komise, zejména na evropské úrovni, jeho politické zkušenosti také dráždit. Podobně jako tomu bylo před šesti lety v případě současného náměstka ministra vnitra Petra Mlsny, který měl tehdy za sebou čerstvou zkušenost ministra a šéfa Legislativní rady vlády a ucházel se o funkci soudce evropského Tribunálu.

Umíte francouzsky?

Jak již dříve uvedl Jiří Malenovský pro Hospodářské noviny a časopis Právní rádce, funkci opustí vzhledem ke svým 70. narozeninám. Tedy dosažení věkové hranice, kdy svou funkci opouštějí i soudci v České republice.

„Zájemci o tuto prestižní funkci mohou předkládat svou kandidaturu do 11. října 2019,“ uvedl resort řízený Marií Benešovou (za ANO). Požadavky kladené na zájemce o tuto funkci jsou poměrně přísné, stejně jako čeští ústavní soudci musí mít například alespoň desetiletou právní praxi, zároveň ale musí být také skvěle jazykově vybaveni, požaduje se zejména aktivní znalost francouzštiny.

Vzhledem k tomu, že je tato funkce na vrcholu evropské justice jednou z vůbec nejprestižnějších možností právního uplatnění, měly by o ni usilovat opravdové kapacity. Atraktivní by měla být třeba pro soudce Ústavního soudu či obou nejvyšších soudů. Sám Malenovský je vysokoškolský profesor a do Lucemburku zamířil právě z pozice českého ústavního soudce. Aktivní soudce Tribunálu Jan M. Passer pak před svou evropskou misí působil jako soudce Nejvyššího správního soudu.

Náročná funkce je pak také nadstandardně ohodnocena, několikasettisícový plat je dokonce násobkem platů šéfů zmíněných tuzemských justičních institucí.

Kdo se přihlásí?

Otázkou ale je, kdo si o zhruba půlmilionovou měsíční odměnu a prestiž evropského soudce vůbec řekne. Když se totiž naposledy obsazovala obdobná, jen lehce nižší pozice, místo soudce evropského Tribunálu, čeští právníci příliš zájmu neprojevili a nástupkyní profesorky Ireny Pelikánové v této funkci se stala prakticky neznámá Petra Škvařilová-Pelzl.

Důvody a generační výměnu, k níž nyní dochází, jsem podrobněji rozebral v komentáři pro Český rozhlas Plus. Pokud ale budeme dál pátrat typově po odbornících, které by mohla lákat funkce soudce Soudního dvora Evropské unie, měli bychom se vrátit k dřívějším konkurzům na obdobné pozice.

Napovědět nám může třeba výběrové řízení na pozici soudce Evropského soudu pro lidská práva, které se konalo před sedmi lety. Toho se účastnila profesorka Mahulena Hofmannová, která v současnosti působí na lucemburské univerzitě, soudce Nejvyššího správního soudu Zdeněk Kühn, jenž se stal v mezičase profesorem teorie práva, a dřívější místopředseda České advokátní komory Aleš Pejchal. Ten v následné volbě zvítězil. Kühn ale tentokrát zájem mít nebude. „Určitě se ucházet nebudu,“ uvedl pro INFO.CZ. Hofmannová na dotaz zatím nereagovala.

Ministerstvo spravedlnosti obvykle podrobnosti podobných výběrových řízení nezveřejňuje. „Pokud kandidát splní všechny povinné požadavky, které umožňují jeho účast ve výběrovém řízení, obdrží pozvánku k ústnímu pohovoru před výběrovou komisí. Ta vybere nejvhodnějšího kandidáta a případně také prvního a druhého náhradníka. Seznam vybraných osob následně předloží ministryně spravedlnosti Výboru pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. S výběrem seznámí také Výbor pro záležitosti Evropské unie Senátu Parlamentu ČR a jména kandidátů předloží ke schválení vládě,“ popsalo pouze další výběrový mechanismus. Během podzimu by se ale mělo ukázat, o koho by, alespoň typově, mohlo jít.