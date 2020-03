Kinstellar chce otevřít nové kanceláře. Uvažujeme o Balkánu, střední Asii a Blízkém východě, říká Blažek | info.cz

Advokátní kancelář Kinstellar, která má jen v České republice kolem 40 právníků a obratově překračuje 200 milionů korun, se rozhlíží po dalších zemích, v nichž by mohla působit. „Dlouhodobě se díváme, a nyní více intenzivně, na řadu jiných jurisdikcí. Ať již jde o další státy na Balkáně, ve střední Asii a na Blízkém východě,“ říká v rozhovoru pro INFO.CZ partner kanceláře Kamil Blažek.

Jaký byl pro Kinstellar loňský rok?

Určitě velmi dobrý. Což je klišé, ale zároveň i pravda. Advokacie je stabilní a solidní profese, skok z roku na rok třeba o 30 procent nahoru či dolů vybočuje z normálu. Vloni jsme pracovali na mnoha zajímavých projektech a dosáhli jsme více než solidních finančních výsledků.

Můžete v tom být konkrétnější?

Dlouhodobě pracujeme například na soutěžních aspektech pro E.ON v rámci jejich celoevropského převzetí části společnosti Innogy od RWE. To je projekt v hodnotě miliard euro. Řadu zajímavých projektů jsme měli například v oblasti nemovitostí a zdravotnictví – intenzivně jsme se podíleli na prodeji Walmarku nebo logistického areálu Amazonu u Prahy. Také jsme pomohli klientovi získat část bývalé Škodovky, závody Pilsen Steel, z insolvence.

Věnujeme se rovněž PPP projektům ve veřejné infrastruktuře – nyní například výstavbě a provozování části dálnice D4. Věřím, že tato aktivita letos úspěšně proběhne a bude to první realizovaný PPP projekt, který otevře dveře dalším podobným projektům v oblasti infrastruktury. V oblasti kapitálových trhů jsme pak pracovali na velmi významné veřejné nabídce akcií, která se loni připravovala.

A pokud jde o čísla? Kde se pohybuje obrat Kinstellaru?

Za rok 2019 ještě nemáme přesná čísla, ale řádově se pohybujeme nad 200 miliony korun.

Jak jste na tom personálně?

Jsme dlouhodobě stabilní, kolegové u nás většinou působí léta a často se i vrací. Dobrý příklad je Ladislava Jasanská, která nově (opět) vede pracovněprávní tým. Do roku 2005 u nás působila ještě v rámci Linklaters, poté pracovala jako samostatná advokátka, a nyní se k nám opět připojila.

Počet právníků se víceméně nemění, je jich kolem 40, dnes o něco více. Je to optimální pro typ poradenství, který poskytujeme. Tedy sofistikované právní poradenství v řadě specializovaných oborů pro byznysovou komunitu. Nejvíce lidí se u nás dlouhodobě věnuje korporátnímu a finančnímu právu a nemovitostem. Poptávka po těchto službách, v kombinaci vysoké kvality a nadprůměrné ceny, ale není neomezená, a tak zatím nelze růst třeba do trojnásobné velikosti. Ale umím si představit, že by se kancelář zvětšila třeba o čtvrtinu – rádi, a neustále, se rozhlížíme po nových kvalitních kolegyních a kolezích.

Plánujete se tedy takto rozšířit? Je to váš současný byznysplán?

Není jednoduché na tak malém právním trhu, jakým Česká republika je, najít tým, který bude byznysově fungovat a zároveň k nám zapadne. Samozřejmě, když se objeví, je třeba po něm skočit. Každopádně ale nemáme plán narůst tento rok početně třeba o 10 právníků – stát se to však může.

V řadě oblastí, kterým se věnujeme, ale vidím potenciál růstu. Může jít o restrukturalizace, řadu regulovaných odvětví, kromě energetiky také odpady, vodu, dopravu, telekomunikace či oblast life science. Obecně pak půjde o digitalizaci ekonomiky; nejde zde pouze o technologické právo, ale o kombinaci řady oborů, specializací a myšlenek, od ochrany dat až po chytré sítě v energetice a dopravě.

To jsou patrně i trendy současné advokacie…

Určitě, hrozbou naopak jsou explozivní zásahy do soukromí občanů i firem na evropské, ale i celosvětové úrovni vycházející z dobře motivovaných úmyslů boje proti terorismu, praní špinavých peněz a kriminální činnosti. V souvislosti se zmíněnou digitalizací a elektronizací to ale vede k tomu, že de facto mizí soukromí. Vede to pak k úvahám, zda jej budeme chránit jinými prostředky, nebo se ho úplně vzdáme.

Chystá se Kinstellar otevřít nějakou další kancelář?

Kinstellar vlastně začal v roce 2008 převzetím čtyř kanceláří značky Linklaters ve čtyřech zemích, v České republice, na Slovensku, v Maďarsku a v Rumunsku. Ale od začátku jsme měli snahu vybudovat firmu, která bude pokrývat emerging markets, což se do češtiny překládá trochu zavádějícím způsobem jako rozvíjející se trhy. Tedy země ve střední, východní, jihovýchodní Evropě a bývalém Sovětském svazu. Samozřejmě podle určitého klíče, zda jsou perspektivní z pohledu našeho byznysu a byznysu našich klientů a s ohledem na vývoj právního trhu ve světě.

Dnes máme 11 kanceláří v 10 zemích. Vedle již zmíněných jde o Bulharsko, Srbsko, Turecko, Ukrajinu, Kazachstán a Uzbekistán. Dlouhodobě se díváme, a nyní více intenzivně, na řadu jiných jurisdikcí. Ať již jde o další státy na Balkáně, ve střední Asii a na Blízkém východě. Tyto země jsou pro nás perspektivní, pokud odpovídají velikostí a ekonomikou, nebo se tam najde dobrý tým lidí. Náš růst je determinován právě tím, že najdeme vhodné lidi. Kinstellar není firma budovaná z Prahy, z Budapešti nebo z Istanbulu. Naši partneři, tj. spoluvlastníci, pochází z více než 25 zemí; pracujeme tedy opravdu v kosmopolitním prostředí mezinárodní firmy.

Když jste zmínil Asii, tam působíte rovněž pod značkou sesterské firmy DFDL. Jaké tam máte záměry?

DFDL je nezávislá právní firma, se samostatným managementem. Nejde o Kinstellar, ale máme společný základ, infrastrukturu, sdílíme zdroje a služby a pracujeme rovněž pro řadu společných klientů. V Praze teď sedí francouzský kolega, dříve z kanceláře v barmském Rangúnu. Naopak jsme měli za poslední rok postupně tři české právníky z Prahy na secondmentu v kambodžském Phnom Penhu.

DFDL pokrývá většinu jihovýchodní Asie. Je v devíti zemích, podobně velká jako Kinstellar, vznikla v 90. letech, kdy začala nejdříve v Kambodži, a dále působí v Laosu, Vietnamu, Thajsku, Bangladéši, Indonésii, na Filipínách, v Myanmaru a v Singapuru – krátce v celém ASEANu kromě Malajsie. Tedy pokud jsem mluvil o specializaci na emerging markets, vlastně jsme v 10+9 zemích, byť naše firmy jsou na sobě nezávislé.