Klíčová změna pro vaše osobní údaje je na spadnutí. Polovina lidí ale o GDPR ještě vůbec neslyšela

Už příští týden se začne postupovat podle evropského obecného nařízení o ochraně osobních údajů, známého pod zkratkou GDPR. Advokátní kancelář Taylor Wessing však představila průzkum, podle kterého na přelomu dubna a května o tomto nařízení neslyšela ještě více než polovina oslovených lidí. Asi čtvrtina dotázaných naopak uvedla, že přesně ví, o co se v případě GDPR jedná. Zhruba stejný podíl respondentů o existenci nařízení ví, ale nemá k němu další informace. Nemusí to ale být tak zdrcující zpráva, podle eurokomisařky Věry Jourové je totiž v souvislosti s GDPR potřeba aplikovat zdravý rozum, a to i při udělování sankcí.