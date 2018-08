Kněžínek se vypořádává s dědictvím po Pelikánovi. Musí předjednávat a prosazovat. Komentář J. Januše

Ministr spravedlnosti Jan Kněžínek (za ANO) opravdu maká. Během srpna se už sešel s advokáty, notáři i se šéfy Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu. Zatím to vypadá, že je jako kariérní úředník zvyklý vyřizovat věci, které mu leží na stole a potřebnou agendu postupně odbavovat. Témata, kterým by se měl věnovat, jsou totiž jasná. Není je potřeba vymýšlet. Promýšlet ale ano. A právě k tomu se schůzky se zástupci jednotlivých právních profesí skvěle hodí.

Helena Válková i Robert Pelikán, bývalí ministři spravedlnosti hnutí ANO, přišli s řadou nápadů, zadali práce na mnoha nových zákonech, ale většinu z nich nedotáhli. Současný ministr spravedlnosti Jan Kněžínek tak tato témata chtě nechtě zdědil. Z jeho prvních týdnů v úřadu se ale zdá, že k nim přistupuje dosti zodpovědně.

Tak tedy: Potřebujeme nové procesní kodexy, podle kterých budou rozhodovat civilní i trestní soudy. Nový civilní řád soudní, stejně jako nový trestní řád, totiž mohou alespoň částečně zamezit různým roztrpčením, podobným třeba těm souvisejícím s H-Systemem. Ale jen pokud budou skutečnými aktuálními a současnými předpisy pro dnešek i zítřek.

„Připravit kvalitní procesní předpisy, nový trestní řád a nový civilní řád soudní, patří mezi hlavní priority justice. Shodli se na tom předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal a ministr spravedlnosti Jan Kněžínek,” uvedl ostatně po jejich brněnské schůzce Petr Tomíček, vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu.

„Současné vedení ministerstva považuje dialog se soudci při přípravě předpisů opravdu za důležitý. Jen bych rád upozornil, že co se týká nového civilního řádu, jsme teprve na začátku cesty. Ještě se nejedná o samotný věcný záměr, ale pouze o podklady pro jeho přípravu. Vzájemnou komunikaci mezi ministerstvem a soudci povedeme i při tvorbě novely zákona o soudech a soudcích,“ zní pak stanovisko ministra Kněžínka.

Asi všichni jsme připraveni na to, že nové kodexy hned tak nebudou. Řadit je k hlavním prioritám ale zní slibně.

Kolik by měla brát zapisovatelka?

Rovněž bychom měli jasněji ukotvit správu soudnictví a nastavit pravidla pro výběr nových soudců. Musíme se věnovat i tomu, aby v justici pracovali ti nejkvalitnější a byli za to alespoň trochu slušně placeni. Nejde jen o soudce, ale také o asistenty soudců, vyšší soudní úředníky či zapisovatelky. Nejvyšší soud v této souvislosti připomněl například i pracovníky v oblasti informačních technologií.

„Je nepředstavitelné, aby nástupní plat zapisovatelky, na kterou jsou kladeny určité odborné nároky, byl 16 tisíc korun a po 15 letech praxe dosáhla tabulkového platu 20 tisíc korun,“ říká předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal, který jako řešení navrhuje přijetí zákona o státní službě v justici, nebo změny služebního zákona, díky kterému by dopadal i na vybraný justiční personál.

Jde přitom rovněž o dlouhodobý problém, na který upozorňují šéfové soudů několik let. Stěžují si, že právě zkušené zapisovatelky velmi snadno přeplatí supermarkety. Ty jim jako pokladním nabídnou více peněz a předsedové soudů s tím nic nezmůžou. Sehnat pak za ně náhradu bývá velmi těžké. I když se to podaří, jde o začátečníky, kteří se musí kvalifikovanou práci naučit a minimálně několik týdnů či měsíců se s ní sžívají.

Jde ale také o další novely

Stejně tak je potřeba dotáhnout další návrhy právních předpisů, které zůstávají v legislativním procesu, nebo na kterých se na ministerstvu pracuje. Změny čekají třeba insolvenční řád, exekuční řád, zákon o korporacích. Pracuje se na hromadných žalobách, dlouho před sebou tlačíme třeba i novou úpravu činnosti znalců a tlumočníků.

Témat je ale samozřejmě ještě daleko více. „S prezidentem Notářské komory ČR Radimem Neubauerem řešili zástupci ministerstva např. otázku dohledu a důsledných kontrol výkonu notáře, zápisu do obchodního rejstříku a posílení opatření na poli boje s legalizací výnosů z trestné činnosti. Bezplatná právní pomoc občanům, rekodifikace procesních předpisů, příprava zákona o hromadných žalobách a předjednání stanoviska k Úmluvě o advokátní profesi byla témata jednání s předsedou České advokátní komory Vladimírem Jirouskem,” popsal ostatně agendu po schůzkách s notáři a advokáty tiskový mluvčí ministerstva spravedlnosti Vladimír Řepka.

„Je nutné pokračovat v legislativním procesu ohledně připravovaných novel, jakož i zároveň pracovat na nových procesních kodexech. Také bude důležité věnovat pozornost i připravované evropské legislativě,” uvedl pak mimo jiné pro INFO.CZ i prezident Notářské komory ČR Radim Neubauer.

Předjednat a prosadit

Jde tak zejména o to jednotlivá témata zpracovat a nová pravidla jak politicky, tak vnitrostavovsky předjednat a následně prosadit. Bez diskusí se soudci, advokáty, notáři, ale i dalšími právními profesemi to opravdu nepůjde. Je dobře, že si to Kněžínek uvědomuje od samého začátku: „Těší mě, že na cestu do Brna se oba předsedové dívají jako na vstřícný krok směrem k justici. Já ji vnímám jako návštěvu důležitých partnerů pro práci na ministerstvu spravedlnosti.“

Klíčové rovněž je, že se jednání účastní i Kněžínkovi náměstci, zejména ten politický Jeroným Tejc. Právě na něm totiž mnohdy bude, aby témata skutečně předjednal a nakonec prosadil. Tak tedy do toho.