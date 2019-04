Kněžínek skončit nechtěl, ale musel. Doplatil na to, že se nestal politikem | info.cz

Jan Kněžínek nebyl, není a nebude politikem. Když se stal loni nástupcem několikadenní a plagiátorskou aférou zesměšněné ministryně Taťány Malé (ANO), opozice o něm mluvila dokonce jako o dalším králíkovi vytaženém z klobouku.

Přicházel totiž z Úřadu vlády, kde působil jako náměstek a znalo ho jen málo lidí. V mnohém to předznamenalo i jeho další, celkově nejisté, postavení. Kněžínek sice v příštích týdnech a měsících potvrdil své odborné renomé a postupně narovnal vztahy resortu s jednotlivými komorami a právními profesemi, které měly problémy s ministrem Robertem Pelikánem a jeho stylem, zároveň ale působil jako ukázkový otloukánek.

Tento dojem pak podpořil jeho konec ve funkci, oznámený po divokých spekulacích těsně před Velikonocemi, stejně jako jeho nedělní odmítnutí slov místopředsedy ČSSD Romana Onderky v České televizi, podle něhož skončil ze zdravotních důvodů: „Zásadně se ohrazuji proti tvrzením o demisi ze zdravotních důvodů. Jsem, s výjimkou vyššího zdravotního tlaku, zcela zdráv.“

A znovu odkázal na svá předešlá slova: „Ke dni 30. dubna 2019 jsem se rozhodl podat demisi na funkci ministra spravedlnosti, kterou jsem dne 15. dubna 2019 ústně oznámil premiérovi a následně mu ji písemně předal dne 16. dubna 2019. Toto své rozhodnutí jsem dlouho zvažoval a původně jsem ho směřoval spíše na letní měsíce, nakonec bylo akcelerováno tím, že jsem již nechtěl čelit mediálním spekulacím o mém konci ve funkci. Přijde mi logické odejít v okamžiku, kdy zároveň dochází i k výměnám jiných ministrů.“

Smysl to úplně nedává, Kněžínek měl rozdělanou práci a nikdo jasně nevysvětlil, proč ke střídání ministrů spravedlnosti zrovna teď dochází. Pokud odhlédneme od spekulací ohledně různých živých kauz, je pravda, že Kněžínek se příliš nestaral o vlastní PR a nebyl moc vidět ani na některých důležitých akcích. Což populistickému premiérovi Andreji Babišovi (ANO) nemohlo vyhovovat. Fér je k tomu ale rovněž dodat, že od Kněžínkova jmenování se mluvilo o tom, že má jít pouze o dočasné řešení.

Nejdůležitější zákon? Insolvence

Zdá se, že Kněžínkovi vlastní prezentace coby ministra spravedlnosti skutečně nedělala moc dobře a úplně ji nevyhledával. Výjimkou byl třeba Insolvenční kongres, který minulý čtvrtek zahájil a rovněž se na něm, jako na poslední takovéto akci, rozloučil s odbornou veřejností, jíž popřál vše dobré.

Šlo o symbolický konec. Na akci se totiž rozebírala zejména aktuální novela insolvenčního zákona, podle níž se začne postupovat od začátku července a která rozšíří pravidla oddlužení a umožní jej tak více dlužníkům. „Jde o jedno z nejdůležitějších témat tohoto roku, ale i volebního období,“ řekl k tomu Kněžínek s tím, že nová pravidla změní životy lidí, kteří se dostali do mimořádně tíživé situace. Dluhová past je totiž podle něj jedním z největších problémů, které Česká republika má a pokud by se neřešil, byl by schopen ohrozit i fungování státu.

Tuto agendu a boj s dluhovou pastí, který se promítá nejen ve změnách v insolvencích, ale rovněž v exekucích, Kněžínek převzal po již zmíněném Pelikánovi a některé jeho nápady posunul v legislativním procesu dál. Právě v nich teď po něm zůstane nejviditelnější stopa.

„Poctivý dlužník nově dosáhne na oddlužení, vynaloží-li veškeré úsilí, které po něm bylo možné spravedlivě požadovat, k plnému uspokojení svých věřitelů. V první možné variantě, která vede k oddlužení, musí splatit dlužník svým věřitelům za tři roky nejméně 60 procent svého dluhu. V případě druhé varianty by měl dlužník za pět let uhradit alespoň 30 procent dluhu. Pokud však bude vynakládat veškeré možné úsilí, aby své dluhy splatil, a přesto této hranice nedosáhne, může soud i tak proces oddlužení ukončit. Starobním důchodcům a osobám invalidním ve druhém a třetím stupni byla tato doba zkrácena také na 3 roky,“ popsalo již dříve ministerstvo hlavní změny v insolvenčním zákonu.

Jak se změny osvědčí, nyní nelze zhodnotit a i Kněžínek sám říká, že je bude nutné sledovat a vyhodnocovat.

Zprovoznění elektronických náramků

Spíše z technického hlediska pak může být Kněžínek právem pyšný na dotažení dlouho odkládaných elektronických náramků. „Opravdu s velkou radostí dnes mohu veřejnosti oznámit, že máme v provozu monitorovací systém pro osoby ve výkonu trestu domácího vězení. První náramky jsme nainstalovali již minulý týden a vše zatím běží tak, jak má," řekl Kněžínek loni v září.

„Po 18 letech fungování Probační a mediační služby se nám dostává do rukou moderní technologie ve formě spolehlivé elektronické kontroly pachatele. Umožní nám věnovat se více výchovné práci s klienty z řad odsouzených i pomoci obětem,“ dodala pak ředitelka Probační a mediační služby Andrea Matoušková.

Elektronické náramky tak mohou pomoci nejen častějšímu ukládání trestu domácího vězení, ale rovněž obecnější diskusi o alternativních trestech v České republice. Nejde totiž o ojedinělou aktivitu ministerstva, nedávno podpořilo i širší ukládání peněžitých trestů.

S trestním právem pak souvisí třeba i posuny v přípravách nového procesního kodexu, nejsou ale tak rychlé, jak by v současné době a také po dlouhodobých diskusích bylo žádoucí. Pořád ale dopadají lépe než chystané novinky v civilním rozhodování soudů, které sice Kněžínek rovněž zdědil, ale právě za něj je dramaticky rozcupoval Nejvyšší soud. A podobně se odborná veřejnost začala stavět ke konkrétním návrhům hromadných žalob.

Z dlouhodobých témat se ministerstvu pod vedením Jana Kněžínka podařilo výrazně posunout třeba novou úpravu pro soudní znalce a tlumočníky.

Zapadnout by neměly i zdánlivé drobnosti, spojené ale s pro justici klíčovými věcmi. Ať již jde o odměňování soudního personálu, práci vězňů či doplňování soudů. Kněžínek rovněž provedl reorganizaci resortu a významně omezil počet svých náměstků.

Pomůže Kněžínek Marii Benešové?

Kněžínek tak jako ministr zaznamenal úspěchy i neúspěchy, vzpomínat by se na něj ale mělo opravdu v dobrém. S jeho slovy, spojenými s rezignací, nelze než souhlasit: „Jsem přesvědčen, že jsem za dobu mého působení neudělal nic, za co bych se měl stydět, na ministerstvu spravedlnosti došlo v celé řadě směrů k pozitivním posunům a udělalo se velké množství práce. Ministerstvo spravedlnosti svému nástupci či nástupkyni předávám v dobré kondici a po proběhlé reorganizaci. Zároveň jsem plně připraven napomoci při řešení velkého množství úkolů, které za mého působení ve funkci ministra byly rozpracovány.“

Uvidíme, zda teď nabídnuté pomocné ruky využije Kněžínkova nástupkyně Marie Benešová. Kněžínek dokázal, že umí vyjednávat. A právě to by se nové ministryni skvělo hodilo.