Kolik miliard se točí v advokátních kancelářích? Právnickým firmám kralují Havel & Partners a Weil, Gotshal & Manges

Českému advokátnímu trhu kraluje jako domácí právnická firma roku kancelář Havel & Partners, jako mezinárodní pak Weil, Gotshal & Manges. Dvojka trhu White & Case překvapivě nezískala žádnou cenu, i když se v naprosté většině kategorií objevila mezi velmi doporučenými nebo doporučenými kancelářemi. Otázkou je, nakolik by výsledky zamíchalo zapojení dalších právních gigantů, jako je Kocián Šolc Balaštík nebo Pokorný, Wagner & partneři, kteří tento žebříček bojkotovali. Top advokátní kanceláře pak celkově generují tržby výrazně přesahující pět miliard korun.

Největší koncentrace advokátů se v pondělí večer sešla na Slovanském ostrově v Praze. V Paláci Žofín se totiž rozdávaly ceny vítězům tradičního žebříčku Právnická firma roku, který organizuje společnost Epravo.cz.

Výsledky dvou hlavních kategorií nijak nepřekvapily, byly totiž stejné jako loni. Domácí právnickou kanceláří se stala kancelář Havel & Partners, tou mezinárodní Weil, Gotshal & Manges.

Vyhrála jednička a čtyřka trhu?

Havel & Partners zvítězila rovněž ve dvou oborových kategoriích, a to v Právu obchodních společností a v Duševním vlastnictví. Weil, Gotshal & Manges dále vládne Právu hospodářské soutěže a kategorii Řešení sporů a arbitráže.

Podle čísel prezentovaných Epravem jsou tyto firmy co do objemu tržeb za loňský rok jedničkou a čtyřkou trhu. Pokud tedy vynecháme kanceláře, které se do žebříčku nezapojují. Zatímco Havel & Partners loni utržila ještě jako Havel, Holásek & Partners 708 milionů korun, v případě Weil, Gotshal & Manges šlo o 451 milionů korun.

Českou pobočku původem americké firmy přeskočily kanceláře White & Case s 521 miliony korun a Dentons s 482 miliony korun. Pětici obratově největších firem završuje CMS Cameron McKenna s 304 miliony korun.

White & Case a ani CMS Cameron McKenna však žádnou oborovou cenu nedostaly, což je vzhledem k objemu jejich tržeb překvapivé. Dentons, která se ještě v roce 2016 stala mezinárodní právnickou firmu roku, si odnesla jedinou cenu, a to za Developerské a nemovitostní projekty.

Dvě ceny brala i Rowan Legal

Co do počtu oborových cen se dvěma hlavním vítězům vyrovnala ještě kancelář Rowan Legal, která vyhrála v kategoriích Telekomunikace a média a Právo informačních technologií.

Soutěž, do které se letos zapojilo 78 právnických firem s celkovými tržbami dosahujícími téměř šesti miliard korun a zaměstnávající zhruba dva tisíce právníků, však trofejemi podělila daleko více kanceláří.

Další firmy si ale odnesly maximálně jednu cenu. V případě Fúzí a akvizic se radovala firma Clifford Chance, která mimochodem letos vyhrála za Českou republiku patrně nejprestižnější právnickou cenu Chambers.

Tradiční i netradiční vítězové

Trofej za Restrukturalizace a insolvence připadla tradičně kanceláři Žižlavský, mezi zcela tradiční vítěze patří rovněž Brož & Sokol & Novák v Trestním právu, Rödl & Partner v Daňovém právu a KŠD Legal ve Sportovním právu.

Bankovnictví a finance ovládla PRK Partners, Kapitálové trhy Allen & Overy a Veřejné zakázky MT Legal. Za pracovní právo byla vůbec poprvé oceněna kancelář Dvořák Hager & Partners, zcela novou cenu za Energetiku a energetické projekty si odnesla Řanda Havel Legal.

Regionální právnickou firmou roku je kancelář Jelínek, českou firmou na mezinárodních trzích pak DBK Partners. Právnickou firmou roku v oblasti pro bono a společenské odpovědi je tradičně Císař, Češka, Smutný, za nejlepší klientské služby získala ocenění kanceláře Taylor Wessing.