Kolik vynášejí největším kancelářím právníci? Milionové částky zná Miroslav Chochola | info.cz

Zdá se, že na advokátním trhu je v posledních době poměrně klid. Na významné události byly bohaté zejména závěrečné měsíce roku 2018 a první měsíce roku 2019, kdy z České republiky odcházela značka Weil, Gotshal & Manges, naopak se do ní vracela firma Evershes Sutherland, skupina PwC přišla o značnou část svého právního týmu a z KŠD Legal se oddělil Lukáš Trojan, Martin Doleček a další. Vidíte to stejně?

Naštěstí se letos nic nestalo, vyjmenoval jste všechny zásadní změny, které se na trhu udály. V anketě, kterou jsme připravovali pro letošní Právnickou firmu roku, drtivá většina z dvacítky řídících partnerů největších advokátních kanceláří v České republice řekla, že to byl nejlepší a růstový rok bez jakýchkoliv dramatických otřesů.

Z pohledu Právnické firmy roku se bavíme o pražské advokacii, do žebříčku, jehož se letos účastnilo 79 společností, se zapojuje zhruba deset regionálních kanceláří. A většina z těch pražských těží z koncentrace největších zadavatelů služeb. Ekonomika, byť slýcháme stále častěji zprávy o jejím zpomalování, je pořád v období konjunktury a na advokacii je to vidět. Nejsem ale pesimista ani do budoucna. Kdysi mi jeden řídící partner velké kanceláře řekl, že na advokacii je krásné to, že se střídají období fúzí a akvizic s obdobími restrukturalizací a insolvencí. Takže advokáti budou mít pořád co dělat.

Na trhu se rovněž mluví o tom, že karty už jsou teď rozdány a není moc prostoru pro nějaké významné personální přesuny či příchody nových hráčů…

Neslyšel jsem nic na téma, že by se blížil příchod nějaké velké světové kanceláře do Prahy. U Eversheds Sutherland je to návrat do vod, ve kterých působili. Máme data i ze slovenského trhu a spíše než o příchodu někoho nového, slýcháme o tom, že by mohl někdo odejít.

Vysloveně ze slovenského trhu, nebo z česko-slovenského trhu?

Ze Slovenska. Zatím to jsou však fámy a spekulace. Pokud jsme ale mluvili o výborné kondici českého trhu, platí to i pro Slovensko. Z pohledu Právnické firmy roku to funguje úplně stejně, poměr zapojených bratislavských firem je tam ale ještě vyšší než tady pražských. Tam bychom mohli regionální kanceláře, které se zapojují, spočítat na prstech jedné ruky. Situace je tam možná trochu jiná, řada kanceláří je fixována na jednu finanční skupinu, na jednoho zadavatele a dělá pro ni veškerou agendu.

Prezentoval jste, že v žebříčku zúčastněné kanceláře dosáhly v posledním účetním roce na obrat 6,3 miliardy korun. Největší kanceláře na trhu každoročně vytvářejí obrat ve stovkách milionů korun. Znamená to, že třeba první desítka firem vygeneruje polovina obratu celého advokátního trhu?

Dá se to tak říci. Například Havel & Partners vyprodukovali téměř 800 milionů korun, toto číslo mají založené ve Sbírce listin. První desítka zapojených kanceláří skutečně vytvořila obrat zhruba tři miliardy korun. Jsou to tradiční hráči, kteří působí na trhu: Skils (loni ještě jako Weil, Gotshal & Manges - pozn. red.), PRK Partners, Baker McKenzie, Kinstellar, Rowan Legal, Dentons, Brož & Sokol & Novák či Císař, Češka, Smutný.

Jde o kanceláře, které zároveň mají nejvíce lidí a nejvíce práce…

Stabilně rostou. Tržby je třeba sledovat z dlouhodobého hlediska. U řady kanceláří vidíme roční výkyvy, způsobené například mimořádnou podílovou odměnou nebo jejich součtem. Růst, který vidíme několik let po sobě, má samozřejmě jinou hodnotu než jednorázový skok. Ale i ty jsou samozřejmě relevantní. Skokany posledního roku jsou kromě Dentons, Brož & Sokol & Novák či Deloitte Legal spíše menší, butikové kanceláře.

Můžeme se ale rovněž podívat na takzvané výnosy na právníka. Když odhlédneme od výkyvů na trhu a kanceláří, kterým se do tržeb dostávají i odlišné faktory, jak toto pořadí nyní vypadá?

V zásadě je celá léta velmi podobné. S 9,3 miliony korun je na prvním místě kancelář Skils, která se i po změně na začátku letošního roku z mezinárodní firmy na čistě českou, dokáže udržet svou pozici na trhu. V pásmu kolem osmi milionů korun jsou to kanceláře Baker McKenzie, Squire Patton Boggs a nově také kancelář Nespala. Okolo šesti a 5,5 milionu korun se pohybují firmy Brož & Sokol & Novák či Císař, Češka, Smutný a Kinstellar. Nad čtyři miliony korun jsou to kanceláře Giese & Partner, Pokorný, Wagner & partneři či zajímavý daňový butik Nováková + Partners.

Co do počtu lidí je v současnosti dvojkou trhu Deloitte Legal. Jaký máte názor na propojování advokacie a dalších poradenských oborů, tak jak to nyní vidíme nejen ve Velké čtyřce? A mohou právě advokátní kanceláře zapojené do Velké čtyřky přeskupit síly na trhu?

Na trhu máme dvě kanceláře, které překročily v počtu lidí stovkovou hranici. Havel & Partners už dávno, letos nám odreportovali 193 lidí a poprvé i Deloitte Legal, kteří nahlásili 102 právníků. Na téma rozšíření služeb poskytovaných advokátními kancelářemi o další poradenské obory bylo již napsáno hodně a určitě patřím k lidem, kteří jsou přesvědčeni o tom, že toto je směr a že advokacie musí jít ruku v ruce s daňovými, poradenskými a IT službami. I poslední „hitovka“ GDPR není tak právo, jako poradenství. A přesně takto to zafungovalo. Jistě je to i marketingový směr. A z kanceláří napojených na Velkou čtyřku a z jejich čísel vidíme, že je to funkční model.

Advokátní kanceláře si často stěžují, že nemají odkud brát nové a kvalifikované lidi. Jak tuto situaci vnímáte?

Mrzí mě, že epravo.cz nemá vlastní personální agenturu, neustále se mě někdo ptá, jestli o někom nevím (úsměv). Myslím, že ji ale mít nemůžeme. Buď můžeme dělat žebříky, jako je Právnická firma roku a mít detailní přehled o kancelářích, nebo dělat personální agenturu. Pracovní trh je přehřátý. Do advokacie se lidé dnes už příliš nehrnou, absolventi raději míří do korporací nebo do klidnějších právnických profesí. Slýchám ale často i stesk nad kvalitou uchazečů, nad jejich požadavky a nad tím, že cena, za kterou si je možné nového člověka koupit, už nedává smysl. Kvalitní lidé většinou pozici, kterou mají, nemění, je to patrně známkou obavy z blížící se budoucnosti.

Letos jste vyhlásili dvě nové kategorie, Firemní compliance a Dopravní právo a logistiku, naopak cenu za sportovní právo jste letos neudělovali. Odráží to situaci na trhu?

Ke změnám v žebříčku přistupujeme velmi opatrně, novou kategorii zařazujeme až tak pět let poté, co ji poprvé někdo navrhne. Zrušení jedné kategorie nesouvisí s ničím jiným než s produkcí večera, nechtěli jsme poškodit žádné sportovce (úsměv). Ale řada advokátů, kteří se sportovnímu právo věnují, mi měla potřebu na galavečeru v dobrém slova smyslu vyčinit. Ale ten večer by byl neúnosný, už teď program trval téměř dvě hodiny. I když na druhou stranu, Chambers trvají pět hodin. Možná je tu tak prostor na zmnohonásobení kategorií (smích).

Proti výsledkům se někteří skutečně vymezují, řeší se, jak vypadá metodika. Základní informace zveřejňujete, ale jak to tedy je?

Metodika se v čase samozřejmě mění, byť princip stále zůstává stejný. Po diskuzích, které nedávno proběhly na Slovensku, jsme ji ještě zpřesnili. V jádru vycházíme z toho, že polovinu hodnocení představujeme my na základě informací, které nám dají kanceláře k dispozici, a polovinu představují hodnotitelé. Nevýhodou samozřejmě je, že všichni vycházíme ze subjektivních pocitů, které při studiu dat máme. Na druhou stranu, máme zapojených 150 lidí, což si myslíme, že je poměrně silný vzorek na to, abychom toto potlačili. Jsou to ti, kteří práci nezadávají, ale znají její výsledky. Snažíme se eliminovat firemní právníky, jde spíše o lidi třeba z veřejného sektoru či z akademické sféry. Je to namíchané velmi pestře.

Jsou kanceláře, které se nezapojují, a to je jejich naprosto svobodné rozhodnut. Letos se z těch velkých šlo o White & Case, BBH, Kocián Šolc Balaštík a CMS. Je to na nich, samozřejmě budeme rádi, když tam budou, i proto, že čísla, která za trh souhrnně zveřejňujeme, budou kompletní. Pokud ale jsou jejich čísla založena ve Sbírce listin, přidáváme je do naší následné analýzy trhu.

A jaké máte se žebříčkem Právnická firma roku další záměry?

Těší nás, že po 12 letech je hlavně z hlediska lokálního marketingu vidět, že to začíná fungovat. Čím dál častěji slýchám, že kanceláře získávají nové klienty díky tomu, že jsou v žebříčku dlouhodobě vidět. Nemám teď ale další konkrétní plán. Všem říkám, že prostor na změnu je od druhého listopadového týdne do posledního květnového týdne následujícího roku. Od července do konce září sbíráme data, první listopadové pondělí žebříček vyhlašujeme. Možná tak využiji tohoto rozhovoru: pokud existují náměty a podněty k žebříčku, jsme otevřeni diskusi.