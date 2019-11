Komunisti to před 30 lety pořád ještě nevzdávali. Měnili zákony a zkoušeli cenzurovat divadla | info.cz

Dnes je tomu přesně 30 let, co se v Československu konala generální stávka. Sametová revoluce probíhala už 11. den, zdaleka ale ještě nebylo jasné, nakolik bude úspěšná. Ilustruje to i pohled do tehdejší Sbírky zákonů. Komunistická strana, jejíž vedoucí úloha byla mimochodem touto dobou stále ještě zakotvena přímo v Ústavě, totiž dále vydávala své právní předpisy. Paradoxní je v tomto ohledu třeba takzvaná částka 29, která vyšla přesně před 30 lety. Ve skutečnosti totiž divadla stávkovala, komunisti ale ještě distribuovali zákon, který měl pozměnit jejich činnost.