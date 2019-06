Končící evropská soudkyně Pelikánová: Západní advokáti u soudu nelžou, nedochází k obstrukcím | info.cz

Soudy Evropské unie téměř nemají, na rozdíl od těch českých, problémy s obstrukcemi a tím, že by někteří lidé schválně prodlužovali jednotlivá řízení. Říká to alespoň končící soudkyně evropského Tribunálu Irena Pelikánová, podle níž rychlejší průběh soudního řízení na úrovni Evropské unie pramení i z toho, že si západní advokáti mnohdy nedovolí to, co ti čeští. Právě obstrukce byly hlavním tématem letošního ročníku tradiční konference Karlovarské právnické dny.