Kovářová: Zarputilé matky, které od sebe odhánějí muže i děti, versus advokátka | info.cz

KOMENTÁŘ DANIELY KOVÁŘOVÉ |Advokát ve své praxi potkává celou řadu obtížně komunikujících jedinců. Do této skupiny zcela jistě patří zarputilé matky. Zarputilá matka se vyznačuje pevně semknutými rty, zanícením pro věc a neschopností akceptovat jiný názor.

Zarputilá matka je přesvědčena, že její pohled na výchovu dětí je jediný a správný a nehodlá o něm s nikým diskutovat. Kamarádí se výlučně s jinými podobně postiženými matkami, které se ve své bublině vzájemně utvrzují v oprávněnosti svého pohledu na věc. Zarputilost se léty nezmenšuje, ale naopak koncentruje, proto muži zarputilé matky opouštějí, čímž se rodinný problém přesouvá do advokátních kanceláří a před opatrovnický soud.

A v tu chvíli teprve nastává ten správný mazec. Matka zarputilka je totiž přesvědčena, že jejím životním posláním je eliminovat negativní otcův vliv, proto zuřivě odmítá střídavou péči či návrhy na styk jen trochu větší než jen minimální. Jakmile se dítě vrátí od otce, je třeba zahájit intenzivní převýchovu, protože nic na světě není horší než otcovo nicnedělání, hranolky k obědu, televize, počítačové hry, volnost, svoboda, sport nebo chvíle bez programu.

Dítě totiž nezbytně vyžaduje každou vteřinu vyplněnou přípravou do školy, volnočasovou aktivitou nebo kontakty nabitými inspirací. Zodpovědná matka dítě nepřetržitě pozoruje, výsledky jeho konání podrobně zaznamenává, vynáší do grafů, srovnává s dětmi ostatních zarputilých matek a výsledky pravidelně vyhodnocuje. Drobnější zaváhání či zpoždění oproti jiným dětem či doporučeným tabulkám je hodno zvýšeného zájmu, konzultace s odborníkem, zpracování znaleckého posudku a s vysokou mírou pravděpodobnosti k podání návrhu na omezení styku s otcem. Z uvedeného je totiž nad slunce jasné, že otec děťátko nevratně poškozuje!

Zarputilá matka je ochotna přiznat dítěti právo na vlastní názor, až přijde čas a nastane vhodná doba a ona sama laskavě dítěti udělí příslušné povolení. Výchova dítěte je totiž dle jejího nezvratného přesvědčení značně sofistikované povolání, proto vyžaduje plné nasazení a absolutní a zcela vážné soustředění. Humor, nadsázka či vtip jsou zločinné instrumenty, jimž je třeba se ve výchově jednoznačně vyhnout.

Dítě je třeba nenechat ani na okamžik vydechnout, protože pokud by bylo ponecháno chvíli bez aktivit, zvlčilo by a návrat k normálnosti by vyžadoval ještě větší práci. Hlavním úkolem zarputilé matky je totiž minimalizovat nevhodný otcův vliv, jeho indoktrinaci, názory, pohledy na svět a zejména dohnat učební látku, jejíž vštěpování tatínek v době svého styku trestuhodně a naprosto nepochopitelně zanedbává.

S matkou zarputilou se nedá mluvit, žít ani existovat, proto je otázkou, kde se zarputilé matky berou, rostou, množí nebo prodávají. Matkou zarputilou se žena nerodí a proti nákaze zarputilostí je prevence dosud minimálně dokumentovaná. Profesně bývají matky zarputitelky učitelkami, kteréžto povolání bývá signifikantní, jelikož matka se s dítětem každodenně učí, aby dosáhlo na dobré známkování, protože jedině dobrý prospěch ho dovede na lepší školu, jež mu zase umožní dosáhnout na lepší zaměstnání, což je alfa a omega výchovy v přesvědčení matek, jimiž se v tomto pojednání zabýváme. Některé matky ovšem natolik ztratí důvěru v české školství, že ve své zarputilosti tendují k alternativě a v menších městech zakládají Montessoriho nebo jinou lesní verzi škol, kterýžto boj je však jenom utvrdí v jejich zarputilosti.

Se zarputilými matkami se nevyjednává, od podobných žen se jen prchá v dál, což také obvykle činí nejenom jejich milenci, manželé, druhové a jiní blízcí nemajíce sklony k zarputilosti, ale též milá dítka, jakmile je to možné či proveditelné. Úprk zarputilých žen naopak směřuje k orgánům sociálně právní ochrany dětí, k opatrovnickým soudů a k rodinným advokátům, v naivní víře, že na těchto místech jim přisvědčíme v jejich umanutosti a postižení.

Drahé ženy a milé klientky, dejte si velmi dobrý pozor, aby se z vás během výchovy neviňátek nestaly právě zarputilé matky. Zarputilost vám totiž nepřinese štěstí, odežene od vás vaše muže a potomky unaví a znechutí. U soudu vám žádná zarputilost nepomůže. Obvykle je totiž v přímém rozporu se zájmem nezletilých dětí, jimiž se tolik oháníte.

JUDr. Daniela Kovářová je advokátkou a spisovatelkou, v minulosti působila jako ministryně spravedlnosti.