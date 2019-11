KPMG Legal výrazně roste. Víme, na co se chce zaměřit a kolik hodlá nabrat nových lidí | info.cz

Jak teď vidíte své postavení na trhu?

V roce 2011 jsme věřili, že založení advokátní kanceláře a její přidružení k velké poradenské společnosti má potenciál a naše očekávání se bezezbytku naplnilo. Chtěli jsme vybudovat ekonomicky a také dlouhodobě lidsky fungující kancelář, která bude mít silné vazby s dalšími poradenskými obory KPMG. Tento trend teď následují i klasické advokátní kanceláře. Přijde mi ale, že je daleko jednodušší u poradenského domu vybudovat středně velkou či velkou právní firmu, než kolem standardní kanceláře vytvářet další poradenské specializace.

Pokud totiž někteří z našich konkurentů teď například přijímají jednotky daňových poradců, my máme v daňovém týmu přes 200 lidí. Právníků je v KPMG Legal 40, celkově máme v České republice víc než tisíc lidí. Poradenský potenciál je nesouměřitelný. Naplno se teď ukazuje také výhoda sektorových specializací.

Se 40 lidmi skutečně patří ke středně velkým firmám na trhu. Jaký máte cíl?

Naše ambice je udržet dvouciferný růst obratu a doprovodit ho dobudováním dalších specializací.

Co je pro vás v tomto ohledu klíčové?

Už od počátku vzniku kanceláře rosteme spíše organicky. Chceme, aby kancelář stála na pevných základech. Alfou a omegou je pro nás udržet kvalitu služeb. Nechceme, aby se o nás říkalo, že jsme na něco dobří a na něco ne.

A pokud jde o počet lidí, jak moc by měl růst?

Počet lidí v kanceláři každým rokem roste a kopíruje objem poptávané práce. Relativně snadno se v počtu právníků můžeme pohybovat mezi 60 a 70. Naší ambicí ale není být největší.

Kam až může propojování poradenských sektorů zajít do budoucna? Je třeba reálné, že by se právníci spojovali s IT specialisty, jak se o tom na trhu začíná mluvit?

Určitě je to možné a děje se to. My jsme v rámci firmy schopni rychle zformovat specializované týmy na pokrytí zadání s IT prvkem. Teď k nám například nastupuje tým expertů na průmysl 4.0. Ale jsou věci, kde to nikdy smysl dávat nebude, určitě nebudeme chtít suplovat technologické giganty. Stejně jako asi nikdo v rámci ČR nemá ambici vybudovat pátého člena velké čtyřky.

Kolik klientů máte čistě jako KPMG Legal a kolik klientů využívá i další poradenství od KPMG?

Zhruba třetina klientů přichází z mezinárodní sítě, třetina pak z jiných poradenských sektorů v České republice. A zhruba třetinu klientů jsme postupně získali čistě jako advokátní kancelář. Zpravidla ale stojí o nějakou další službu, takže se dostávají také k našim dalším kolegům.

Jak vaše síť fakticky funguje?

S kolegy ze zahraničí se známe na osobní úrovni, protože se několikrát do roka potkáváme na různých interních akcích. Komunikujeme na neformální bázi, velice rychle. V řadě ohledů máme společné strategie, sdílíme know-how. Týká se to rovněž marketingu, na oslovování zákazníků máme množství kanálů, kromě klasických věcí například časopis Marwick nebo blog. Snažíme se k tématům přistupovat netradičně a vzbuzovat pozornost. Česká kancelář je momentálně největší ve střední a východní Evropě.

Co dalšího plánujete, pokud jde o vaše služby?

Postupně přidáváme různé specializace, vidíme obrovský hlad po oblasti compliance. Není to jen reakce na vzrůstající regulaci, ale i o pozůstatek dřívější doby, kdy řada firem této oblasti nevěnovala tolik pozornosti jako svému primárnímu byznysu. Klienti si uvědomili, že mít robustní compliance systém dnes neposkytuje jen určitou míru jistoty, ale i tržní výhodu oproti konkurenci. Firmám pomáháme také redefinovat jejich právní nebo compliance oddělení, nebo ho přímo postavit. Aby měli správně nastavené workflow, outsourcing a podobně.

Na každý finanční rok máme ale rozjetých vice iniciativ, z nichž se zhmotní jedna, dvě. V minulosti jsme takto například etablovaly tým na oblast práva a technologií. Samozřejmě také rozvíjíme sektorové specializace. Rozhodně to ale není tak, že bychom si teď řekli, že koupíme polovinu nějaké kanceláře a začneme dělat její byznys. Máme vlastní plány.