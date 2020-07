KroupaHelán chtějí přibrat nového partnera. I jim přinesla koronakrize více práce | info.cz

Inspirovala vás současná krize k nějakým inovacím při poskytování služeb?

Od prvních dnů jsme k situaci kolem koronaviru přistupovali jako k příležitosti, jak se zlepšit a zároveň pomoct svému okolí. Ještě více přemýšlíme nad otázkou udržitelnosti a dopadů našeho podnikání na okolní svět. Jsme samozřejmě online, takže na home office jsme bez problémů přešli ze dne na den. V prvních týdnech jsme fungovali v podstatě v režimu 24/7. Po letech váhání jsme během několika dnů dali dohromady webináře v neplacené i placené variantě, připravili jsme řadu praktických materiálů k tehdy aktuální situaci, byli s klienty v neustálém kontaktu. Ti tak věděli, že se na nás i v nelehké době mohou 100% spolehnout. Byli jsme také součástí několika dobrovolnických právních projektů.

Neustále se učíme a jsme hodně flexibilní. To je výhoda menší kanceláře o 20 lidech. Kromě přístupu a nástrojů, které používáme, se to projevuje i v oblastech, které nás aktuálně zajímají, ať už je to cirkulární ekonomika, elektronické podepisování nebo obchodování na internetu. Pracujeme na nových produktech, které budou usnadňovat život podnikatelům, zlepšovat životní prostředí ve městech nebo zásadně kultivovat svět veřejných zakázek. Jsme aktivní na LinkedIn, natáčíme podcasty a další multimediální obsah. Chceme, aby se o nás vědělo mnohem více než dosud.

Plánujete dále rozvíjet poskytování služeb prostřednictvím dálkové komunikace? Jakým způsobem?

Online služby poskytujeme už sedm let, zkoušíme v podstatě všechno podle potřeb klientů. Testujeme za ně nástroje pro tvorbu a online uzavírání smluv. Zkoušíme práci se skupinami na sociálních sítích. Učíme naše klienty výhodám práce na sdíleném dokumentu. Hodně jsme si oblíbili Slack, prostřednictvím kterého jsme aktivní v několika partnerských projektech. Doufejme, že další omezení pohybu nebude, ale pokud ano, jsme na něj připraveni. Raději teď ale plánujeme offline akce, protože potkávat se s lidmi naživo nás inspiruje a baví mnohem víc.

Přistoupíte, či jste již přistoupili, vzhledem k současným ​ekonomickým vyhlídkám k úpravě cen? Jakým způsobem?

Pokud se někdo dočasně kvůli koronaviru ocitl v problémech nebo o okolním světě přemýšlí jako my, rádi jej lepší cenou podpoříme. Obecně ale ceny snižovat neplánujeme. V ČR jsou sazby právních služeb dlouhodobě velmi nízké, kolikrát na úrovni jako před deseti patnácti lety. Naše ceny máme dlouhodobě nastavené tak, abychom dobře zaplatili naše lidi, měli na rozvoj firmy a spokojené vztahy s našimi klienty.

Dopadne současná krize nějak do vaší personální politiky?​​​​

Životopisů nám průběžně chodí hodně a už před krizí jsme plánovali nabírat. V současném světě vidíme spoustu příležitostí a práce očekáváme více než dost. Dva lidé k nám proto přechází z velkých pražských kanceláří a třetí je třída evropského formátu. Jména brzy oznámíme. Díky tomu, že máme vždy mírně nadstav, nemusí naši lidi bušit kód dlouho do noci a o víkendech, doručujeme včas a klienta vždy překvapíme něčím drobným navíc.

Aktuálně také hledáme člověka, který je dnes na pozici partnera s vlastním stabilním klientským portfoliem, který by rád něco v životě změnil, třeba společně s námi svět k lepšímu!

