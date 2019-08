Mají se české firmy bát hromadných žalob? V USA je stojí desítky miliard | info.cz

Na konci července odešel na vládu návrh zákona o hromadných žalobách, Ten by umožnil zejména spotřebitelům snadněji se domáhat vlastních práv, například při reklamaci vadných výrobků. Ministerstvo spravedlnosti pod vedením Marie Benešové vyhovělo některým výtkám, odhlašovací systém žalob například nahradil přihlašovací. Možní poškození by tak neměli být do skupiny hromadně žalujících zahrnuti, aniž by se o tom dozvěděli a museli se pak sami aktivně odhlásit. Někteří odborníci ale návrh stále kritizují.