Matzner: Dětskou pornografii právo přísně trestá. Před čím byste měli chránit své děti? | info.cz

KOMENTÁŘ JIŘÍHO MATZNERA | Dětská pornografie se prostřednictvím internetu šíří nevídaným tempem. Internet totiž poskytuje mnohem širší škálu možností, jak anonymně oslovovat nezletilé děti a mámit z nich erotické či pornografické fotografie. Pachatelé se často vydávají přímo za jejich vrstevníky s cílem se k vytipovanému dítěti co nejvíce přiblížit a poté jej s příslibem určité výhody přinutit k tomu, aby jim poskytlo své obnažené fotografie. Jako odměna za poskytnutí fotografií může být dítěti nabízeno třeba dobití kreditu na jeho mobilním telefonu, zakoupení nějaké zábavné počítačové hry nebo i nabídka modelingu pro věhlasnou módní značku.

Obětí tohoto typu tlaku často bývají dívky ve věku okolo deseti až patnácti let. V horších případech pachatelé přistupují bohužel i k vydírání, a to například formou vyhrožování, že o dítěti vědí vše, dokonce i to, kde bydlí či zda má nějaké sourozence a pod hrozbou násilí vůči němu nebo jeho blízkým se z něj snaží vylákat pornografický materiál.

To může dítěti samozřejmě způsobit i vážná psychická traumata, s nimiž může mít mnohdy problém se svěřit i svým nejbližším. Trestní zákoník však trestá už samotné přechovávání pornografického materiálu dětí – tedy osob mladších 18 let – prostor pro trestání pachatelů zde tedy rozhodně je.

Riziko zneužívání moderních internetových komunikačních kanálů, včetně aplikací, jako jsou například Viber, WhatsApp nebo Skype či sociálních sítí jako Facebook, Twitter nebo Instagram, pro účely tvorby a šíření dětské pornografie, je v dnešní době větší, než jsme si ochotni připustit.

Velká část nezletilých dětí si totiž s těmito technologiemi velice dobře rozumí, čímž se stávají vzhledem ke svému věku snadnými terči i oběťmi dětské pornografie, jelikož ve většině případů se nejsou schopni proti podobným útokům dostatečně účinně bránit.

Jde o tzv. kybergrooming, což je psychická manipulace dítěte dospělým prostřednictvím moderních komunikačních technologií s cílem prosazení vlastního cíle, většinou cíle se sexuálním podtextem. Proto by aktivitu nezletilých dětí na internetu měli patřičně monitorovat i jejich rodiče tak, aby se předmětné riziko co možná nejvíce snížilo, případně s nimi jejich aktivity diskutovali.

JUDr. Jiří Matzner, Ph.D., LLM. je zakladatelem advokátní kanceláře MATZNER et. al.