Mediální rady se řídí jen dojmy. Nevíme, co je vyváženost a objektivita, říká člen RRTV Petrov | info.cz

Vadim Petrov je poměrně nově členem Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. A vadí mu, že mediální rady rozhodují podle nejasných kritérií. „Když se podíváme do stávajícího zákona, co třeba znamená vytváření státní politiky ve vztahu k vysílání? Jak posuzovat vyváženost a objektivitu? Jak má vypadat programová skladba? Nevíme, co je cíl, co optimum a co je špatně. Zprávy o hospodaření České televize nám neukazují kontext, čísla nemáme jak porovnávat,“ říká Petrov v rozhovoru pro INFO.CZ.

Co se současnou televizní atmosférou podle vás udělá vznik nové zpravodajské stanice Primy napojené na CNN?

Mám dva pohledy, pozitivní a skeptický. Podle toho prvního naruší stávající hegemonii zpravodajských a publicistických formátů, přijde stanice s určitými standardy, něco jako nový kovboj do města. Ten pragmatický pohled říká, že to bude jen další byznysový projekt, orientovaný na sledovanost a na komerční úspěšnost. Martin Ondráček, který mu bude šéfovat, vyrostl na Nově a na infotainmentu se jako televizní zpravodajec vyučil.

Pojede kauzy, bude chytat politiky na švestkách, možná budou zvířátka na konec. Udělá velkou show. Přidejme k tomu ještě novinářský aktivismus a máme tady další prefabrikát konfrontační žurnalistiky. Jestli to ale pomůže odpovědnému a vyváženému zobrazení světa, nevím. Ve výsledku budeme ještě rádi za Českou televizi. Ale naděje umírá poslední.

Jak v současnosti vlastně funguje Rada pro rozhlasové a televizní vysílání? Ne z hlediska zákona, ale pohledem člověka, který se každých 14 dní účastní jejího zasedání?

Je to regulatorní a kontrolní orgán, který pro stát vykonává správu televizního a rozhlasového vysílání. Pracujeme s různými zdroji, máme vlastní analýzy a šetření. Monitorujeme vysílání. Řešíme také různé stížnosti, včetně reklamních a obchodních sdělení. Právě díky radě došlo k výraznému omezení teleshoppingu, věštců a různých šmejdů, kteří se přesunuli do jiných zemí.

Nedávno jsme třeba řešili, že na Primě moderátorka nekorigovala tvrzení Václava Klause, že demonstranti na Letné byli zaplacení, za což se bývalý prezident později omluvil. Rada televizi upozornila, že porušila ustanovení o vyváženosti a že divákovi neposkytla objektivní možnost vytváření názoru. Mohla to být chyba, záměr, neprofesionalita… O tom pak rada jedná. Na celé té cestě se ale pohybujeme poměrně nejistě. Takových věcí probíhají v médiích tisíce. Jednou věc odložíme, jindy si vyžádáme vysvětlení. Podle mého názoru bychom při porušení objektivity a vyváženosti měli chtít vysvětlení od provozovatele vždycky. A až potom rozhodnout o možné sankci nebo odložení. Což je tento případ.

Narážíte na to, že rada řeší jen něco a ne zcela ujasněně?

Zaujalo mě, podle jakých pravidel vlastně funguje naše rada, ale zřejmě i další rady: České televize, Českého rozhlasu a ČTK. Tedy, zda mají prováděcí předpisy a pravidla pro posuzování věcí a rozhodování. Problémy, které řešíme, jsou mnohdy diskutabilní, můžete se na ně dívat různými pohledy. Část pracovního života jsem strávil v automobilce, kde byly jasně nastavené parametry a metriky, podle kterých jsme postupovali. Předesílám, že nejen ve výrobě. Když jste pak něco řešil, mohl jste se o ně opřít. A právě takováto pravidla hry mi chybí v rozhodování mediálních rad. Aby se nerozhodovalo jen podle toho, jak to ti lidé v nich zrovna cítí.

Teď tedy podle vás rady rozhodují spíše na základě dojmů?

Hodně se řeší, kdo by měl členy nominovat, koho by měli kandidáti být. Kromě sněmovny by je prý mohl jmenovat senát, možná i prezident, ale proč ne i vláda, nebo by tam měli být i zástupci samotných provozovatelů?

Podle mě jakkoliv, ale nevidím v tom způsob, jak zkvalitnit jejich práci. Nezískal jsem zkušenost, že členové rozhodují podle stranických klíčů. Spíše podle osobních postojů a preferencí. Proto bych řešil pravidla hry a v případě kandidátů, jací lidé to mají být. Často jsou to vysloužilí politici nebo novináři. Vědí ale tito lidé něco o dramaturgii? Vadí jim, že z České televize prakticky zmizely hudební domácí pořady? Kdo určuje směr, kterým se v dramatické tvorbě orientuje Česká televize?

Mně přijde normalizační, jestli nám za komunistů neustále servírovala druhou světovou válku a hrdinství Sovětského svazu, teď máme pořád na talíři útlak z doby totality a oběti komunismu. Proboha, už je to třicet let. Veřejnoprávní televizi nemáme proto, aby nás neustále mentorovala a říkala, co si správně myslet. Všichni se zaměřují na zpravodajství a publicistiku, ale úkol veřejnoprávních médií je daleko širší. Podle mého by v radách měly být především osobnosti, které se na veřejnosti nějak projevují. Něco o nich víme, o jejich postojích, jejich názory jsou dohledatelné. Jsou to zástupci veřejnosti. Měla by o nich něco vědět.

Jsou tedy třeba změny zákonů?

Spíše jde o ty prováděcí předpisy. Jak konkrétně zákon aplikovat, i když, samozřejmě, pokud by se odborná diskuze otevřela, na novelizaci zákonů by nutně došlo taky.

A kdo by ty změny měl iniciovat?

Měl by to být úkol pro rady, i když iniciativa by měla přijít od ministerstva kultury. Ideální ale bude, když spolupráce bude co možná nejširší. Když se podíváme do stávajícího zákona, co třeba znamená vytváření státní politiky ve vztahu k vysílání? Jak posuzovat vyváženost a objektivitu? Jak má vypadat programová skladba? Nevíme, co je cíl, co optimum a co je špatně. Zprávy o hospodaření České televize nám neukazují kontext, čísla nemáme jak porovnávat. Těžko se v nich vyznáte. Nedivím se, že je poslanecká sněmovna ještě neschválila. Nemyslím, že jsou mediální zákony nekvalitní, ale chybí mi k nim výkladové předpisy. Soudní judikáty už jsou tomu příliš daleko. Pojďme se o tom bavit.

Na podzim tak chystáte související konferenci do Poslanecké sněmovny. Jak bude vypadat?

Původně jsem si myslel, že by bylo dobré si ujasnit roli veřejnoprávních médií, ale u toho bychom se jen pohádali, politické strany by přes to hrály své vlastní věci. V rámci iniciativy poslanců volebního výboru se chceme věnovat tomu, kdo média kontroluje, komu odpovídají a za jakých podmínek se tak děje. Tématem budou mediální rady. Půjde o expertní debatu, snad tyto věci více otevřeme.