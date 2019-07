Mladým právníkům záleží spíše na volném čase než na tom, kolik vydělávají, říká šéf bnt Tomáš Běhounek | info.cz

V advokátní kanceláři bnt attorneys in CEE nedávno došlo k významným personálním posunům. Dva její advokáti povýšili na partnery a firma nově obsadila pozici Professional Support Lawyer. „Jsme si vědomi toho, že se právní prostředí neustále mění. Poskytujeme informace klientům, ale potřebujeme je i sami získávat a obnovovat. V kanceláři jsme se vždy pravidelně scházeli na krátká školení, které vedl přímo jeden z našich specialistů o novinkách ve svém oboru, podobně jsme sledovali i judikaturu. Nyní tuto agendu koordinuje právě Jana Buršíková, která nám předává i své znalosti a pomáhá s dotvářením takzvané knowledge base. Jde vlastně o poradenství dovnitř kanceláře,“ popisuje v rozhovoru pro INFO.CZ některé změny, které v kanceláři probíhají, partner Tomáš Běhounek.

Co je v bnt nového?

Máme dva nové partnery, Lukáše Havla a Petera Maysenhöldera, kteří s námi dlouhodobě spolupracovali jako advokáti. To je po delší době velké rozšíření na úrovni partnerů. Obsadili jsme rovněž pozici Professional Support Lawyer, a to Janou Buršíkovou, která na stejném místě dříve působila v PRK Partners a poté v Havel & Holásek. Jde o investici do našeho vzdělávání a mám z toho velkou radost.

Jsme si vědomi toho, že se právní prostředí neustále mění. Poskytujeme informace klientům, ale potřebujeme je i sami získávat a obnovovat. V kanceláři jsme se vždy pravidelně scházeli na krátká školení, které vedl přímo jeden z našich specialistů o novinkách ve svém oboru, podobně jsme sledovali i judikaturu. Nyní tuto agendu koordinuje právě Jana Buršíková, která nám předává i své znalosti a pomáhá nám s dotvářením takzvané knowledge base. Jde vlastně o poradenství dovnitř kanceláře.

Věnuje se tedy čistě této interní činnosti, nepracuje pro klienty?

Je to tak. Má vlastně 20 interních klientů. Snažíme se poskytovat čím dál kvalitnější službu, investujeme tak i do kolegů, kteří peníze přímo nevydělávají.

Bude toto trend? Že kanceláře, které takovéhoto člověka nemají, jej budou muset najít?

Je to potřeba. My jsme takovou osobu hledali dlouho a nebyli jsme historicky úspěšní. Nedávno jsem ale viděl, že takovou pozici poptávala přes inzerát i jiná advokátní kancelář a vím, že v některých větších kancelářích taková pozice obsazená je. Není to ale pravidlem.

Snažíme se rovnou učit začínající kolegy i to, jak klientům správně radit. Nevzděláváme kolegy jen v právu jako takovém, ale i v poradenství. Nejen, aby bylo efektivní, ale rovněž v souladu s advokátní etikou.

Nedávno jste ve Wolters Kluwer vydali komentář o přeměnách obchodních společností. Budete se tedy více profilovat právě na takovéto odborné bázi?

Nejsme příznivci složitých a komplikovaných řešení. Nenajímáme si žádné vědce, kteří by psali dlouhé komentáře. Proto je ten zmíněný komentář praktický, k některým ustanovením jen popisuje, na co se v praxi naráží a jak se to překonává.

Vaše kancelář nedávno prošla rekonstrukcí. Jak bude nově vypadat?

Snažíme se v tom vyjít vstříc i našim lidem, budovat komunitu. Vybudovali jsme kavárnu a relaxační zónu s velkou televizí a playstationem. Udělali jsme si ale také průzkum spokojenosti s fungováním kanceláře a benefity. A vyšlo z toho například to, že kolegové nechtějí spotřebovávat tolik plastů. Přestali jsme tak kupovat balenou vodu a pořídili sodobar. Přihlásili jsme se také do projektu Do práce na kole.

Co další z průzkumu benefitů vyšlo? Co teď lidé, kteří pracují v advokacii, chtějí?

Zvýšili jsme například dovolenou ze čtyř na pět týdnů. Teambuildingy budou probíhat mimo víkendy, během pracovních dnů. Kolegové chtěli také karty s volným vstupem na různá sportoviště.

Je teď volný čas důležitější než to, zda bude člověk vydělávat o 10 tisíc více, či méně?

Pozoruji to při přijímacích pohovorech. Mladí lidé chtějí pracovat třeba jen čtyři dny v týdnu, ptají se na dovolenou. Volný čas je velmi akcentovaný, hraje důležitou roli. Stále více lidí se také chce třeba na tři týdny odříznout od světa. Dříve to tak v advokacii nefungovalo, dnes je to ale trend. Vidím i netrpělivost, ambicióznost, rychlou snahu o pozice. Klienti ale zatím spíše očekávají ten dřívější přístup, generačně se to ale také promění. Jsem na to zvědavý, byznys se může úplně změnit.

Je vás kolem 20. Plánujete růst?

Současná velikost nám vyhovuje, víme, co se děje, vzájemně známe své klienty i práci. Jako partnerům nám navíc tato velikost umožňuje věnovat se přímo i poradenství, což je důležité pro klienty. I my vyjednáváme transakce, i my píšeme smlouvy. Když klient zavolá, nechceme mu říkat, že nevíme, ale zeptáme se kolegy, který na tom pracuje.

Jak vlastně funguje celá vaše skupina?

Česká pobočka je největší, nejsilnější obratem i počtem lidí. Celá bnt je partnership, máme 16 mezinárodních partnerů, partnerů je kolem 30. Pravidelně se stýkáme, máme dlouhodobé vztahy. Jsme vlastně jedna advokátní kancelář, často se věnujeme i přeshraničnímu poradenství. Působíme ve specifickém regionu, ve střední a východní Evropě. Konkurentů, kteří mají podobný záběr, není tolik, ale rostou. Byť jsme střední kancelář, náš dosah dokazuje i to, že v 10 zemích mluvíme 21 jazyky.

Máte pobočku i v Bělorusku. Jak se tam poskytují právní služby?

Působí tam několik právníků a jeden německý advokát. Je to velmi specifický trh kvůli režimu, který tam je. Řešili jsme například uzavření licenční smlouvy, které má každá pobočka s bnt International. Administrativně to bylo obrovské téma s množstvím právních a technických překážek. Bělorusko dělá ze zemí, v nichž působíme, byznysu nejvíce problémů. Jsme už zvyklí na práci online a třeba výměnu naskenovaných smluv, které pak platí. Čím více na východ ale jste, tím je to větší problém a svou roli stále hrají originály, formuláře, podpisy a razítka.

A pokud jde o Pobaltí?

To se liší hlavně obchodními partnery. Stejně jako jde ve střední Evropě o Německo a obecně západní země, spolupracuje Pobaltí se severní Evropou. S těmito kancelářemi tak máme logicky méně společných klientů než třeba se zeměmi Visegrádu.