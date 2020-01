Muzikář snížil svůj podíl ve Skils a přibral další společníky. Kancelář loni rostla | info.cz

Karel Dřevínek i Pavel Severa disponují 22 procenty místo dřívějších 24, Karolína Horáková pak svůj podíl snížila o jeden procentní bod na devět procent, vyplývá z veřejného rejstříku. Firmu řídí rada šesti jednatelů, jejímž je Muzikář předsedou.

Ke změnám došlo již k 1. dubnu 2019, Karel Muzikář o nich ale promluvil až nyní v chystaném rozhovoru pro INFO.CZ: „Abychom dostáli kvalitě růstu a profesnímu očekávání seniorních právníků, rozšiřujeme řady partnerů. Martina Kramáře a Jiřího Kindla jsme nejprve posunuli do rolí ekvitních partnerů, a to již v první třetině roku 2019. A protože výsledky firmy byly velmi dobré, umožnilo mi to loni na vánočním večírku oznámit rozhodnutí vedení kanceláře, že další čtyři kolegové, kteří všichni s námi pracují více než 12 let, budou od 1. ledna povýšeni do partnerských pozic.“

Skils je pokračovatelkou české kanceláře Weil, Gotshal & Manges, která na konci roku 2018 opustila český trh. „Důvody, které nás k tomuto kroku vedly, se ukázaly jako veskrze správné. Odpadly střety zájmů, byznys se rozšířil, máme více právníků,“ popisuje v rozhovoru pro INFO.CZ Muzikářl: „Byznysově to funguje ještě lépe než dříve, a to byl smysl celé operace. Ostatně nebylo to nic unáhleného, na přípravě jsme s newyorskou centrálou pracovali dva roky a prošli společně veškeré detaily budoucího uspořádání. I proto jsem nejen doufal, ale byl si víceméně jist, že se nám to podaří.“

Muzikář v rozhovoru popisuje rovněž některé zajímavé případy, na nichž jeho kancelář v poslední době pracovala: „Pokud vezmeme přeshraniční aspekt, šlo třeba o velkou zajímavou transakci, na níž jsme spolupracovali s Weily, a to prodej společnosti Kiwi. Vzhledem k tomu, že teď již nepotřebuji trávit tolik času s administrativou, hodně se v poslední době věnuji kromě fúzí a akvizic i sporné agendě, včetně squeezeoutové problematiky (tzv. vytěsnění – pozn. redakce). A právě tam jsme například u Unipetrolu dosáhli ojedinělého vítězství. Ale velkých vítězství jsme dosáhli ve sporné agendě, včetně mezinárodních arbitráží, třeba pro Českou republiku v tzv. solárních arbitrážích, nebo soudních sporech pro Moneta Money Bank, Českou spořitelnu, ČEZ či České dráhy.“

Celý rozhovor s Karlem Muzikářem vyjde na INFO.CZ ve středu ráno.