Na miliardu si může sáhnout i česká advokátní kancelář, záleží na práci v zahraničí, říká Jaroslav Havel

Advokátní kancelář Havel & Partners, pro kterou pracuje zhruba 200 právníků, plánuje letos dosáhnout čistých tržeb za právní služby ve výši přesahující 600 milionů korun. Za pět let by podle její strategie mohlo jít až o 800 milionů korun. Podle řídícího partnera firmy Jaroslava Havla je přitom reálné, aby i česká advokátní kancelář dosáhla tržeb přesahujících miliardu korun. „Je to velké číslo, do budoucna by asi dosažitelné bylo, pokud by měla firma hodně práce ze zahraničí a zaměřovala se třeba i na daňové poradenství. Čistě z českého a slovenského trhu by to bylo velmi těžké,” říká Havel ve velkém rozhovoru pro INFO.CZ.

Jak byste popsal současné priority vaší kanceláře?

Největší prioritou je retence našeho špičkového týmu, tedy aby zůstávali ti nejlepší lidé a rostli s firmou. Investice do nich je zcela zásadní, protože talentovaní právníci, rozvoj jejich znalostí a zkušeností, ale také jejich spokojenost je to, co utváří firemní kulturu a kvalitu advokátní kanceláře. Jsem rád, že se nám to daří; odchody seniorních lidí jsou od začátku loňského roku na nejnižší úrovni v historii.

A pokud jde o témata, na která se v současnosti zaměřujete?

Směřujeme ke strategickému poradenství klientům a ke komplexním případům. Máme několik priorit. Jednak chceme dál posilovat naši mezinárodnost, tedy získat co nejvíce zakázek od zahraničních klientů, zároveň doprovázíme naše klienty do světa. Druhou prioritou je lepší integrace našich kanceláří v České republice a na Slovensku, kde jsme v poslední době udělali řadu změn a už vidíme výsledky.

I nadále se zaměřujeme především na komplexní transakční poradenství, včetně financování. Více se věnujeme také sporové agendě; v současnosti jde o naši nejrychleji rostoucí skupinu, hned druhá je pak compliance. Dále se zaměřujeme kromě mezinárodních korporací stále více na velké, soukromě vlastněné firmy, kterým poskytujeme nejen firemní poradenství, ale rovněž soukromé poradenství jejich vlastníkům. Velké téma je samozřejmě také regulace dat. Na jaře jsme založili sesterskou firmu FairData, prostřednictvím které poskytujeme například službu pověřence ochrany osobních údajů.

Trestní právo v tomto rozsahu děláte poměrně nově, začali jste spolupracovat s kanceláří Seifert a partneři. Co vás vedlo k tomuto kroku?

Je to naše partnerská kancelář, na společných případech pracujeme jako integrovaný tým. Toto řešení jsme zvolili proto, abychom mohli nezávisle poskytovat komplexní poradenství i v trestněprávní oblasti. Pokud se věnujete pouze compliance a neděláte živé trestní kauzy, brzy se vzdálíte realitě. Potřebujeme tedy spolupracovat s kanceláří, která se trestnímu právu a obhajobám v trestním řízení skutečně věnuje v plném rozsahu a na denní bázi. I klient v těchto věcech mnohdy raději pracuje se samostatným advokátem, nerad o těchto věcech diskutuje ve „velkých domech“ a s velkým množstvím lidí. Není to ale tak, že bychom se teď zaměřovali na trestní právo, jde nám o komplexitu služeb. A ačkoli si zakládáme na tom, že pracujeme s klienty, kteří jsou poctiví a mají dobré renomé, i oni mohou být konfrontováni s trestním právem, například pokud se něčeho dopustí jejich zaměstnanci, někdo na ně podá trestní oznámení nebo se ocitnou na straně obětí či poškozených.

Zároveň ale je to také tak, že v souvislosti s trestní odpovědností právnických osob je i trestní právo pro velké advokátní kanceláře byznysově zajímavější než dříve…

Určitě je zajímavější, jde o trend i v zahraničí. Z hlediska tržeb jde nicméně spíš o okrajovou záležitost.

Jaké tržby plánujete pro letošní rok?

Věříme, že jen za čisté právní služby, tedy bez pohledávek a přefakturací, dosáhneme tržby převyšující 600 milionů korun. Máme detailní plán strategického rozvoje na dalších pět let, během kterých chceme tržby navýšit o 40 až 50 procent na více než 800 milionů korun. V prvním pololetí letošního roku se obrat za čisté právní služby meziročně zvýšil o 13,4 procent, úspěšné bylo především druhé čtvrtletí, kdy růst obratu dosáhl dokonce 20,5 procenta. To překonalo i naše plány.

Je reálné, aby česká advokátní kancelář dosáhla na tržby ve výši miliardy korun?

Je to velké číslo, do budoucna by asi dosažitelné bylo, pokud by měla firma hodně práce v zahraničí a zaměřovala se na některé další služby, například daňové poradenství. Čistě z českého a slovenského trhu by to bylo velmi těžké.

Řeší se ale také, kdy přijde další hospodářská krize. Jak tohle vidíte?

Ani ekonomové v tuto chvíli nemají jasnou odpověď. Náš pětiletý plán jsme postavili na mírném růstu ekonomiky. Osobně si myslím, že výměna informací v internetové době je tak rychlá, že vyvažuje riziko obrovských krizí minulých období. Pořád se objevují nějaké problémy, ale dlouhodobě se už nedaří je „ututlat“ či bagatelizovat a mnohem transparentněji se dostávají k rukám analytiků. Česká republika je na tom navíc obecně dobře.

Plánujete, že byste v zahraničí otevřeli další pobočku, podobně jako v Bratislavě?

Založení dalších poboček v zahraničí jsme nikdy neplánovali a platí to stále. Chceme využít své léta budované know how v prostředí, které výborně známe a sami v něm aktivně působíme. V zahraničí pak chceme spolupracovat s těmi, kteří patří mezi místní špičky stejně jako my u nás a samozřejmě s renomovanými mezinárodními kancelářemi. Nejvíce jde o práci spojenou se sousedními zeměmi, především s Německem, hodně se teď zaměřujeme i na Balkán a samozřejmě na Velkou Británii a Ameriku.

A pokud jde o slovenský trh?

Při rozvoji naší slovenské kanceláře, kterou jsme založili před 10 lety, jsme několikrát narazili na určitý strop a rozpory mezi českými a slovenskými partnery, kteří do kanceláře přišli později. Především jsme měli jiné představy o směřování kanceláře a její firemní kultuře. Na tom jsme hodně pracovali, loni a předloni jsme obměnili asi polovinu týmu, včetně podstatné části vedení a teď od července jsme bratislavskou kancelář manažersky posílili o jednoho partnera a dva seniorní advokáty, kteří velmi úspěšně působili v Praze a nyní se vrací domů na Slovensko. Loni jsme se také přestěhovali do exkluzivního administrativního centra Zuckermandel.

Zaměřili jsme se na to, aby na Slovensku fungovala kancelář, která odpovídá standardům kanceláří v Praze a Brně, je s nimi integrována, zejména kvalitou služeb a disciplínou, má jednotnou firemní kulturu a jednotné vedení, které vyznává stejné hodnoty. Naším cílem je pro klienty zajistit stejnou kvalitu služeb pod jednotným vedením. Těší nás, jak to slovenskou kancelář pozvedlo. Také v Bratislavě ekonomicky rosteme dvojciferným tempem a personálně posilujeme. Nicméně slovenský trh pro nás nikdy nebude srovnatelný s tím českým. Praha je přirozené centrum střední Evropy. Slovensko má také všechna specifika menšího státu, počet potenciálních klientů je tak nižší, s čímž musíme počítat. Slovensko ale vnímáme jako domácí trh a naši partneři, kteří se mu věnují, tam žijí, nebo tráví či trávili v minulosti podstatnou část týdne. A to včetně mě.

Letos jste také otevřeli novou pobočku v Olomouci…

Je to menší, stotisícové město, kde nemáme ambici budovat velkou kancelář. Olomouc je určitě bohaté a kvalitní místo pro život, ale není to ekonomické centrum. Je tam ale právnická fakulta, na které učí někteří naši kolegové a akademici, například výuka občanského práva je tam na výborné úrovni a my chceme nejlepší lidi ze škol. V Olomouci navíc máme i pobočku naší spolupracující inkasní agentury.

Na trhu se mluvilo o tom, jak přátelské či nepřátelské bylo ukončení spolupráce s lidmi z Ostravy, kteří si následně založili kancelář Forlex…

Na osamostatnění kolegů z Forlex jsme se domluvili společně včetně spravedlivého vypořádání, ale pořád úzce spolupracujeme. Na Ostravsku děláme některé kauzy nezávisle, na některých děláme společně, ale setkáváme se i na protistraně. Kolegové jsou nadále zváni na naše VIP akce či akademii. Naše vztahy byly a jsou korektní a založené na vzájemném respektu a důvěře, doporučujeme si vzájemně klienty při konfliktu zájmů, já sám se na ně obracím v některých svých privátních právních věcech.

Sledujete trendy v zahraniční advokacii. Co je teď z vašeho pohledu zásadní?

Stále existují velké kanceláře, které mají zejména k technologickým inovacím spíše konzervativní přístup, ale přesto jsou velice úspěšné a mají stabilní klientelu. Pak jsou středně velké firmy, které inovují, aby se na ty velké dotáhly – obdobně to funguje například v bankovnictví. Ti velcí pak inovátory spíše kupují. Pokud jde o Havel & Partners, od začátku jsme se nebáli riskovat, inovovali jsme, byli dobří v marketingu, vytvořili jsme si vztahy s klienty, máme kvalitní systémy i prostory. O krok napřed se snažíme být především z hlediska nabízených služeb. Co se týče technologických inovací, od loňského roku například testujeme systém Legito, který zajišťuje robotizaci a automatizaci vzorů a jednoduchých právních úkonů. S klienty ale chceme neustále zůstat v kontaktu, nepoužíváme tak například různé aplikace, které bychom vložili mezi nás a klienta. Tam bychom reagovali ve chvíli, kdy by se to stalo standardem nebo by to klient vyžadoval.

A stane se to podle vás postupem času standardem? Že budou aplikace klienty vyžadovány?

Naši klienti zatím stále oceňují především náš individuální přístup a strategická partnerství, založená na osobní znalosti klienta i jeho podnikání, která překračují „pouhé“ poskytování právního poradenství. Ale samozřejmě je trend sledovat kauzy online, v první fázi zejména kvůli nákladům a výměně informací. V rámci České republiky to zatím příliš nefunguje, ale chápu, že když globální klient řeší například všude po světě GDPR, chce dostávat od kanceláře, která tento proces řídí, průběžné informace online. To může být samozřejmě velmi cenné a jsme připraveni na této bázi pracovat.