Náhle zemřel bývalý místopředseda Nejvyššího soudu Pavel Kučera | info.cz

Smutnou zprávu o náhlém skonu bývalého místopředsedy Nejvyššího soudu Pavla Kučery redakci České justice potvrdila bývalá asistentka z dob jeho působení Nejvyšším soudu Monika Procházková a také blízký přítel advokát Zdeněk Koudelka. Právě na Koudelkově oslavě 50. narozenin Kučera naposledy mluvil s redaktory České justice.

Pavel Kučera se narodil v roce 1940. Práva absolvoval v roce 1967 a ihned poté se začal připravovat na profesní dráhu advokáta. Advokátním koncipientem se stal ve svém rodném Kladně. Profesní zkoušku advokáta složil v roce 1969 a advokátem zůstal až do roku 1972, kdy se stal soudcem kladenského okresního soudu. Odtud pak přes Krajský soud v Praze a po krátkém porevolučním intermezzu v Kanceláři prezidenta republiky Václava Havla odešel na Nejvyšší soud nově vzniklé samostatné České republiky. Jeho místopředsedou byl v letech 1993 až 2010, tedy za předsedů Otakara Motejla, Elišky Wagnerové a Ivy Brožové.

V posledních letech se Pavel Kučera ke společenskému dění příliš nevyjadřoval. Dva měsíce před svou smrtí však v rozhovoru pro Českou justici uvedl, že se ho dotýkají demonstrace proti současné ministryni spravedlnosti Marii Benešové. „Velmi těžce nesu desetitisícové manifestace proti její osobě. Protože tam cítím, že se to týká i mě. Protože já jsem ji do vysoké politiky dostal,“ uvedl tehdy Kučera. K obavám rezonujícím v posledních měsících ve veřejnosti, že by Benešová na nejvyšších justičních místech přikročila k personální výměně, podotkl, že je nesdílí: „Nemyslím si, že udělá nějaké razantní kroky, jakými by bylo odvolání toho či onoho.“.

Kučera vzpomínal také na na to, že přivedl současnou ministryni spravedlnosti Marii Benešovou do politiky. „Otakar Motejl věděl, že mám v justici, v širším slova smyslu, více známých a tak se obrátil na mě. A já jsem mu navrhl advokátku z Kladna, Marii Benešovou, kterou jsem znal ze svého působení soudce v Kladně jako prokurátorku. Jako jedna z mála nebyla ve straně a celkem přiměřeným způsobem dozorovala třeba trestné činy v dopravě. Rozhodně jsem ji navrhl s čistým svědomím. Ne s nějakým postranním úmyslem. A ona tak vstoupila do politiky. A dá se říct, že se uchytila. Bohužel státní zastupitelství trochu zpolitizovala, a to se dnes chce od každého státního zástupce. Jako důkaz bych použil známé prohlášení premiéra Zemana, že kdyby měl šestnáct Marií Benešových, postaví z nich celou vládu,“ řekl v rozhovoru Kučera.