Náhrada škody v řádu miliard? Soud nemusí řešit, zda je splacení reálné. Stát ale dostane víc než při propadnutí majetku

V hypotetickém případě tak může soudce státnímu zástupci kývnout i na násobně vyšší částku. Pokud by tedy odpovídala způsobené škodě.

Podle místopředsedy České advokátní komory Tomáše Sokola ale nelze takovýto návrh, a ani případné rozhodnutí soudu, hodnotit obecně: „Jde totiž o to, zda je nárok uplatněn poškozeným důvodně, to je vždy velmi individuální záležitost.“ Jinými slovy tedy záleží hlavně na tom, jak vysoká škoda vznikla.

Sokol pak přidává základní právní charakteristiku dané situace: „Je-li tvrzeno způsobení škody v této výši a vyjdeme-li z toho, že soud o náhradě škody rozhoduje v takzvaném adhezním řízení, tedy řízení, které je v podstatě jakousi civilní nástavbou trestního řízení, v němž se rozhoduje o vině a trestu, není se nijak zvlášť čemu divit. Pokud by takto soud nerozhodl, poškozený by musel svůj nárok uplatnit v civilním řízení a pokud by prokázal vzniklou škodu, civilní soud by také uložil žalovanému požadovanou částku zaplatit, aniž by se zajímal o jeho solventnost.”

Tedy: to, jestli je žalovaný schopen dát peníze dohromady, nebo ne, je podle Sokola úplně jiná záležitost a ta nemusí soud vůbec zajímat. „Finanční možnosti žalovaného totiž soudy nezkoumají,“ připomíná místopředseda advokátní komory.

Soudy tak podle něj zkoumají pouze to, zda se obžalovaný dopustil protiprávního jednání, zda v důsledku toho vznikla škoda a zda mezi protiprávním jednáním a škodou je příčinná souvislost. A eventuálně míru zavinění. „Ale kritériem pro rozhodnutí určitě nejsou majetkové poměry škůdce. To je pak případně věcí exekuce, co se podaří vymoct,” dodává Sokol.

Horší než propadnutí majetku?

Náhradu škody nelze zaměňovat s trestem propadnutí majetku. To je jeden z druhů postihu, které nabízí trestní zákoník. Podobně jako například trest odnětí svobody, domácí vězení, obecně prospěšné práce nebo zákaz činnosti.

„Soud může vzhledem k okolnostem spáchaného trestného činu a poměrům pachatele uložit trest propadnutí majetku, odsuzuje-li pachatele k výjimečnému trestu anebo odsuzuje-li jej za zvlášť závažný zločin, jímž pachatel pro sebe nebo pro jiného získal nebo se snažil získat majetkový prospěch,” zní v trestním zákoníku základní pravidlo pro ukládání tohoto trestu. Dopadá tak zejména na nejhorší trestné činy. Kodex ale připouští propadnutí majetku také v dalších případech, citované pravidlo totiž proráží výjimky.

Nemusí jít ale o celý majetek, soud může vybrat jen jeho určitou část. „Propadnutí se však nevztahuje na prostředky nebo věci, jichž je nezbytně třeba k uspokojení životních potřeb odsouzeného nebo osob, o jejichž výživu nebo výchovu je odsouzený podle zákona povinen pečovat,” dočteme se dále v trestním zákoníku. Nesmíme přitom zapomínat na další důležité pravidlo: propadlý majetek patří státu.

Obecně je tak rozhodnutí soudu, který přizná třeba i astronomickou náhradu škody, pro stát výhodnější.

„Propadnutí majetku dopadá na stávající majetek odsouzeného a po jeho zabavení je trest vykonán. V případě přiznání nároku na zaplacení dluhu může být povinný dlouhodobě exekuován. Tedy pokud neohlásí insolvenci,” vysvětluje Tomáš Sokol.

Advokáti se neshodnou

Miliardové náhrady škody nejsou podle něj nic nového: „S návrhem na uložení povinnosti nahradit škodu v řádech miliard korun jsem se již setkal a setkal jsem se i s rozsudkem či rozsudky, které takovému návrhu vyhověly.” Připomíná i to, že pro některé lidi nemusí být ani takto vysoká náhrada škody likvidační.

Naopak například advokát Jiří Matzner se podle svých slov s takto vysokými náhradami škody ve své praxi nikdy nesetkal a nezaznamenal je ani v české judikatuře. Takto vysokou částku tak označuje za nereálnou.