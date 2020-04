Nárok na náhradu škody mají i restaurace a obchody s výdejními okénky, shodují se právníci | info.cz

Kolem možností náhrady škody vzniklé kvůli vládou uzavřeným podnikům se množí řada otázek. Jak je to například v případě restaurací či jiných provozů, které mají i v těchto dnech otevřené výdejní okénka a nejsou tak zcela mimo provoz? I když se objevily názory, že by na náhradu škody vůbec nemusely mít nárok, protože nemají zcela zavřeno, podle právníků oslovených INFO.CZ by tomu tak být nemělo. „To je pro mne podmnožina opatření k prevenci škody. Tedy její snížení, ne vyloučení,“ říká například partner advokátní kanceláře Arrows Jakub Dohnal.