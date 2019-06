Největší mezinárodní kancelář v Česku se připravila na brexit. Její šéf varuje před byznysovou naivitou | info.cz

Řídící partner pražské kanceláře White & Case Petr Pánek tráví mnoho času v Londýně. Právě tam totiž má původem americká firma své evropské ústředí, jehož organizační složkou donedávna byla i česká pobočka. Kvůli brexitu se ale struktura firmy změnila, White & Case nyní působí v České republice jako společnost s ručením omezeným. Jak se největší mezinárodní kancelář na tuzemském trhu na brexit připravila, teď Pánek popisuje v exkluzivním rozhovoru pro INFO.CZ. Z odluky Velké Británie ale nemá žádnou radost: „Pořád si neumím představit, jak budou fungovat hranice. Výměna zboží a logistika se za posledních 20 let neuvěřitelně zrychlila. Musí se najít kompromis, jinak to může být byznysové harakiri. Primárně pro Británii.“

Jak jako advokát vnímáte to, co se zatím událo kolem brexitu?

Pro právníky, kteří se věnují anglickému právu a common law, jde o velmi bolestivý proces. Po dlouhou dobu je anglický právní systém vzorem, jak v občanském, tak v obchodním právu. Koncept vlády práva je něco, k čemu právníci vždy vzhlíželi. Letos budeme slavit 30 let od pádu železné opony a demokratického vývoje naší legislativy, zároveň ale i svobodného podnikání, ve kterém jsme se jako právníci naučili tvořit co nejlepší smlouvy a vykládat právo tak, aby platilo, co si dva subjekty v rámci transakce dohodnou.

Máme za sebou roky sice pomalého, ale pozitivního vývoje, což se odráží i v novém občanském zákoníku. Anglický smluvní vzor byl do určité míry vždy vzorem používaným pro velké transakce se zahraničním přesahem, ze kterého jsme vycházeli a kterému jsme se snažili přibližovat.

I proto se v řadě větších transakcí často volí anglické právo, za místo sudiště se zase mnohdy volí Spojené království. Tím důvodem je primárně předvídatelnost, která se týká i soudního rozhodování, a to na základě tzv. „Rule of Precedents“. Účastníci chtějí mít vždy jistotu, že to, co si dohodnou, bude platit. Brexit ale, alespoň dočasně, výrazně narušuje status quo. Nejvíce negativní je zejména absolutní nepředvídatelnost toho, kde Británie přistane a kde tento, jak rád říkám, sporný rozvod, skončí.

Pokud zůstaneme u příměru se sporným rozvodem, někdo tedy musí ustoupit?

Máme tu tisíce vztahů, které vážou Spojené království a Evropskou unii k sobě. K dnešnímu dni absolutně nevíme, co z toho bude platit do budoucna. Je to tak složitý problém, že i taková sofistikovaná jurisdikce plná špičkových právníků a intelektuálů, jako je Británie, si s tím zjevně není schopna poradit. Spojené království má z mého pohledu vzhledem ke všem okolnostem minimální vyjednávací pozici a nezbývá mu nic jiného, než Evropské unii ustupovat.

Navštěvuji Británii často, někdy i vícekrát za měsíc. Londýn je fascinující kosmopolitní město s bohatou historií a ohromným sebevědomím. Současně však jde trochu o svět sám pro sebe, který ne vždy dobře vnímá specifika na našem kontinentě. Nemyslím si, že Britové byli k rozhodnutí odejít z Unie nutně zmanipulováni nedostatečnými nebo špatnými informacemi. Jsem v tom skeptičtější. Británie měla vždy svoji hlavu. Pokud bych měl na brexitu najít něco pozitivního, tak snad vzkaz Evropě, aby na sobě zapracovala a snažila se vyřešit věci, které v ní nefungují dobře.

Naruší brexit váš advokátní byznys?

White & Case je firma původem z Wall Street a náš největší byznys je pořád v USA. Londýnská pobočka je naší největší evropskou kanceláří a prosazuje se i na řadě trhů mimo Evropskou unii, v Latinské Americe, na Blízkém Východě i v Asii, kde rovněž nabízí služby podle anglického práva. Vzhledem ke struktuře naší firmy proto neočekáváme výraznější dopad brexitu. Samozřejmě, že nelze vyloučit určitý vliv na naši londýnskou praxi, ale my předpokládáme, že naše ostatní kanceláře by mohly z tohoto procesu naopak benefitovat. Pokud by naše firma byla postavena výhradně kolem londýnského centra, sledoval bych brexit s obavami.

Původem britské kanceláře budou mít podle vás větší problémy?

Jde o to, kolik jejich byznysu je postaveno na anglickém právu mimo Londýn nebo na sudišti právě v Londýně. Určitě na to budou různé názory, osobně tam ale očekávám určité zpomalení. V posledním roce jsem byl účastníkem jednání o velmi významných transakcích a zdá se mi, že alespoň dokud se věci v důsledku brexitu neusadí, volba anglického práva může být na kontinentě stále častěji odmítána.

Co ale přijde do komplikovaných smluvních vztahů místo anglického práva?

Pořád je to pro nás velmi atraktivní režim. Pokud ale v důsledku potenciálně chaotického brexitu už nebude anglické právo nabízet stejnou předvídatelnost jako dříve, umím si představit, že Němci budou transaktovat podle německého práva a Češi podle českého práva.

Spíše než na kontrakty ale dnes nejistota dopadá na otázky, jako jsou licence a certifikace. Může se pak například stát, že vaše zboží nebude řádně certifikováno s původem v Evropské unii, což pak může ve svém důsledku i ohrozit smlouvy, pokud z nich bude chtít třeba jedna ze stran odstoupit.

Relevantní soudní případy už v Británii sledujeme. Vrchní soud se ale například k jedné věci, kde šlo o sídlo a dlouhodobou nájemní smlouvu, postavil tak, že v důsledku brexitu nedošlo ke zmaření dlouhodobé smlouvy. Dokonce šalamounsky a poměrně arogantně řekl, že pokud Evropská unie požaduje, aby tato organizace sídlila v Evropské unii, je to její problém a smlouva se kvůli tomu neruší.

Brexitu se musela přizpůsobit i česká kancelář White & Case. Jak?

Vždy jsme byli a nadále fungujeme jako jedna integrovaná globální právní firma, US partnership. Máme kanceláře ve 30 jurisdikcích a modelově vždy musíme vyhovět pravidlům v dané zemi. Na českém trhu působíme 28 let, nejprve jako sdružení českých advokátů a v posledních letech jako umístěná pobočka britské firmy, jako LLP. Využívali jsme možnosti pasportizace v rámci Evropské unie a volného pohybu a služeb advokátů tak, jako řada jiných mezinárodních kanceláří, které zde mají pobočky. Jinde v Evropě jsou kanceláře White & Case většinou strukturovány jako samostatné právní entity.

Řešili jsme, co budeme vzhledem k brexitu dělat. Hrozilo nám, že k 29. březnu 2019, což byl jeho původní termín, bude naše licence k poskytování právních služeb v ohrožení, a to jsme samozřejmě nemohli riskovat. Zákon o advokacii s takovouto situací samozřejmě přímo nepočítá a neposkytuje nám v tento moment dostatečnou jistotu.

Rozhodli jsme se tedy pro restrukturalizaci, považovali jsme to za nejbezpečnější. Sice to pro nás interně znamená více byrokracie, ale nyní působíme jako s.r.o., ve kterém máme jako čtyři equity partneři rovné díly a které je součástí globální firmy. Na provozu se přitom vůbec nic nezměnilo. Pokud jde o naše povinnosti a benefity, které máme a čerpáme ze sítě, tak tam se také nic nemění. Jako partneři jsme rovněž jednatelé, podíly ale držíme pro White & Case. Dopad na naši globální pojistku to také nemá. Doplnili jsme název, převáděl se podnik, smlouvy s klienty jsme ale měnit nemuseli.

Jak to s brexitem podle vás dopadne? Vydrží termín 31. října?

Všichni už jsou z toho sice unavení, ale stát se může cokoli. Samozřejmě to může skončit předčasnými volbami. To je i docela pravděpodobné. Kámen už se ale začal valit z kopce a nejde ho zastavit. Řada firem již učinila změny a vynaložila náklady. Jsou nuceni přemýšlet tak, jako by Británie již nebyla v Evropské unii a už teď to má dopad na jejich podnikání. Nemůžou prostě čekat, jak to dopadne.

Pořád si ale neumím představit, jak budou fungovat hranice. Výměna zboží a logistika se za posledních 20 let neuvěřitelně zrychlila. Lidé si na to zvykli a klasická hraniční kontrola podle mě dnes již není možná, a to ani mezi přístavy. Na to se připravit nejde, to bude muset Velká Británie nějak skousnout. Musí dohodnout kompromis nebo musí ustoupit, jinak to může být pro Velkou Británii byznysové harakiri.