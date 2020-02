Nejvyšší soud teď řídí Roman Fiala. Stane se po Šámalově odchodu i jeho novým předsedou? | info.cz

Tento týden byl bohatý na obsazování nejvyšších funkcí ve státě. Novým předsedou Senátu je Miloš Vystrčil (ODS), veřejným ochráncem práv Stanislav Křeček a 15. ústavním soudcem s mandátem až do roku 2030 Pavel Šámal. „Jsem přesvědčen, že váš příchod do Ústavního soudu zlepší jeho dynamiku na základě vašich zkušeností a na základě vaší pracovitosti," uvedl prezident směrem k profesoru Šámalovi a narážel tak na to, že Ústavní soud rozhodoval o jeho ústavní stížnosti na takzvaný lex Babiš tři roky.

„Moc vám přeji, až dostanete v Ústavním soudu nějakou kauzu, aby vám netrvala tři roky,“ řekl prezident rovněž Šámalovi, jemuž popřál „hodně zdaru, hodně štěstí a radost z práce“.

Týden ale mohl být na významné politické a justiční personálie ještě bohatší. Logickým by se totiž zdálo, aby prezident Miloš Zeman v souvislosti s Šámalovým přesunem k Ústavnímu soudu jmenoval rovněž nového předsedu Nejvyššího soudu. Je to jeho výlučná pravomoc, o níž se nedělí s nikým dalším.

To se ale nestalo a Nejvyšší soud je nyní bez oficiálního předsedy. „Jmenováním prof. JUDr. Pavla Šámala, Ph.D. soudcem Ústavního soudu zanikla jeho funkce předsedy Nejvyššího soudu,“ uvedl ředitel kanceláře předsedy Nejvyššího soudu Aleš Pavel. Pravomoci převzal místopředseda soudu Roman Fiala. „Vylučuji v tomto období jakékoli zásadní a koncepční zásahy do dosavadního bezproblémového chodu Nejvyššího soudu,“ říká Fiala.

V určitých právních kruzích se pak v posledních dnech začala šířit informace, že právě Fiala by měl být i oficiálním Šámalovým nástupcem, nikdo ale tuto zprávu nepotvrzuje. „Žádné rozhodnutí nebylo doposud učiněno,“ uvedl na dotaz INFO.CZ ve středu odpoledne prezidentův tiskový mluvčí Jiří Ovčáček. Jisté však je, že Šámal byl do funkce ústavního soudce jmenován dříve, než se původně plánovalo. Například České justici minulý týden Jiří Ovčáček potvrdil, že se tak stane 26. února v 15:00 hodin. Podle dřívějších informací INFO.CZ měl být ve hře ještě pozdější termín.

Vedle Romana Fialy je kandidátem na post předsedy Nejvyššího soudu místopředseda Mezinárodního trestního soudu Robert Fremr. Toho by do funkce ráda prosadila ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO). „Pan doktor Fremr je pro mě velkou budoucností naší justice, osobně ho znám z praxe. Je to průkopník toho, že se nedělá soudní pingpong. A právě tento pingpong nám věci zdržuje. On už v hluboké minulosti objevil kouzlo toho, že si věc může sám dodělat, nemusí ji vracet a může to udělat velmi elegantně. Kde to bylo možné, tam to dokázal,“ říkala Benešová začátkem roku v rozhovoru pro INFO.CZ.

„Je to naprosto noblesní soudce, velice fundovaný, s evropskou praxí, jazykově vybavený. Neznám lepšího, kdo by justici rozuměl tak jako on. Proto je mým kandidátem a budu se snažit ho prosazovat u pana prezidenta,“ uvedla rovněž.

Sám Robert Fremr se ke své profesní budoucnosti vyjadřuje velmi zdrženlivě. „Nemyslím, že by přehnaná medializace procesu výběru nového předsedy prospěla, takže jen stručně. Velice si vážím toho, že mě paní ministryně zmínila jako možného kandidáta, stejně jako následujících pozitivních komentářů některých dalších justičních osobností. Musel jsem se proto seriózně zamyslet nad tím, jestli jsem někým, kdo by byl schopen navázat na pozitivní trend, který Nejvyšší soud vykazoval pod vedením profesora Šámala. Rozhodnutí je ve výlučné pravomoci pana prezidenta. Z toho, jak pozorně dění v justici sleduje a jak adresně je schopen ji kritizovat, usuzuji, že vybere osobnost, která bude odpovídat jeho představám o tom, kam se má česká justice ubírat,“ uvedl v rozhovoru pro INFO.CZ.

Také Roman Fiala si v tomto ohledu nařídil „mediální klid“ a do současných diskusí o dalším vedení Nejvyššího soudu nevstupuje. Věc má ostatně skutečně ve svých rukou výhradně prezident Miloš Zeman. Ten se alespoň nyní podle svých slov usmířil s předsedou Ústavního soudu Pavlem Rychetským, a to díky tomu, že Ústavní soud již ve zmíněné věci rozhodl. „Pavle, na usmíření,“ připil si včera s Rychetským. Pokud skutečně opět dojde ke zlepšení jejich vztahů, může to postupem času znamenat další posuny v české justici.