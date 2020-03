Nerozumíte právním souvislostem koronaviru? Tady se zdarma můžete ptát advokátů | info.cz

„Mohu odjet z města na chatu a zůstat tam?“ „Mohu si zajet pro rodiče, děti, příbuzného do jiné oblasti či města v zemi?“ „Zaměstnavatel nedodržuje podmínky vládního krizového opatření. Co dělat?“ „Jsem OSVČ. Jak prokážu, že jdu do práce?“ „Končí nám výpovědní lhůta v současném bytě (na konci měsíce). Potřebujeme se přestěhovat do svého bytu. Lze to udělat za karanténního stavu? (s pomocí rodiny).“ „Končí mi za pár dnů platnost STK na soukromém autě, mám objednaný termín, ale stát stanice zavřel. Co když mi propadne, musím chodit pěšky? V téhle situaci se mi do MHD nechce.“

Koroporadna: 15 nejčastějších otázek a odpovědí z rodiny a rodinných vztahů, které už dva dny posíláte Korotýmu Unie rodinných advokátů. Nenašli jste odpověď na svou otázku? Napište nám na koroporadna@uracz.cz.

— Daniela Kovářová (@DanielaKovarova) March 17, 2020

To jsou některé z dotazů, které už lidé adresovali Unii rodinných advokátů, kterou vede bývalá ministryně spravedlnosti Daniela Kovářová, a její „KOROPORADNĚ“. Kovářová nyní lidem ve spolupráci s dalšími více než 30 odborníky bezplatně odpovídá. Spolupracuje například s bývalou místopředsedkyní vlády a advokátkou Karolínou Peake, nedávnou Právničkou roku Janou Zwyrtek Hamplovou, odbornicí na zdravotnické právo docentkou Olgou Sovovou či advokáty Petrem Němcem a Václavem Vlkem.

Zwyrtek Hamplová pak odpovídá zejména starostům a dalším zástupcům samosprávy, činí tak rovněž na facebookových stránkách Unie sebevědomé samosprávy.

„Členové zastupitelstva mi odmítají přijít na zastupitelstvo. Mohu je nějak donutit?“ ptá se například patrně jeden ze starostů. „Donutit je nemůžete, je to jejich svobodné rozhodnutí. Možná by pomohla informace, že pokud se zastupitelstvo nesejde po dobu šesti měsíců, ministerstvo jej rozpustí, a v obci či městě se musí konat nové volby (§89, odst.1 zákona o obcích). Podle mého názoru lze obavy chápat, ale věřme, že postačí měsíc dva tři, a pak by zastupitelstvo mohlo v klidu zasednout. Nebo dobu omezit na naprosté minimum odhlasování podstatného – mám město, které schvaluje v tomto týdnu rozpočet. Předpokládá pouze, že jednání, které se očekávalo dlouhé, bude trvat dvacet minut, a to i pro absenci občanů na jednání, kteří budou spíše preferovat karanténu, než jednání zastupitelstva svého města,“ odpovídá Jana Zwyrtek Hamplová.

Současná situace ale jasně nasvětluje také některé dlouhodobé problémy českého práva, zejména to, že není v řadě ohledů celkově připraveno na elektronické jednání. Jeden z dalších dotazů totiž zní: „Lze hlasovat namísto veřejně na zastupitelstvu elektronicky?“ „Zákon nám zatím elektronické hlasování neupravuje, tedy nabízí se otázka, že ne. S jedním velkým ale – mimořádná doba žádá mimořádné přístupy. Nehlasovala bych o žádných věcech, které mohou počkat, ale pokud jde o to zjistit například okamžitý názor radních nebo zastupitelů na operativní věci, nebo na čerpání rozpočtu a nákup roušek apod., vůbec bych elektronické hlasování jako podklad pro rozhodnutí starosty nezavrhovala. Může to být velmi dobré vodítko pro starostu nebo radu města, aby se dozvěděli názor zastupitelů, i kdyby takto neformálním způsobem. Mimořádná doba žádá mimořádné přístupy, a to každý prostě v budoucnu bude muset pochopit,“ píše na to Zwyrtek Hamplová.

Sociální sítě jsou nyní logicky jedním z nejrychlejších možností kontaktu, čehož hojně využívají i jednotlivé advokátní kanceláře. „Naši kolegové přichystali vzor dohody o home office a vzorový vnitřní předpis, které Vám tímto nabízíme zdarma. Máte o ně zájem? Napište nám na gdpr@sedlakovalegal.com a obratem Vám je pošleme. Váš e-mail nebudeme používat pro žádné marketingové ani jiné účely (proto jsme se rozhodli sbírat žádosti na našem GDPR mailu ),“ uvedla už v minulém týdnu na Facebooku kancelář Sedláková Legal.

„Vzorové dokumenty jsou opravdu pouze vzorové a slouží zejména pro nastavení dlouhodobých home officů. Lze je však využít i pro krátkodobé případy, jakými je například aktuální situace kolem koronaviru. Vždy je však potřeba dokumenty upravit dle potřeb zaměstnavatele a nelze je plošně využít bez předchozí úpravy. Když budete mít s úpravou problém, určitě se ozvěte, rádi Vám pomůžeme,“ napsala dále kancelář. V tomto týdnu pak spustila také pravidelné online vysílání, na dotazy chce odpovídat až do pátku vždy zhruba v 10:00 hodin, videa patrně budou ke shlédnutí i zpětně.

Mohou se hodit například i příspěvky publikované v Advokátním deníku České advokátní komory v sekci „COVID-19“. Stejně jako sociální sítě či webové stránky některých dalších advokátních kanceláří, které se snaží související problémy rovněž srozumitelně vysvětlovat.

Jde například o kancelář Vašíček.law, specializovanou přímo na zdravotnické právo či Eversheds Sutherland, o jejíž aktivitách už jsme informovali. Samozřejmě servis poskytují rovněž další právní firmy.